https://ria.ru/20240822/ekstraditsiya-1967697945.html

ОАЭ экстрадировали в Россию обвиняемого в убийстве

ОАЭ экстрадировали в Россию обвиняемого в убийстве - РИА Новости, 22.08.2024

ОАЭ экстрадировали в Россию обвиняемого в убийстве

Объединенные Арабские Эмираты экстрадировали в Россию мужчину, обвиняемого в убийстве, сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T07:25

2024-08-22T07:25

2024-08-22T07:25

россия

хасавюрт

оаэ

ирина волк

генеральная прокуратура рф

интерпол

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

в мире

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Объединенные Арабские Эмираты экстрадировали в Россию мужчину, обвиняемого в убийстве, сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. "Из Объединенных Арабских Эмиратов экстрадирован россиянин Зулумхан Жамалулаев, находившийся в международном розыске по обвинению в совершении убийства", - сказала Волк. По ее словам, в 2023 году у обвиняемого в Хасавюрте на почве долговых обязательств возник конфликт с местным жителем. Злоумышленник несколько раз ударил ножом оппонента и скрылся. Потерпевший впоследствии скончался в больнице. Было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Фигурант скрылся за границей и был объявлен в международный розыск. Его удалось обнаружить и задержать в ОАЭ. В четверг, по запросу Генпрокуратуры РФ, обвиняемого передали сотрудникам НЦБ Интерпола МВД и ФСИН для доставки в Москву.

https://ria.ru/20240816/kirgizija-1966693239.html

https://ria.ru/20240802/mvd-1963769897.html

россия

хасавюрт

оаэ

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россия, хасавюрт, оаэ, ирина волк, генеральная прокуратура рф, интерпол, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), в мире