https://ria.ru/20240822/energetika-1967731728.html
Россия и КНР договорились углублять партнерство в сфере ядерной энергетики
Россия и КНР договорились углублять партнерство в сфере ядерной энергетики - РИА Новости, 22.08.2024
Россия и КНР договорились углублять партнерство в сфере ядерной энергетики
Москва и Пекин намерены углублять партнерство в сфере ядерной энергетики, говорится в совместном коммюнике по итогам встречи глав правительств России и Китая в... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T11:04
2024-08-22T11:04
2024-08-22T11:04
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Москва и Пекин намерены углублять партнерство в сфере ядерной энергетики, говорится в совместном коммюнике по итогам встречи глав правительств России и Китая в Москве. Стороны договорились "углублять партнерство в сфере мирного атома с опорой на опыт успешной реализации проектов Тяньваньской атомной электростанции и АЭС "Сюйдапу", активизировать сотрудничество в области термоядерного синтеза, реакторов на быстрых нейтронах и замкнутого ядерного топливного цикла", - сказано в коммюнике. Кроме того, Москва и Пекин намерены развивать "на основе принципов взаимной выгоды и баланса интересов комплексное взаимодействие в форме "пакетных" договоренностей в области начальной стадии ядерного топливного цикла и совместного сооружения атомных электростанций". Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и премьер Госсовета КНР Ли Цян в среду провели переговоры в Москве. Обсуждались актуальные вопросы развития российско-китайских отношений с акцентом на развитие практической кооперации, гуманитарных и межрегиональных обменов. Глава кабмина РФ в ходе встречи отметил, что России и Китаю важно сконцентрировать усилия на защите общих интересов, в то время как страны Запада пытаются сдержать экономический и технологический потенциал Москвы и Пекина.
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москва, россия, пекин, михаил мишустин, ли цян
Москва, Россия, Пекин, Михаил Мишустин, Ли Цян
Россия и КНР договорились углублять партнерство в сфере ядерной энергетики
Москва и Пекин намерены углублять партнерство в сфере мирного атома
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Москва и Пекин намерены углублять партнерство в сфере ядерной энергетики, говорится в совместном коммюнике по итогам встречи глав правительств России и Китая в Москве.
Стороны договорились "углублять партнерство в сфере мирного атома с опорой на опыт успешной реализации проектов Тяньваньской атомной электростанции и АЭС "Сюйдапу", активизировать сотрудничество в области термоядерного синтеза, реакторов на быстрых нейтронах и замкнутого ядерного топливного цикла", - сказано в коммюнике.
Кроме того, Москва и Пекин намерены развивать "на основе принципов взаимной выгоды и баланса интересов комплексное взаимодействие в форме "пакетных" договоренностей в области начальной стадии ядерного топливного цикла и совместного сооружения атомных электростанций".
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и премьер Госсовета КНР Ли Цян в среду провели переговоры в Москве. Обсуждались актуальные вопросы развития российско-китайских отношений с акцентом на развитие практической кооперации, гуманитарных и межрегиональных обменов. Глава кабмина РФ в ходе встречи отметил, что России и Китаю важно сконцентрировать усилия на защите общих интересов, в то время как страны Запада пытаются сдержать экономический и технологический потенциал Москвы и Пекина.