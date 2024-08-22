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В Ростове-на-Дону открылся фестиваль современной военной песни - РИА Новости, 22.08.2024
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19:51 22.08.2024 (обновлено: 20:10 22.08.2024)
https://ria.ru/20240822/festival-1967888552.html
В Ростове-на-Дону открылся фестиваль современной военной песни
В Ростове-на-Дону открылся фестиваль современной военной песни - РИА Новости, 22.08.2024
В Ростове-на-Дону открылся фестиваль современной военной песни
Всероссийский фестиваль-конкурс современной военной песни "Голос фронта", на котором будут исполняться произведения о специальной военной операции, открылся в... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T19:51
2024-08-22T20:10
общество
ростов-на-дону
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 авг — РИА Новости. Всероссийский фестиваль-конкурс современной военной песни "Голос фронта", на котором будут исполняться произведения о специальной военной операции, открылся в Ростове-на-Дону в четверг, передает корреспондент РИА Новости с места события. Мероприятие стартовало в парке 70-летия Победы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в микрорайоне Суворовский с выступления оркестра штаба Южного военного округа. Затем военнослужащие провели акцию, посвященную Дню государственного флага РФ, развернув тридцатиметровое полотно триколора. Позже начались выступления участников фестиваля. "Не смотря на то, что "говорят пушки", музы сегодня не молчат, рождаются новые песни. Одни из них передают боль простых жителей городов и поселков, которые потеряли мир в своем родном доме. Другие содержат призыв защищать женщин, стариков и детей. А есть целые песни о надежде, что справедливость восторжествует и вернется мир", - сказал ведущий. Предполагается, что в течение трех дней на различных площадках в парках города выступят порядка 100 авторов из Ростовской области, ЛНР, ДНР, Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока, Уфы, Самары и других регионов. Основная тема произведений - специальная военная операция. По итогам кокурса жюри выберет по три победителя в трех возрастных категориях: 18-35 лет, 36-50 лет и старше 50 лет, а также присудит гран-при.
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общество, ростов-на-дону, россия, ростовская область
Общество, Ростов-на-Дону, Россия, Ростовская область
В Ростове-на-Дону открылся фестиваль современной военной песни

В Ростове-на-Дону открылся Всероссийский фестиваль современной военной песни

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкРостов-на-Дону
Ростов-на-Дону - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 авг — РИА Новости. Всероссийский фестиваль-конкурс современной военной песни "Голос фронта", на котором будут исполняться произведения о специальной военной операции, открылся в Ростове-на-Дону в четверг, передает корреспондент РИА Новости с места события.
Мероприятие стартовало в парке 70-летия Победы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в микрорайоне Суворовский с выступления оркестра штаба Южного военного округа. Затем военнослужащие провели акцию, посвященную Дню государственного флага РФ, развернув тридцатиметровое полотно триколора. Позже начались выступления участников фестиваля.
"Не смотря на то, что "говорят пушки", музы сегодня не молчат, рождаются новые песни. Одни из них передают боль простых жителей городов и поселков, которые потеряли мир в своем родном доме. Другие содержат призыв защищать женщин, стариков и детей. А есть целые песни о надежде, что справедливость восторжествует и вернется мир", - сказал ведущий.
Предполагается, что в течение трех дней на различных площадках в парках города выступят порядка 100 авторов из Ростовской области, ЛНР, ДНР, Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока, Уфы, Самары и других регионов. Основная тема произведений - специальная военная операция. По итогам кокурса жюри выберет по три победителя в трех возрастных категориях: 18-35 лет, 36-50 лет и старше 50 лет, а также присудит гран-при.
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