https://ria.ru/20240822/ekosertifikatsiya-1967639581.html

Центр обработки данных билайн получил золото в системе экосертификации

Центр обработки данных билайн получил золото в системе экосертификации - РИА Новости, 22.08.2024

Центр обработки данных билайн получил золото в системе экосертификации

Ярославский технический центр ПАО "ВымпелКом" получил золото в системе экологической сертификации "GREEN ZOOM Центры обработки данных" и стал первым в России... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T10:00

2024-08-22T10:00

2024-08-22T10:00

технологии

россия

вымпелком

ярославль

международное энергетическое агентство

билайн

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МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Ярославский технический центр ПАО "ВымпелКом" получил золото в системе экологической сертификации "GREEN ZOOM Центры обработки данных" и стал первым в России центром обработки данных (ЦОД), прошедшим сертификацию на соответствие национальному стандарту "зеленого строительства" в "Научно-исследовательском Институте устойчивого развития в строительстве" (АНО "НИИУРС"), сообщает пресс-служба оператора.Оценка включала изучение документации и очный аудит по целому комплексу показателей экологического воздействия деятельности ЦОД и эффективности внедрения зеленых технологий.Полученный сертификат подтверждает высокий уровень управления экологическими аспектами в следующих областях:Мировые тренды развития центров обработки данных принимают во внимание растущее энергопотребление вследствие кратного роста обрабатываемой информации, увеличения доли виртуальных сервисов, стремительного развития технологий искусственного интеллекта и больших данных и, как следствие, оборудования и технологий, обеспечивающих защиту от кибератак.По оценкам исследований Международного энергетического агентства (МЭА), дата-центры уже к 2026 году будут потреблять в два раза больше электроэнергии, чем в 2023 году, а значит, выбросов станет больше, говорится в сообщении.Ярославский технический центр ПАО "ВымпелКом" спроектирован с учетом растущих потребностей бизнеса, имеет три независимых ввода волоконно-оптических линий связи и соответствует стандарту уровня Tier III. Объект оснащен зелеными технологическими модулями, позволяющими повысить энергоэффективность на 48% и сократить выбросы парниковых газов на 5 тысяч тонн в год.Для подтверждения такой высокой эффективности проектных решений для Ярославского технического центра было произведено энергомоделирование. Энергетическая модель ЦОД представляет собой всесторонний подход к повышению энергоэффективности и сокращению углеродных выбросов. Она фокусируется на оптимизации энергопотребления оборудования, внедрении высокотехнологичных источников бесперебойного питания и передовых систем охлаждения и вентиляции."Мы продолжаем изучать и внедрять опыт мировой телеком индустрии в контексте направления GreenTech – инфраструктурных зеленых технологий, возможностей экономики замкнутого цикла и разработки цифровых продуктов для решения экологических задач. В 2022 году мы завершили внедрение зеленых модулей в технологическое сердце нашей компании – центр обработки данных в Ярославле, и теперь наблюдаем долговременный позитивный эффект в виде ежегодного сокращения выбросов СО2-экв. Высокая оценка национального центра сертификации зеленого строительства, разработанное при участии экспертов Ассоциации участников отрасли ЦОД – важное свидетельство правильности выбранного направления и вложенных усилий", — сказал заместитель генерального директора ПАО "ВымпелКом", технический блок Валерий Шоржин, его слова приводит пресс-служба.По словам директора АНО "НИИУРС" Веры Бурцевой, институт – разработчик национальной рейтинговый системы устойчивого развития в строительстве GREEN ZOOM."Мы занимаемся оценкой объектов на предмет внедрения устойчивого развития – экологичных, природоподобных, энерго- и водоэффективных решений уже более 10 лет, тем самым импортозамещаем подобные иностранные системы. В линейке - девять стандартов, один из которых – как раз инструмент для сертификации ЦОД. Для нас особенно ценно, что такой крупный партнер, как билайн оказал свое доверие и первым в России прошел оценку ЦОДа, подтвердив снижение энергоемкости ЦОД и выбросов СО2-экв. цифрами", — отметила Бурцева.Подробнее о проекте сертификации Ярославского ЦОД — по ссылке. Реклама, ПАО "Вымпелком", erid: F7NfYUJCUneLtX7ioZ1s

россия

ярославль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

технологии, россия, вымпелком, ярославль, международное энергетическое агентство, билайн