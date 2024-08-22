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В Финляндии появится бронетанковая бригада НАТО, пишут СМИ - РИА Новости, 22.08.2024
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13:19 22.08.2024 (обновлено: 13:21 22.08.2024)
https://ria.ru/20240822/finljandija-1967775441.html
В Финляндии появится бронетанковая бригада НАТО, пишут СМИ
В Финляндии появится бронетанковая бригада НАТО, пишут СМИ - РИА Новости, 22.08.2024
В Финляндии появится бронетанковая бригада НАТО, пишут СМИ
Бронетанковая бригада НАТО численностью 4-5 тысяч человек появится в Финляндии, сообщают финские СМИ со ссылкой на источники в альянсе. РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T13:19
2024-08-22T13:21
финляндия
россия
швеция
владимир путин
дмитрий киселев
нато
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МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Бронетанковая бригада НАТО численностью 4-5 тысяч человек появится в Финляндии, сообщают финские СМИ со ссылкой на источники в альянсе. СМИ отмечают, что бригада будет подчиняться штабу НАТО, который планируется разместить в финском городе Миккели примерно в 140 километрах от границы с Россией. Власти объявят о решении касательно штаба в Миккели в ближайшие недели, уточняют СМИ. Шведские и норвежские военнослужащие войдут в состав бронетанковой бригады, пишут СМИ. Министр обороны Антти Хяккянен ранее сообщил, что Финляндия ведет переговоры с другими странами о размещении войск НАТО на своей территории. Ранее президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения этими странами собственных национальных интересов, у границ Финляндии после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://ria.ru/20240313/granitsa-1932635288.html
https://ria.ru/20240822/nato-1967742917.html
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финляндия, россия, швеция, владимир путин, дмитрий киселев, нато, в мире
Финляндия, Россия, Швеция, Владимир Путин, Дмитрий Киселев, НАТО, В мире
В Финляндии появится бронетанковая бригада НАТО, пишут СМИ

В Финляндии появится бронетанковая бригада НАТО численностью 4-5 тысяч человек

© Фото : U.S. Army / Spc. Elliott BanksФинские военнослужащие едут на танке во время учений
Финские военнослужащие едут на танке во время учений - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© Фото : U.S. Army / Spc. Elliott Banks
Финские военнослужащие едут на танке во время учений. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Бронетанковая бригада НАТО численностью 4-5 тысяч человек появится в Финляндии, сообщают финские СМИ со ссылкой на источники в альянсе.
СМИ отмечают, что бригада будет подчиняться штабу НАТО, который планируется разместить в финском городе Миккели примерно в 140 километрах от границы с Россией. Власти объявят о решении касательно штаба в Миккели в ближайшие недели, уточняют СМИ.
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Шведские и норвежские военнослужащие войдут в состав бронетанковой бригады, пишут СМИ.
Министр обороны Антти Хяккянен ранее сообщил, что Финляндия ведет переговоры с другими странами о размещении войск НАТО на своей территории.
Ранее президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения этими странами собственных национальных интересов, у границ Финляндии после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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