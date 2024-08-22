https://ria.ru/20240822/galkin-1967722413.html

В Латвии решили защитить Галкина* "радикальным" способом

В Латвии решили защитить Галкина* "радикальным" способом - РИА Новости, 22.08.2024

В Латвии решили защитить Галкина* "радикальным" способом

МИД Латвии внес в список нежелательных лиц блогера Максима Винклера, освиставшего шоумена Максима Галкина* на его концерте в Юрмале, написал Sputnik Ближнее... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T10:29

2024-08-22T10:29

2024-08-22T10:32

латвия

юрмала

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871958264_0:0:2728:1536_1920x0_80_0_0_b7d9a40448c1b2f88a31c3757889e8a8.jpg

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. МИД Латвии внес в список нежелательных лиц блогера Максима Винклера, освиставшего шоумена Максима Галкина* на его концерте в Юрмале, написал Sputnik Ближнее зарубежье в своем Telegram-канале."Максиму Винклеру будет запрещен въезд в республику", — пишет издание.Отмечается, что делом занималась лично глава МИД Латвии Байба Браже.Блогер Максим Винклер в начале августа с первого ряда зала, где выступал шоумен, в резкой форме высказал ему все, что о нем думает. Позже Винклер в беседе со СМИ отметил, что хотел высказаться жестче, но "не позволило воспитание".* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России

https://ria.ru/20240730/inoagent-1962827078.html

латвия

юрмала

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

латвия, юрмала, россия