https://ria.ru/20240822/gazel-1967737306.html

В Орловской области загорелись две "Газели" после ДТП

В Орловской области загорелись две "Газели" после ДТП - РИА Новости, 22.08.2024

В Орловской области загорелись две "Газели" после ДТП

Две "Газели" загорелись после столкновения в Орловской области, в результате четыре человека госпитализированы, сообщили в управлении госавтоинспекции Орловской РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T11:21

2024-08-22T11:21

2024-08-22T11:28

происшествия

авто

орловская область

россия

курск

группа газ

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Две "Газели" загорелись после столкновения в Орловской области, в результате четыре человека госпитализированы, сообщили в управлении госавтоинспекции Орловской области и ГУМЧС России по региону. По предварительным данным госавтоинспекции, в среду водитель автомобиля "ГАЗ 2705", двигаясь по автодороге М-2 "Крым" со стороны Курска в направлении Орла, допустил в районе 431-го километра столкновение с "ГАЗ Газель Бизнес". Оба транспортных средства загорелись. "Пострадали четыре человека – водители и пассажиры автомобилей: мужчины 1994 (водитель), 1985, 1982 и 1977 (водитель) годов рождения. Их госпитализировали в Троснянскую центральную районную больницу", – говорится в сообщении регионального главка МЧС. В ведомстве добавили, что возгорание автомобилей устраняли шесть сотрудников пожарно-спасательной части и две единицы техники.

https://ria.ru/20240704/gibel-1957522518.html

орловская область

россия

курск

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происшествия, авто, орловская область, россия, курск, группа газ, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом