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Финляндия отказалась участвовать в неофициальных встречах ЕС в Венгрии - РИА Новости, 22.08.2024
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10:07 22.08.2024 (обновлено: 10:24 22.08.2024)
https://ria.ru/20240822/finlyandiya-1967717670.html
Финляндия отказалась участвовать в неофициальных встречах ЕС в Венгрии
Финляндия отказалась участвовать в неофициальных встречах ЕС в Венгрии - РИА Новости, 22.08.2024
Финляндия отказалась участвовать в неофициальных встречах ЕС в Венгрии
Правительство Финляндии заявило на своем сайте, что страна не будет участвовать в неофициальных встречах ЕС, проводимых в Венгрии во время ее председательства в РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T10:07
2024-08-22T10:24
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МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Правительство Финляндии заявило на своем сайте, что страна не будет участвовать в неофициальных встречах ЕС, проводимых в Венгрии во время ее председательства в Совете ЕС."Комитет министров ЕС обсудил участие в неформальных министерских встречах, организованных в Венгрии во время ее председательства в ЕС. Министерский комитет пришел к выводу, что Финляндия пока не будет участвовать в этих встречах на политическом уровне", - сказано в сообщении правительства страны.Правительство пояснило, что такая мера является ответом на действия Венгрии во время ее председательства в ЕС. Власти в очередной раз заявили, что поддержка Украины является главным приоритетом Финляндии.Как ранее сообщали европейские СМИ, страны Евросоюза рассматривают меры наказания для Венгрии на фоне недовольства визитами венгерского премьера Виктора Орбана в Москву и Пекин. СМИ сообщали, что это коснется неофициальных встреч министров, организованных Венгрией.Орбан 5 июля с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, началом которой была поездка в Киев 2 июля. Позже он побывал в Пекине, где заявил, что Венгрия выступает против конфронтации с Китаем и за сотрудничество ЕС и КНР. После Пекина венгерский премьер отправился в Вашингтон на саммит НАТО, на полях которого встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Затем он провел переговоры с экс-президентом США Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.После визита в Китай Орбан заявил, что разрешать кризис вокруг Украины должны стороны конфликта, но США, Китай и ЕС имеют решающее влияние на его окончание. Впоследствии венгерский премьер передал всем лидерам ЕС свой план по урегулированию конфликта на Украине, основанный на реалистичной оценке ситуации, реальных целях и сроках. Орбан опубликовал отчет из 10 пунктов главе Евросовета Шарлю Мишелю о своих поездках.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Орбан показал свою политическую волю на диалог, Москва считает это весьма позитивным и полезным. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявлял, что Орбан не представляет ЕС на внешней арене и не имеет европейского мандата на визит в РФ, несмотря на то, что его страна на полгода стала председателем в Совете ЕС. Орбан ответил на критику со стороны Борреля, заявив, что из-за "бреда брюссельских бюрократов" усилия по установлению мира на Украине не приносят результатов.
https://ria.ru/20240719/siyyarto--1960846240.html
https://ria.ru/20240717/nakazanie-1960347317.html
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в мире, финляндия, венгрия, евросоюз, украина, виктор орбан, жозеп боррель, евросовет, нато
В мире, Финляндия, Венгрия, Евросоюз, Украина, Виктор Орбан, Жозеп Боррель, Евросовет, НАТО
Финляндия отказалась участвовать в неофициальных встречах ЕС в Венгрии

Власти Финляндии решили не участвовать в неформальных встречах ЕС в Венгрии

CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of FinlandФлаг Финляндии
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of Finland
Флаг Финляндии. Архивное фото
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МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Правительство Финляндии заявило на своем сайте, что страна не будет участвовать в неофициальных встречах ЕС, проводимых в Венгрии во время ее председательства в Совете ЕС.
"Комитет министров ЕС обсудил участие в неформальных министерских встречах, организованных в Венгрии во время ее председательства в ЕС. Министерский комитет пришел к выводу, что Финляндия пока не будет участвовать в этих встречах на политическом уровне", - сказано в сообщении правительства страны.
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19 июля, 22:03
Правительство пояснило, что такая мера является ответом на действия Венгрии во время ее председательства в ЕС. Власти в очередной раз заявили, что поддержка Украины является главным приоритетом Финляндии.
Как ранее сообщали европейские СМИ, страны Евросоюза рассматривают меры наказания для Венгрии на фоне недовольства визитами венгерского премьера Виктора Орбана в Москву и Пекин. СМИ сообщали, что это коснется неофициальных встреч министров, организованных Венгрией.
Орбан 5 июля с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, началом которой была поездка в Киев 2 июля. Позже он побывал в Пекине, где заявил, что Венгрия выступает против конфронтации с Китаем и за сотрудничество ЕС и КНР. После Пекина венгерский премьер отправился в Вашингтон на саммит НАТО, на полях которого встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Затем он провел переговоры с экс-президентом США Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.
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17 июля, 19:54
После визита в Китай Орбан заявил, что разрешать кризис вокруг Украины должны стороны конфликта, но США, Китай и ЕС имеют решающее влияние на его окончание. Впоследствии венгерский премьер передал всем лидерам ЕС свой план по урегулированию конфликта на Украине, основанный на реалистичной оценке ситуации, реальных целях и сроках. Орбан опубликовал отчет из 10 пунктов главе Евросовета Шарлю Мишелю о своих поездках.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Орбан показал свою политическую волю на диалог, Москва считает это весьма позитивным и полезным. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявлял, что Орбан не представляет ЕС на внешней арене и не имеет европейского мандата на визит в РФ, несмотря на то, что его страна на полгода стала председателем в Совете ЕС. Орбан ответил на критику со стороны Борреля, заявив, что из-за "бреда брюссельских бюрократов" усилия по установлению мира на Украине не приносят результатов.
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20 августа, 17:46
 
В миреФинляндияВенгрияЕвросоюзУкраинаВиктор ОрбанЖозеп БоррельЕвросоветНАТО
 
 
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