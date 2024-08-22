Рейтинг@Mail.ru
В Орловской области загорелись две "Газели" после ДТП - РИА Новости, 22.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:21 22.08.2024 (обновлено: 11:28 22.08.2024)
https://ria.ru/20240822/gazel-1967737306.html
В Орловской области загорелись две "Газели" после ДТП
В Орловской области загорелись две "Газели" после ДТП - РИА Новости, 22.08.2024
В Орловской области загорелись две "Газели" после ДТП
Две "Газели" загорелись после столкновения в Орловской области, в результате четыре человека госпитализированы, сообщили в управлении госавтоинспекции Орловской РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T11:21
2024-08-22T11:28
происшествия
авто
орловская область
россия
курск
группа газ
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967738194_0:0:729:410_1920x0_80_0_0_594eca542e47ff6d2fb8041190aa91c3.jpg
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Две "Газели" загорелись после столкновения в Орловской области, в результате четыре человека госпитализированы, сообщили в управлении госавтоинспекции Орловской области и ГУМЧС России по региону. По предварительным данным госавтоинспекции, в среду водитель автомобиля "ГАЗ 2705", двигаясь по автодороге М-2 "Крым" со стороны Курска в направлении Орла, допустил в районе 431-го километра столкновение с "ГАЗ Газель Бизнес". Оба транспортных средства загорелись. "Пострадали четыре человека – водители и пассажиры автомобилей: мужчины 1994 (водитель), 1985, 1982 и 1977 (водитель) годов рождения. Их госпитализировали в Троснянскую центральную районную больницу", – говорится в сообщении регионального главка МЧС. В ведомстве добавили, что возгорание автомобилей устраняли шесть сотрудников пожарно-спасательной части и две единицы техники.
https://ria.ru/20240704/gibel-1957522518.html
орловская область
россия
курск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967738194_15:0:642:470_1920x0_80_0_0_5128814045eb0036fd3d982e7ed43cf4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, авто, орловская область, россия, курск, группа газ, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
Происшествия, Авто, Орловская область, Россия, Курск, Группа ГАЗ, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
В Орловской области загорелись две "Газели" после ДТП

В Орловской области четыре человека пострадали после столкновения двух "Газелей"

© Фото : ГУ МЧС России по Орловской областиМесто столкновения двух "Газелей" в Орловской области. 22 августа 2024
Место столкновения двух Газелей в Орловской области. 22 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© Фото : ГУ МЧС России по Орловской области
Место столкновения двух "Газелей" в Орловской области. 22 августа 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Две "Газели" загорелись после столкновения в Орловской области, в результате четыре человека госпитализированы, сообщили в управлении госавтоинспекции Орловской области и ГУМЧС России по региону.
По предварительным данным госавтоинспекции, в среду водитель автомобиля "ГАЗ 2705", двигаясь по автодороге М-2 "Крым" со стороны Курска в направлении Орла, допустил в районе 431-го километра столкновение с "ГАЗ Газель Бизнес". Оба транспортных средства загорелись.
«
"Пострадали четыре человека – водители и пассажиры автомобилей: мужчины 1994 (водитель), 1985, 1982 и 1977 (водитель) годов рождения. Их госпитализировали в Троснянскую центральную районную больницу", – говорится в сообщении регионального главка МЧС.
В ведомстве добавили, что возгорание автомобилей устраняли шесть сотрудников пожарно-спасательной части и две единицы техники.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
При возгорании "Газели" на МКАД погибли два человека
4 июля, 23:16
 
ПроисшествияАвтоОрловская областьРоссияКурскГруппа ГАЗМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала