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В Израиле рассказали об объеме помощи Газе во время конфликта
В Израиле рассказали об объеме помощи Газе во время конфликта - РИА Новости, 22.08.2024
В Израиле рассказали об объеме помощи Газе во время конфликта
Более 900 тысяч тонн гуманитарной помощи было ввезено на территорию сектора Газа с 7 октября 2023 года, сообщает офис координатора действий правительства... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T07:29
2024-08-22T07:29
2024-08-22T07:29
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Более 900 тысяч тонн гуманитарной помощи было ввезено на территорию сектора Газа с 7 октября 2023 года, сообщает офис координатора действий правительства Израиля на палестинских территориях (COGAT), действующий при минобороны страны. "Более 900 тысяч тонн помощи поступило в сектор Газа (с 7 октября 2023 года - ред.)", - написало ведомство в своём аккаунте в социальной сети Х. По данным офиса, за минувшие сутки в сектор Газа было доставлено 175 грузовиков с гуманитарными грузами. Из отчёта ведомства следует, что более 722 тысяч тонн помощи (79,6%) пришлось на продовольствие, почти 73,4 тысячи тонн (около 8,1%) составило оборудование для организации работы убежищ, более 48,8 тысячи тонн (5,4%) помощи составила вода, 36,9 тысяч тонн пришлось на смешанную гуманитарную помощь и свыше 25,7 тысяч тонн - на медикаменты. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 250 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по анклаву с 7 октября превысило 40 тысяч, пострадали более 92,9 тысячи человек. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240821/udar-1967642789.html
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в мире, израиль, россия, москва, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сектор газа
В мире, Израиль, Россия, Москва, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестина, Сектор Газа
В Израиле рассказали об объеме помощи Газе во время конфликта
COGAT: более 900 тысяч тонн гумпомощи поступило в сектор Газа с 7 октября
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Более 900 тысяч тонн гуманитарной помощи было ввезено на территорию сектора Газа с 7 октября 2023 года, сообщает офис координатора действий правительства Израиля на палестинских территориях (COGAT), действующий при минобороны страны.
"Более 900 тысяч тонн помощи поступило в сектор Газа (с 7 октября 2023 года - ред.)", - написало ведомство в своём аккаунте в социальной сети Х.
По данным офиса, за минувшие сутки в сектор Газа было доставлено 175 грузовиков с гуманитарными грузами. Из отчёта ведомства следует, что более 722 тысяч тонн помощи (79,6%) пришлось на продовольствие, почти 73,4 тысячи тонн (около 8,1%) составило оборудование для организации работы убежищ, более 48,8 тысячи тонн (5,4%) помощи составила вода, 36,9 тысяч тонн пришлось на смешанную гуманитарную помощь и свыше 25,7 тысяч тонн - на медикаменты.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС
проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 250 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по анклаву с 7 октября превысило 40 тысяч, пострадали более 92,9 тысячи человек.
МИД РФ
призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы
, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН
формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.