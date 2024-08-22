https://ria.ru/20240822/gazel-1967737306.html
В Орловской области загорелись две "Газели" после ДТП
В Орловской области загорелись две "Газели" после ДТП - РИА Новости, 22.08.2024
В Орловской области загорелись две "Газели" после ДТП
Две "Газели" загорелись после столкновения в Орловской области, в результате четыре человека госпитализированы, сообщили в управлении госавтоинспекции Орловской РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T11:21
2024-08-22T11:21
2024-08-22T11:28
происшествия
авто
орловская область
россия
курск
группа газ
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967738194_0:0:729:410_1920x0_80_0_0_594eca542e47ff6d2fb8041190aa91c3.jpg
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Две "Газели" загорелись после столкновения в Орловской области, в результате четыре человека госпитализированы, сообщили в управлении госавтоинспекции Орловской области и ГУМЧС России по региону. По предварительным данным госавтоинспекции, в среду водитель автомобиля "ГАЗ 2705", двигаясь по автодороге М-2 "Крым" со стороны Курска в направлении Орла, допустил в районе 431-го километра столкновение с "ГАЗ Газель Бизнес". Оба транспортных средства загорелись. "Пострадали четыре человека – водители и пассажиры автомобилей: мужчины 1994 (водитель), 1985, 1982 и 1977 (водитель) годов рождения. Их госпитализировали в Троснянскую центральную районную больницу", – говорится в сообщении регионального главка МЧС. В ведомстве добавили, что возгорание автомобилей устраняли шесть сотрудников пожарно-спасательной части и две единицы техники.
https://ria.ru/20240704/gibel-1957522518.html
орловская область
россия
курск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967738194_15:0:642:470_1920x0_80_0_0_5128814045eb0036fd3d982e7ed43cf4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, орловская область, россия, курск, группа газ, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
Происшествия, Авто, Орловская область, Россия, Курск, Группа ГАЗ, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
В Орловской области загорелись две "Газели" после ДТП
В Орловской области четыре человека пострадали после столкновения двух "Газелей"