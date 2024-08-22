https://ria.ru/20240822/energetika-1967731728.html

Россия и КНР договорились углублять партнерство в сфере ядерной энергетики

Россия и КНР договорились углублять партнерство в сфере ядерной энергетики - РИА Новости, 22.08.2024

Россия и КНР договорились углублять партнерство в сфере ядерной энергетики

Москва и Пекин намерены углублять партнерство в сфере ядерной энергетики, говорится в совместном коммюнике по итогам встречи глав правительств России и Китая в... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T11:04

2024-08-22T11:04

2024-08-22T11:04

москва

россия

пекин

михаил мишустин

ли цян

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584427968_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9614da8d323d1eb039012b5a8d80181b.jpg

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Москва и Пекин намерены углублять партнерство в сфере ядерной энергетики, говорится в совместном коммюнике по итогам встречи глав правительств России и Китая в Москве. Стороны договорились "углублять партнерство в сфере мирного атома с опорой на опыт успешной реализации проектов Тяньваньской атомной электростанции и АЭС "Сюйдапу", активизировать сотрудничество в области термоядерного синтеза, реакторов на быстрых нейтронах и замкнутого ядерного топливного цикла", - сказано в коммюнике. Кроме того, Москва и Пекин намерены развивать "на основе принципов взаимной выгоды и баланса интересов комплексное взаимодействие в форме "пакетных" договоренностей в области начальной стадии ядерного топливного цикла и совместного сооружения атомных электростанций". Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и премьер Госсовета КНР Ли Цян в среду провели переговоры в Москве. Обсуждались актуальные вопросы развития российско-китайских отношений с акцентом на развитие практической кооперации, гуманитарных и межрегиональных обменов. Глава кабмина РФ в ходе встречи отметил, что России и Китаю важно сконцентрировать усилия на защите общих интересов, в то время как страны Запада пытаются сдержать экономический и технологический потенциал Москвы и Пекина.

https://ria.ru/20231220/sotrudnichestvo-1916863848.html

москва

россия

пекин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, россия, пекин, михаил мишустин, ли цян