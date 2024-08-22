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Министр обороны Финляндии призвал развивать арктическую готовность - РИА Новости, 22.08.2024
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13:38 22.08.2024
https://ria.ru/20240822/finlyandiya-1967779199.html
Министр обороны Финляндии призвал развивать арктическую готовность
Министр обороны Финляндии призвал развивать арктическую готовность - РИА Новости, 22.08.2024
Министр обороны Финляндии призвал развивать арктическую готовность
Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен считает, что Финляндии и НАТО необходимо развивать арктическую готовность. РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T13:38
2024-08-22T13:38
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арктика
финляндия
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МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен считает, что Финляндии и НАТО необходимо развивать арктическую готовность. Министр сообщил финским СМИ, что его стране и в целом странам НАТО нужно инвестировать в арктическую готовность и ведение войны в арктическом регионе. Такая необходимость возникает, поскольку Россия, как утверждает министр, делает то же самое. На практике для Финляндии это будет означать развитие логистических маршрутов совместно со Швецией и Норвегией и обеспечение безопасности поставок. Премьер-министр Петтери Орпо в свою очередь заявил, что одним из примеров повышения безопасности поставок станет реконструкция дороги, пролегающей вдоль западной границы финской Лапландии до побережья Норвегии. Эта дорога, как пишут финские СМИ, является критически важным маршрутом военных поставок для Финляндии. В мае президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подписали совместное заявление, в котором говорится, что Москва и Пекин будут поддерживать сохранение Арктики как региона с низкой военно-политической напряженностью. Президент РФ заявил ранее, что Россия возвращается в Арктику как с экономической точки зрения, так и с точки зрения обеспечения обороноспособности и предотвращения чрезвычайных ситуаций. Глава государства подчеркивал, что Арктика является регионом, в котором сосредоточены все направления национальной безопасности страны. В МИД РФ заявили ранее, что в обновленной нацстратегии США по Арктике очевидна линия на милитаризацию политики Вашингтона в этом регионе. В то же время там отмечали, что Россия проявляет сдержанность в Арктике и значительно уступает США и НАТО по числу военных объектов в регионе. Москва не раз отмечала также, что НАТО нацелена на конфронтацию.
https://ria.ru/20240730/arktika-1962727881.html
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россия, арктика, финляндия, петтери орпо, владимир путин, си цзиньпин, нато, в мире
Россия, Арктика, Финляндия, Петтери Орпо, Владимир Путин, Си Цзиньпин, НАТО, В мире
Министр обороны Финляндии призвал развивать арктическую готовность

Министр обороны Финляндии Хяккянен призвал НАТО развивать арктическую готовность

© AP Photo / Sergei GritsФлаги НАТО и Финляндии у здания Министерства внутренних дел в Хельсинки
Флаги НАТО и Финляндии у здания Министерства внутренних дел в Хельсинки - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© AP Photo / Sergei Grits
Флаги НАТО и Финляндии у здания Министерства внутренних дел в Хельсинки. Архивное фото
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МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен считает, что Финляндии и НАТО необходимо развивать арктическую готовность.
Министр сообщил финским СМИ, что его стране и в целом странам НАТО нужно инвестировать в арктическую готовность и ведение войны в арктическом регионе. Такая необходимость возникает, поскольку Россия, как утверждает министр, делает то же самое. На практике для Финляндии это будет означать развитие логистических маршрутов совместно со Швецией и Норвегией и обеспечение безопасности поставок.
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Премьер-министр Петтери Орпо в свою очередь заявил, что одним из примеров повышения безопасности поставок станет реконструкция дороги, пролегающей вдоль западной границы финской Лапландии до побережья Норвегии. Эта дорога, как пишут финские СМИ, является критически важным маршрутом военных поставок для Финляндии.
В мае президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подписали совместное заявление, в котором говорится, что Москва и Пекин будут поддерживать сохранение Арктики как региона с низкой военно-политической напряженностью.
Президент РФ заявил ранее, что Россия возвращается в Арктику как с экономической точки зрения, так и с точки зрения обеспечения обороноспособности и предотвращения чрезвычайных ситуаций. Глава государства подчеркивал, что Арктика является регионом, в котором сосредоточены все направления национальной безопасности страны.
В МИД РФ заявили ранее, что в обновленной нацстратегии США по Арктике очевидна линия на милитаризацию политики Вашингтона в этом регионе. В то же время там отмечали, что Россия проявляет сдержанность в Арктике и значительно уступает США и НАТО по числу военных объектов в регионе.
Москва не раз отмечала также, что НАТО нацелена на конфронтацию.
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