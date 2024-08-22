https://ria.ru/20240822/eksportery-1967748977.html

Экспортерам рассказали, как повысить узнаваемость российских товаров

Экспортерам рассказали, как повысить узнаваемость российских товаров - РИА Новости, 22.08.2024

Экспортерам рассказали, как повысить узнаваемость российских товаров

Одно из основных препятствий, с которым сталкиваются российские экспортеры при выходе на внешние рынки – это низкая узнаваемость, обсуждению решений этой задачи РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T11:59

2024-08-22T11:59

2024-08-22T12:11

россия

иркутская область

иркутск

бренд сделано в россии (made in russia)

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

экономика

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Одно из основных препятствий, с которым сталкиваются российские экспортеры при выходе на внешние рынки – это низкая узнаваемость, обсуждению решений этой задачи была посвящена пленарная дискуссия "Национальные бренды: новые горизонты для экспорта". Мероприятие состоялось 22 августа в Иркутске в рамках торжественной церемонии награждения победителей и призеров окружного этапа Всероссийской премии "Экспортер года" среди субъектов Сибирского федерального округа.Как сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ), в дискуссии приняли участие представители РЭЦ, федеральных министерств, исполнительной власти регионов СФО, деловых объединений и экспортеры."Участники отметили, что Россия обладает внушительным набором всемирно известных достижений в таких ключевых областях, как космические технологии, ядерная энергетика и фундаментальная наука. Однако "гражданские" продукты долгое время оставались в тени, занимая "второй эшелон" популярности", - говорится в сообщении.Например, российский автопром знают в зарубежных странах по примеру "Жигулей" и то в ограниченном экспортном предложении. Ситуация в легкой промышленности, электронике и других секторах еще более тревожная - эти области практически неизвестны за рубежом.В связи с этим профильным органам госвласти и Российскому экспортному центру, активно занимающимся поддержкой отечественных компаний в выходе на международные рынки, приходится фактически начинать работу с нуля по популяризации национального бренда. Это включает в себя не только создание эффективных маркетинговых стратегий, но и формирование положительного имиджа российских товаров на глобальной арене.Российский экспортный центр как главный институт поддержки экспорта несырьевого неэнергетического экспорта и агент Правительства РФ по предоставлению экспортерам мер поддержки в 2022 году перезапустил Программу продвижения национального бренда "Сделано в России". У РЭЦ есть мощная инфраструктура, и даже в текущих непростых условиях "Сделано в России" или Made in Russia уже присутствует на основных приоритетных дружественных рынках."Необходимость активного продвижения отечественной продукции становится особенно актуальной в условиях растущей конкуренции и изменения мировых экономических реалий. Российским компаниям важно не только заявить о себе, но и продемонстрировать высокое качество и инновационность своих товаров. Таким образом, работа по популяризации национального бренда должна стать приоритетной задачей для всех заинтересованных сторон, чтобы обеспечить успешное присутствие России на международных рынках и повысить конкурентоспособность отечественной продукции", - уточнил вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.На мероприятии присутствовал советник Министра сельского хозяйства России Андрей Сухарев. Он рассказал об инструментах поддержки экспортеров со стороны ведомства, совместных проектах с РЭЦ по продвижению российской продукции за рубежом."Вся продукция российского АПК востребована за рубежом: начиная от зерновых и заканчивая масложировой, молочной и кондитерской продукцией. Наша задача - продолжать расширять географию экспорта. Для этого вместе с РЭЦ мы готовы создавать систему зонтичных брендов по популяризации отдельных отраслевых направлений. Уже есть подобные проекты по кондитерским изделиям и рыбе. Сейчас мы разрабатываем и гиды, и концепции по отдельным продуктам в связке "страна – продукт", где пошагово рассказываем, как выходить на тот или иной рынок, какие нужно преодолеть барьеры и пройти процедуры. Все это в бесплатном доступе", - добавил Сухарев.В рамках дискуссии представители министерства экономического развития и промышленности, а также министерства сельского хозяйства Иркутской области рассказали о своих достижениях в экспортной деятельности и планах по ее расширению."Регион входит в девятку как по объему внешнеторгового оборота, так и экспорта в России. При этом по объему внешнеторгового оборота среди субъектов СФО мы занимаем первое место, по объему экспорта - второе. Чтобы сохранять позитивную динамику, Правительство Иркутской области оказывает различные меры поддержки: выезжает в территории со специальной рабочей группой "Экспортный десант", организовывает бизнес-миссии и участие наших компаний в международных выставках и мероприятиях, реализует большую образовательную программу. Конечно, этот механизм работает эффективно в связке с другими профильными мерами поддержки, в том числе - Российского экспортного центра. Мы благодарны РЭЦ за совместную работу и за организацию такого масштабного мероприятия как конкурс "Экспортер года", которое позволяет популяризировать благоприятный образ экспортера", - сказала заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области Светлана Хахина.Участники мероприятия подчеркнули, что региональные бренды, представляющие продукцию субъектов РФ, и национальный бренд "Сделано в России" не должны рассматриваться как конкурирующие. Напротив, их следует позиционировать в контексте "регион в рамках большой страны".По единому мнению участников сессии, сильный и единый бренд не только помогает удерживать долю внутреннего рынка, но и способствует выходу продукции на международные рынки. В настоящее время бренд является одним из самых ценных активов, даже более значимым, чем производственные мощности. Таким образом, отметили на пленарной дискуссии, основная задача органов власти всех уровней, институтов поддержки и деловых объединений, занимающихся поддержкой бизнеса - формирование у зарубежных покупателей образа качественной, надежной и экологически чистой продукции, а в случае продовольственных товаров - также вкусной.

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https://ria.ru/20240816/rets-1966580130.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, иркутская область, иркутск, бренд сделано в россии (made in russia), российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), экономика