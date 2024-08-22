ХАМАС и "Исламский джихад" обвинили Израиль в срыве переговоров по Газе
ХАМАС и "Исламский джихад" обвинили Израиль в срыве усилий по прекращении огня
© AP Photo / Mohammed HajjarПоследствия израильских ударов по сектору Газа
© AP Photo / Mohammed Hajjar
Последствия израильских ударов по сектору Газа. Архивное фото
КАИР, 22 авг - РИА Новости. Палестинские движения ХАМАС и "Исламский джихад" возлагают на Израиль ответственность за срыв усилий посредников, направленных на прекращение огня в секторе Газа, говорится в заявлении ХАМАС.
Согласно заявлению, глава совета шуры (консультативного совета) ХАМАС Мухаммед Дервиш и делегация руководства движения провела в среду встречу с генсеком "Исламского джихада" Зиядом ан-Нахалой и его заместителем Мухаммедом аль-Хинди.
Как отмечается, в ходе встречи руководители ХАМАС и "Исламского джихада" отметили, что соглашение о прекращении огня в Газе должно представлять собой "полное прекращение агрессии, полный вывод израильских войск из сектора Газа, начало восстановления, снятие блокады и сделку по обмену".
"Они возложили на руководство оккупации (Израиля – ред.) ответственность за срыв усилий посредников", - сообщается в заявлении.
Ранее канцелярия израильского премьера сообщила, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху продолжает работать над продвижением сделки по сектору Газа, которая максимально увеличит число освобожденных заложников, а также настаивает на том, чтобы армия обороны Израиля оставалась в коридоре на границе сектора Газа и Египта. В ХАМАС заявили, что новое предложение о прекращении огня в секторе Газа подразумевает новые условия Израиля по вопросу обмена заложниками и отход от ряда пунктов.
В совместном заявлении США, Катара и Египта говорилось, что посредники представили Израилю и палестинскому движению ХАМАС предложение по прекращению огня, сокращающее разногласия между сторонами. Согласно заявлению, переговоры, состоявшиеся в Дохе 15-16 августа, были серьезными и конструктивными и проходили в позитивной атмосфере. В заявлении было отмечено, что высокопоставленные представители правительств Египта, США и Катара встретятся в Каире до конца следующей недели в надежде достичь соглашения в соответствии с предложенными в пятницу условиями.