https://ria.ru/20240822/gaza-1967897592.html

СМИ: план Байдена по Газе не подразумевает бессрочное прекращение огня

СМИ: план Байдена по Газе не подразумевает бессрочное прекращение огня - РИА Новости, 22.08.2024

СМИ: план Байдена по Газе не подразумевает бессрочное прекращение огня

План президента США Джо Байдена по сектору Газа не подразумевает постоянное прекращение огня в анклаве, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники. РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T20:45

2024-08-22T20:45

2024-08-22T20:45

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

хамас

джо байден

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сша

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. План президента США Джо Байдена по сектору Газа не подразумевает постоянное прекращение огня в анклаве, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники. В конце мая президент США Джо Байден заявлял, что Израиль внёс новое предложение о прекращении огня в секторе Газа, оно подразумевает три этапа и было передано на рассмотрение палестинскому движению ХАМАС. Как утверждалось ранее, вторая фаза этого плана предполагает бессрочное прекращение боевых действий в обмен на освобождение оставшейся части заложников. "План США... не включает в себя постоянное прекращение огня", - сообщили агентству два чиновника ХАМАС. На прошлой неделе в Дохе проходили переговоры по прекращению огня в секторе Газа с участием Катара, Египта, США и Израиля. Руководство движения ХАМАС отказалось от участия в переговорах из-за отсутствия конкретики по условиям перемирия. Переговоры, как ожидается, продолжатся на этой неделе в Каире. Ключевыми требованиями Израиля в сфере безопасности, по которым не удается добиться консенсуса, является сохранение присутствия израильских сил в Филадельфийском коридоре на границе сектора Газа и Египта, чтобы исключить возможность контрабанды оружия для палестинского движения ХАМАС и контроль коридора Нецарим в центре сектора Газа с целью недопущения возвращения вооруженных палестинцев на север сектора.

https://ria.ru/20240822/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240819/netanyakhu-1967189115.html

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, джо байден, израиль, сша, египет, в мире