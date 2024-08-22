https://ria.ru/20240822/evakuatsiya-1967815168.html

В Курской области эвакуировали более 114 тысяч человек

В Курской области эвакуировали более 114 тысяч человек - РИА Новости, 22.08.2024

В Курской области эвакуировали более 114 тысяч человек

Более 114 тысяч человек эвакуированы из девяти муниципальных образований в Курской области, доложил министр МЧС РФ Александр Куренков президенту России... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T15:17

2024-08-22T15:17

2024-08-22T15:17

специальная военная операция на украине

россия

курская область

украина

владимир путин

александр куренков (мчс)

валерий герасимов

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Более 114 тысяч человек эвакуированы из девяти муниципальных образований в Курской области, доложил министр МЧС РФ Александр Куренков президенту России Владимиру Путину. Глава государства в четверг провел в режиме видеосвязи совещание по ситуации в приграничных с Украиной Курской, Брянской и Белгородской областях. "В Курской области из девяти муниципальных образований эвакуированы свыше 114 тысяч человек... В Курской области в 58 ПВР сегодня находятся свыше 7 тысяч человек. Всего же в 28 регионах размещены более 10 тысяч человек, из них свыше 2,8 тысячи детей", - сказал Куренков. Министр добавил, что эвакуированным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь, а также информационная поддержка. Кроме того, в круглосуточном режиме работает "Горячая линия", на которую уже поступило свыше 11 тысяч обращений. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 22 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 4,7 тысячи военнослужащих, 68 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240814/kursk-1966249238.html

https://ria.ru/20240818/peregovory-1966842303.html

https://ria.ru/20240808/regiony-1964997710.html

россия

курская область

украина

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россия, курская область, украина, владимир путин, александр куренков (мчс), валерий герасимов, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия