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В Латвии решили защитить Галкина* "радикальным" способом - РИА Новости, 22.08.2024
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10:29 22.08.2024 (обновлено: 10:32 22.08.2024)
https://ria.ru/20240822/galkin-1967722413.html
В Латвии решили защитить Галкина* "радикальным" способом
В Латвии решили защитить Галкина* "радикальным" способом - РИА Новости, 22.08.2024
В Латвии решили защитить Галкина* "радикальным" способом
МИД Латвии внес в список нежелательных лиц блогера Максима Винклера, освиставшего шоумена Максима Галкина* на его концерте в Юрмале, написал Sputnik Ближнее... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T10:29
2024-08-22T10:32
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. МИД Латвии внес в список нежелательных лиц блогера Максима Винклера, освиставшего шоумена Максима Галкина* на его концерте в Юрмале, написал Sputnik Ближнее зарубежье в своем Telegram-канале."Максиму Винклеру будет запрещен въезд в республику", — пишет издание.Отмечается, что делом занималась лично глава МИД Латвии Байба Браже.Блогер Максим Винклер в начале августа с первого ряда зала, где выступал шоумен, в резкой форме высказал ему все, что о нем думает. Позже Винклер в беседе со СМИ отметил, что хотел высказаться жестче, но "не позволило воспитание".* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
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латвия, юрмала, россия
Латвия, Юрмала, Россия
В Латвии решили защитить Галкина* "радикальным" способом

Sputnik: МИД Латви признал нежелательным лицом оскорбившего Галкина блогера

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкМаксим Галкин (признан иноагентом)
Максим Галкин (признан иноагентом) - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Максим Галкин (признан иноагентом). Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. МИД Латвии внес в список нежелательных лиц блогера Максима Винклера, освиставшего шоумена Максима Галкина* на его концерте в Юрмале, написал Sputnik Ближнее зарубежье в своем Telegram-канале.
"Максиму Винклеру будет запрещен въезд в республику", — пишет издание.
Отмечается, что делом занималась лично глава МИД Латвии Байба Браже.
Блогер Максим Винклер в начале августа с первого ряда зала, где выступал шоумен, в резкой форме высказал ему все, что о нем думает. Позже Винклер в беседе со СМИ отметил, что хотел высказаться жестче, но "не позволило воспитание".
Максим Галкин (признан иноагентом) - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
Галкин* обжаловал отказ исключить его из числа иноагентов
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* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
 
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