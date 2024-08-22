https://ria.ru/20240822/gaza-1967847519.html

СМИ: в телах двух израильских заложников, вывезенных из Газы, нашли пули

СМИ: в телах двух израильских заложников, вывезенных из Газы, нашли пули - РИА Новости, 22.08.2024

СМИ: в телах двух израильских заложников, вывезенных из Газы, нашли пули

В телах двух израильских заложников, которые ранее на этой неделе были вывезены из сектора Газа, во время экспертизы и опознания были обнаружены пули, сообщил в РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T17:01

2024-08-22T17:01

2024-08-22T17:01

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 22 авг - РИА Новости. В телах двух израильских заложников, которые ранее на этой неделе были вывезены из сектора Газа, во время экспертизы и опознания были обнаружены пули, сообщил в четверг портал Ynet со ссылкой на родственников погибших заложников. По данным портала, пули были найдены в телах по меньшей мере двух из шести заложников, которые были обнаружены израильскими военными в туннелях под Хан-Юнисом на юге палестинского анклава. Ynet и ряд других израильских СМИ отмечают, что это свидетельствует о том, что заложников казнили в плену. По сведениям портала, пули были обнаружены в телах Йорама Мецгера (80 лет) и Ягева Бухштаба (35 лет). Во вторник власти Израиля сообщили, что военные обнаружили и вернули в Израиль тела еще шестерых заложников, погибших в плену палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. О гибели пятерых из них уже было известно какое-то время. По израильским данным, в плену у палестинских радикалов до сих пор остаются 109 заложников, порядка 40 из которых считаются погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС были освобождены 146 человек, эта цифра включает в себя погибших заложников, тела которых удалось вывезти из анклава. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 250 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по анклаву с 7 октября превысило 40 тысяч, пострадали более 92,7 тысячи человек. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240822/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240819/netanyakhu-1967189115.html

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, оон, хамас, израиль, россия, москва, в мире