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СМИ: план Байдена по Газе не подразумевает бессрочное прекращение огня - РИА Новости, 22.08.2024
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20:45 22.08.2024
https://ria.ru/20240822/gaza-1967897592.html
СМИ: план Байдена по Газе не подразумевает бессрочное прекращение огня
СМИ: план Байдена по Газе не подразумевает бессрочное прекращение огня - РИА Новости, 22.08.2024
СМИ: план Байдена по Газе не подразумевает бессрочное прекращение огня
План президента США Джо Байдена по сектору Газа не подразумевает постоянное прекращение огня в анклаве, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники. РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T20:45
2024-08-22T20:45
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
хамас
джо байден
израиль
сша
египет
в мире
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. План президента США Джо Байдена по сектору Газа не подразумевает постоянное прекращение огня в анклаве, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники. В конце мая президент США Джо Байден заявлял, что Израиль внёс новое предложение о прекращении огня в секторе Газа, оно подразумевает три этапа и было передано на рассмотрение палестинскому движению ХАМАС. Как утверждалось ранее, вторая фаза этого плана предполагает бессрочное прекращение боевых действий в обмен на освобождение оставшейся части заложников. "План США... не включает в себя постоянное прекращение огня", - сообщили агентству два чиновника ХАМАС. На прошлой неделе в Дохе проходили переговоры по прекращению огня в секторе Газа с участием Катара, Египта, США и Израиля. Руководство движения ХАМАС отказалось от участия в переговорах из-за отсутствия конкретики по условиям перемирия. Переговоры, как ожидается, продолжатся на этой неделе в Каире. Ключевыми требованиями Израиля в сфере безопасности, по которым не удается добиться консенсуса, является сохранение присутствия израильских сил в Филадельфийском коридоре на границе сектора Газа и Египта, чтобы исключить возможность контрабанды оружия для палестинского движения ХАМАС и контроль коридора Нецарим в центре сектора Газа с целью недопущения возвращения вооруженных палестинцев на север сектора.
https://ria.ru/20240822/konflikt-1915630213.html
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, джо байден, израиль, сша, египет, в мире
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ХАМАС, Джо Байден, Израиль, США, Египет, В мире
СМИ: план Байдена по Газе не подразумевает бессрочное прекращение огня

Reuters: план Байдена по Газе не подразумевает бессрочное прекращение огня

© AP Photo / Mohammed HajjarПоследствия израильских ударов по сектору Газа
Последствия израильских ударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© AP Photo / Mohammed Hajjar
Последствия израильских ударов по сектору Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. План президента США Джо Байдена по сектору Газа не подразумевает постоянное прекращение огня в анклаве, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
В конце мая президент США Джо Байден заявлял, что Израиль внёс новое предложение о прекращении огня в секторе Газа, оно подразумевает три этапа и было передано на рассмотрение палестинскому движению ХАМАС. Как утверждалось ранее, вторая фаза этого плана предполагает бессрочное прекращение боевых действий в обмен на освобождение оставшейся части заложников.
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"План США... не включает в себя постоянное прекращение огня", - сообщили агентству два чиновника ХАМАС.
На прошлой неделе в Дохе проходили переговоры по прекращению огня в секторе Газа с участием Катара, Египта, США и Израиля. Руководство движения ХАМАС отказалось от участия в переговорах из-за отсутствия конкретики по условиям перемирия. Переговоры, как ожидается, продолжатся на этой неделе в Каире.
Ключевыми требованиями Израиля в сфере безопасности, по которым не удается добиться консенсуса, является сохранение присутствия израильских сил в Филадельфийском коридоре на границе сектора Газа и Египта, чтобы исключить возможность контрабанды оружия для палестинского движения ХАМАС и контроль коридора Нецарим в центре сектора Газа с целью недопущения возвращения вооруженных палестинцев на север сектора.
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Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуХАМАСДжо БайденИзраильСШАЕгипетВ мире
 
 
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