https://ria.ru/20240822/finlyandiya-1967717670.html

Финляндия отказалась участвовать в неофициальных встречах ЕС в Венгрии

Финляндия отказалась участвовать в неофициальных встречах ЕС в Венгрии - РИА Новости, 22.08.2024

Финляндия отказалась участвовать в неофициальных встречах ЕС в Венгрии

Правительство Финляндии заявило на своем сайте, что страна не будет участвовать в неофициальных встречах ЕС, проводимых в Венгрии во время ее председательства в РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T10:07

2024-08-22T10:07

2024-08-22T10:24

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МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Правительство Финляндии заявило на своем сайте, что страна не будет участвовать в неофициальных встречах ЕС, проводимых в Венгрии во время ее председательства в Совете ЕС."Комитет министров ЕС обсудил участие в неформальных министерских встречах, организованных в Венгрии во время ее председательства в ЕС. Министерский комитет пришел к выводу, что Финляндия пока не будет участвовать в этих встречах на политическом уровне", - сказано в сообщении правительства страны.Правительство пояснило, что такая мера является ответом на действия Венгрии во время ее председательства в ЕС. Власти в очередной раз заявили, что поддержка Украины является главным приоритетом Финляндии.Как ранее сообщали европейские СМИ, страны Евросоюза рассматривают меры наказания для Венгрии на фоне недовольства визитами венгерского премьера Виктора Орбана в Москву и Пекин. СМИ сообщали, что это коснется неофициальных встреч министров, организованных Венгрией.Орбан 5 июля с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, началом которой была поездка в Киев 2 июля. Позже он побывал в Пекине, где заявил, что Венгрия выступает против конфронтации с Китаем и за сотрудничество ЕС и КНР. После Пекина венгерский премьер отправился в Вашингтон на саммит НАТО, на полях которого встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Затем он провел переговоры с экс-президентом США Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.После визита в Китай Орбан заявил, что разрешать кризис вокруг Украины должны стороны конфликта, но США, Китай и ЕС имеют решающее влияние на его окончание. Впоследствии венгерский премьер передал всем лидерам ЕС свой план по урегулированию конфликта на Украине, основанный на реалистичной оценке ситуации, реальных целях и сроках. Орбан опубликовал отчет из 10 пунктов главе Евросовета Шарлю Мишелю о своих поездках.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Орбан показал свою политическую волю на диалог, Москва считает это весьма позитивным и полезным. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявлял, что Орбан не представляет ЕС на внешней арене и не имеет европейского мандата на визит в РФ, несмотря на то, что его страна на полгода стала председателем в Совете ЕС. Орбан ответил на критику со стороны Борреля, заявив, что из-за "бреда брюссельских бюрократов" усилия по установлению мира на Украине не приносят результатов.

https://ria.ru/20240719/siyyarto--1960846240.html

https://ria.ru/20240717/nakazanie-1960347317.html

https://ria.ru/20240820/frantsiya-1967386002.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, финляндия, венгрия, евросоюз, украина, виктор орбан, жозеп боррель, евросовет, нато