https://ria.ru/20240822/finljandija-1967775441.html

В Финляндии появится бронетанковая бригада НАТО, пишут СМИ

В Финляндии появится бронетанковая бригада НАТО, пишут СМИ - РИА Новости, 22.08.2024

В Финляндии появится бронетанковая бригада НАТО, пишут СМИ

Бронетанковая бригада НАТО численностью 4-5 тысяч человек появится в Финляндии, сообщают финские СМИ со ссылкой на источники в альянсе. РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T13:19

2024-08-22T13:19

2024-08-22T13:21

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МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Бронетанковая бригада НАТО численностью 4-5 тысяч человек появится в Финляндии, сообщают финские СМИ со ссылкой на источники в альянсе. СМИ отмечают, что бригада будет подчиняться штабу НАТО, который планируется разместить в финском городе Миккели примерно в 140 километрах от границы с Россией. Власти объявят о решении касательно штаба в Миккели в ближайшие недели, уточняют СМИ. Шведские и норвежские военнослужащие войдут в состав бронетанковой бригады, пишут СМИ. Министр обороны Антти Хяккянен ранее сообщил, что Финляндия ведет переговоры с другими странами о размещении войск НАТО на своей территории. Ранее президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения этими странами собственных национальных интересов, у границ Финляндии после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://ria.ru/20240313/granitsa-1932635288.html

https://ria.ru/20240822/nato-1967742917.html

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финляндия, россия, швеция, владимир путин, дмитрий киселев, нато, в мире