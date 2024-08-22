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ОАЭ экстрадировали в Россию обвиняемого в убийстве - РИА Новости, 22.08.2024
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07:25 22.08.2024
https://ria.ru/20240822/ekstraditsiya-1967697945.html
ОАЭ экстрадировали в Россию обвиняемого в убийстве
ОАЭ экстрадировали в Россию обвиняемого в убийстве - РИА Новости, 22.08.2024
ОАЭ экстрадировали в Россию обвиняемого в убийстве
Объединенные Арабские Эмираты экстрадировали в Россию мужчину, обвиняемого в убийстве, сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T07:25
2024-08-22T07:25
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хасавюрт
оаэ
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Объединенные Арабские Эмираты экстрадировали в Россию мужчину, обвиняемого в убийстве, сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. "Из Объединенных Арабских Эмиратов экстрадирован россиянин Зулумхан Жамалулаев, находившийся в международном розыске по обвинению в совершении убийства", - сказала Волк. По ее словам, в 2023 году у обвиняемого в Хасавюрте на почве долговых обязательств возник конфликт с местным жителем. Злоумышленник несколько раз ударил ножом оппонента и скрылся. Потерпевший впоследствии скончался в больнице. Было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Фигурант скрылся за границей и был объявлен в международный розыск. Его удалось обнаружить и задержать в ОАЭ. В четверг, по запросу Генпрокуратуры РФ, обвиняемого передали сотрудникам НЦБ Интерпола МВД и ФСИН для доставки в Москву.
https://ria.ru/20240816/kirgizija-1966693239.html
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россия, хасавюрт, оаэ, ирина волк, генеральная прокуратура рф, интерпол, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), в мире
Россия, Хасавюрт, ОАЭ, Ирина Волк, Генеральная прокуратура РФ, Интерпол, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), В мире
ОАЭ экстрадировали в Россию обвиняемого в убийстве

МВД: ОАЭ экстрадировали в Россию обвиняемого в убийстве россиянина Жамалулаева

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкФлаг Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ)
Флаг Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Флаг Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ). Архивное фото
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Объединенные Арабские Эмираты экстрадировали в Россию мужчину, обвиняемого в убийстве, сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Из Объединенных Арабских Эмиратов экстрадирован россиянин Зулумхан Жамалулаев, находившийся в международном розыске по обвинению в совершении убийства", - сказала Волк.
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По ее словам, в 2023 году у обвиняемого в Хасавюрте на почве долговых обязательств возник конфликт с местным жителем. Злоумышленник несколько раз ударил ножом оппонента и скрылся. Потерпевший впоследствии скончался в больнице. Было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".
Фигурант скрылся за границей и был объявлен в международный розыск. Его удалось обнаружить и задержать в ОАЭ. В четверг, по запросу Генпрокуратуры РФ, обвиняемого передали сотрудникам НЦБ Интерпола МВД и ФСИН для доставки в Москву.
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РоссияХасавюртОАЭИрина ВолкГенеральная прокуратура РФИнтерполФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)В мире
 
 
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