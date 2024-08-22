Финляндия отказалась участвовать в неофициальных встречах ЕС в Венгрии
Власти Финляндии решили не участвовать в неформальных встречах ЕС в Венгрии
Флаг Финляндии. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Правительство Финляндии заявило на своем сайте, что страна не будет участвовать в неофициальных встречах ЕС, проводимых в Венгрии во время ее председательства в Совете ЕС.
"Комитет министров ЕС обсудил участие в неформальных министерских встречах, организованных в Венгрии во время ее председательства в ЕС. Министерский комитет пришел к выводу, что Финляндия пока не будет участвовать в этих встречах на политическом уровне", - сказано в сообщении правительства страны.
Правительство пояснило, что такая мера является ответом на действия Венгрии во время ее председательства в ЕС. Власти в очередной раз заявили, что поддержка Украины является главным приоритетом Финляндии.
Как ранее сообщали европейские СМИ, страны Евросоюза рассматривают меры наказания для Венгрии на фоне недовольства визитами венгерского премьера Виктора Орбана в Москву и Пекин. СМИ сообщали, что это коснется неофициальных встреч министров, организованных Венгрией.
Орбан 5 июля с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, началом которой была поездка в Киев 2 июля. Позже он побывал в Пекине, где заявил, что Венгрия выступает против конфронтации с Китаем и за сотрудничество ЕС и КНР. После Пекина венгерский премьер отправился в Вашингтон на саммит НАТО, на полях которого встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Затем он провел переговоры с экс-президентом США Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.
После визита в Китай Орбан заявил, что разрешать кризис вокруг Украины должны стороны конфликта, но США, Китай и ЕС имеют решающее влияние на его окончание. Впоследствии венгерский премьер передал всем лидерам ЕС свой план по урегулированию конфликта на Украине, основанный на реалистичной оценке ситуации, реальных целях и сроках. Орбан опубликовал отчет из 10 пунктов главе Евросовета Шарлю Мишелю о своих поездках.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Орбан показал свою политическую волю на диалог, Москва считает это весьма позитивным и полезным. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявлял, что Орбан не представляет ЕС на внешней арене и не имеет европейского мандата на визит в РФ, несмотря на то, что его страна на полгода стала председателем в Совете ЕС. Орбан ответил на критику со стороны Борреля, заявив, что из-за "бреда брюссельских бюрократов" усилия по установлению мира на Украине не приносят результатов.