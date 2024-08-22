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ХАМАС и "Исламский джихад" обвинили Израиль в срыве переговоров по Газе - РИА Новости, 22.08.2024
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00:06 22.08.2024
https://ria.ru/20240822/gaza-1967676808.html
ХАМАС и "Исламский джихад" обвинили Израиль в срыве переговоров по Газе
ХАМАС и "Исламский джихад" обвинили Израиль в срыве переговоров по Газе - РИА Новости, 22.08.2024
ХАМАС и "Исламский джихад" обвинили Израиль в срыве переговоров по Газе
Палестинские движения ХАМАС и "Исламский джихад" возлагают на Израиль ответственность за срыв усилий посредников, направленных на прекращение огня в секторе... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T00:06
2024-08-22T00:06
в мире
израиль
египет
катар
биньямин нетаньяху
хамас
исламский джихад
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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КАИР, 22 авг - РИА Новости. Палестинские движения ХАМАС и "Исламский джихад" возлагают на Израиль ответственность за срыв усилий посредников, направленных на прекращение огня в секторе Газа, говорится в заявлении ХАМАС. Согласно заявлению, глава совета шуры (консультативного совета) ХАМАС Мухаммед Дервиш и делегация руководства движения провела в среду встречу с генсеком "Исламского джихада" Зиядом ан-Нахалой и его заместителем Мухаммедом аль-Хинди. Как отмечается, в ходе встречи руководители ХАМАС и "Исламского джихада" отметили, что соглашение о прекращении огня в Газе должно представлять собой "полное прекращение агрессии, полный вывод израильских войск из сектора Газа, начало восстановления, снятие блокады и сделку по обмену". "Они возложили на руководство оккупации (Израиля – ред.) ответственность за срыв усилий посредников", - сообщается в заявлении. Ранее канцелярия израильского премьера сообщила, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху продолжает работать над продвижением сделки по сектору Газа, которая максимально увеличит число освобожденных заложников, а также настаивает на том, чтобы армия обороны Израиля оставалась в коридоре на границе сектора Газа и Египта. В ХАМАС заявили, что новое предложение о прекращении огня в секторе Газа подразумевает новые условия Израиля по вопросу обмена заложниками и отход от ряда пунктов. На прошлой неделе в катарской столице Дохе проходили двухдневные переговоры по прекращению огня в секторе Газа с участием Катара, Египта, США и Израиля. Руководство движения ХАМАС отказалось от участия в переговорах из-за отсутствия конкретики по условиям перемирия. В совместном заявлении США, Катара и Египта говорилось, что посредники представили Израилю и палестинскому движению ХАМАС предложение по прекращению огня, сокращающее разногласия между сторонами. Согласно заявлению, переговоры, состоявшиеся в Дохе 15-16 августа, были серьезными и конструктивными и проходили в позитивной атмосфере. В заявлении было отмечено, что высокопоставленные представители правительств Египта, США и Катара встретятся в Каире до конца следующей недели в надежде достичь соглашения в соответствии с предложенными в пятницу условиями.
https://ria.ru/20240821/konflikt-1915630213.html
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израиль
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в мире, израиль, египет, катар, биньямин нетаньяху, хамас, исламский джихад, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сектор газа
В мире, Израиль, Египет, Катар, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Исламский джихад, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестина, Сектор Газа
ХАМАС и "Исламский джихад" обвинили Израиль в срыве переговоров по Газе

ХАМАС и "Исламский джихад" обвинили Израиль в срыве усилий по прекращении огня

© AP Photo / Mohammed HajjarПоследствия израильских ударов по сектору Газа
Последствия израильских ударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© AP Photo / Mohammed Hajjar
Последствия израильских ударов по сектору Газа. Архивное фото
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КАИР, 22 авг - РИА Новости. Палестинские движения ХАМАС и "Исламский джихад" возлагают на Израиль ответственность за срыв усилий посредников, направленных на прекращение огня в секторе Газа, говорится в заявлении ХАМАС.
Согласно заявлению, глава совета шуры (консультативного совета) ХАМАС Мухаммед Дервиш и делегация руководства движения провела в среду встречу с генсеком "Исламского джихада" Зиядом ан-Нахалой и его заместителем Мухаммедом аль-Хинди.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
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Вчера, 19:55
Как отмечается, в ходе встречи руководители ХАМАС и "Исламского джихада" отметили, что соглашение о прекращении огня в Газе должно представлять собой "полное прекращение агрессии, полный вывод израильских войск из сектора Газа, начало восстановления, снятие блокады и сделку по обмену".
"Они возложили на руководство оккупации (Израиля – ред.) ответственность за срыв усилий посредников", - сообщается в заявлении.
Ранее канцелярия израильского премьера сообщила, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху продолжает работать над продвижением сделки по сектору Газа, которая максимально увеличит число освобожденных заложников, а также настаивает на том, чтобы армия обороны Израиля оставалась в коридоре на границе сектора Газа и Египта. В ХАМАС заявили, что новое предложение о прекращении огня в секторе Газа подразумевает новые условия Израиля по вопросу обмена заложниками и отход от ряда пунктов.
На прошлой неделе в катарской столице Дохе проходили двухдневные переговоры по прекращению огня в секторе Газа с участием Катара, Египта, США и Израиля. Руководство движения ХАМАС отказалось от участия в переговорах из-за отсутствия конкретики по условиям перемирия.
В совместном заявлении США, Катара и Египта говорилось, что посредники представили Израилю и палестинскому движению ХАМАС предложение по прекращению огня, сокращающее разногласия между сторонами. Согласно заявлению, переговоры, состоявшиеся в Дохе 15-16 августа, были серьезными и конструктивными и проходили в позитивной атмосфере. В заявлении было отмечено, что высокопоставленные представители правительств Египта, США и Катара встретятся в Каире до конца следующей недели в надежде достичь соглашения в соответствии с предложенными в пятницу условиями.
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ЦАХАЛ заявил, что уничтожил около 150 туннелей на юге сектора Газа
Вчера, 19:10
 
В миреИзраильЕгипетКатарБиньямин НетаньяхуХАМАСИсламский джихадОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуПалестинаСектор Газа
 
 
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