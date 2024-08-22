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В Латвии решили защитить Галкина* "радикальным" способом
В Латвии решили защитить Галкина* "радикальным" способом - РИА Новости, 22.08.2024
В Латвии решили защитить Галкина* "радикальным" способом
МИД Латвии внес в список нежелательных лиц блогера Максима Винклера, освиставшего шоумена Максима Галкина* на его концерте в Юрмале, написал Sputnik Ближнее... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T10:29
2024-08-22T10:29
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. МИД Латвии внес в список нежелательных лиц блогера Максима Винклера, освиставшего шоумена Максима Галкина* на его концерте в Юрмале, написал Sputnik Ближнее зарубежье в своем Telegram-канале."Максиму Винклеру будет запрещен въезд в республику", — пишет издание.Отмечается, что делом занималась лично глава МИД Латвии Байба Браже.Блогер Максим Винклер в начале августа с первого ряда зала, где выступал шоумен, в резкой форме высказал ему все, что о нем думает. Позже Винклер в беседе со СМИ отметил, что хотел высказаться жестче, но "не позволило воспитание".* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
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В Латвии решили защитить Галкина* "радикальным" способом
Sputnik: МИД Латви признал нежелательным лицом оскорбившего Галкина блогера
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости.
МИД Латвии внес в список нежелательных лиц блогера Максима Винклера, освиставшего шоумена Максима Галкина* на его концерте в Юрмале, написал Sputnik Ближнее зарубежье в своем Telegram
-канале.
"Максиму Винклеру будет запрещен въезд в республику", — пишет издание.
Отмечается, что делом занималась лично глава МИД Латвии Байба Браже.
Блогер Максим Винклер в начале августа с первого ряда зала, где выступал шоумен, в резкой форме высказал ему все, что о нем думает. Позже Винклер в беседе со СМИ отметил, что хотел высказаться жестче, но "не позволило воспитание".
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России