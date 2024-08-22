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СМИ: в телах двух израильских заложников, вывезенных из Газы, нашли пули - РИА Новости, 22.08.2024
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17:01 22.08.2024
https://ria.ru/20240822/gaza-1967847519.html
СМИ: в телах двух израильских заложников, вывезенных из Газы, нашли пули
СМИ: в телах двух израильских заложников, вывезенных из Газы, нашли пули - РИА Новости, 22.08.2024
СМИ: в телах двух израильских заложников, вывезенных из Газы, нашли пули
В телах двух израильских заложников, которые ранее на этой неделе были вывезены из сектора Газа, во время экспертизы и опознания были обнаружены пули, сообщил в РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T17:01
2024-08-22T17:01
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 22 авг - РИА Новости. В телах двух израильских заложников, которые ранее на этой неделе были вывезены из сектора Газа, во время экспертизы и опознания были обнаружены пули, сообщил в четверг портал Ynet со ссылкой на родственников погибших заложников. По данным портала, пули были найдены в телах по меньшей мере двух из шести заложников, которые были обнаружены израильскими военными в туннелях под Хан-Юнисом на юге палестинского анклава. Ynet и ряд других израильских СМИ отмечают, что это свидетельствует о том, что заложников казнили в плену. По сведениям портала, пули были обнаружены в телах Йорама Мецгера (80 лет) и Ягева Бухштаба (35 лет). Во вторник власти Израиля сообщили, что военные обнаружили и вернули в Израиль тела еще шестерых заложников, погибших в плену палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. О гибели пятерых из них уже было известно какое-то время. По израильским данным, в плену у палестинских радикалов до сих пор остаются 109 заложников, порядка 40 из которых считаются погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС были освобождены 146 человек, эта цифра включает в себя погибших заложников, тела которых удалось вывезти из анклава. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 250 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по анклаву с 7 октября превысило 40 тысяч, пострадали более 92,7 тысячи человек. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240822/konflikt-1915630213.html
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, оон, хамас, израиль, россия, москва, в мире
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ООН, ХАМАС, Израиль, Россия, Москва, В мире
СМИ: в телах двух израильских заложников, вывезенных из Газы, нашли пули

Ynet: в телах двух израильских заложников, вывезенных из Газы, обнаружены пули

© AP Photo / Mohammed HajjarПоследствия израильских ударов по сектору Газа
Последствия израильских ударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© AP Photo / Mohammed Hajjar
Последствия израильских ударов по сектору Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 22 авг - РИА Новости. В телах двух израильских заложников, которые ранее на этой неделе были вывезены из сектора Газа, во время экспертизы и опознания были обнаружены пули, сообщил в четверг портал Ynet со ссылкой на родственников погибших заложников.
По данным портала, пули были найдены в телах по меньшей мере двух из шести заложников, которые были обнаружены израильскими военными в туннелях под Хан-Юнисом на юге палестинского анклава.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
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Вчера, 19:55
Ynet и ряд других израильских СМИ отмечают, что это свидетельствует о том, что заложников казнили в плену. По сведениям портала, пули были обнаружены в телах Йорама Мецгера (80 лет) и Ягева Бухштаба (35 лет).
Во вторник власти Израиля сообщили, что военные обнаружили и вернули в Израиль тела еще шестерых заложников, погибших в плену палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. О гибели пятерых из них уже было известно какое-то время. По израильским данным, в плену у палестинских радикалов до сих пор остаются 109 заложников, порядка 40 из которых считаются погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС были освобождены 146 человек, эта цифра включает в себя погибших заложников, тела которых удалось вывезти из анклава.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 250 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по анклаву с 7 октября превысило 40 тысяч, пострадали более 92,7 тысячи человек.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуООНХАМАСИзраильРоссияМоскваВ мире
 
 
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