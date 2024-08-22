https://ria.ru/20240822/efimov-1967707568.html

Ефимов: Москва выделила 33,2 га под коммерческие масштабные инвестпроекты

Ефимов: Москва выделила 33,2 га под коммерческие масштабные инвестпроекты - РИА Новости, 22.08.2024

Ефимов: Москва выделила 33,2 га под коммерческие масштабные инвестпроекты

Власти Москвы предоставили инвесторам 33,2 гектара земли для реализации масштабных инвестиционных проектов по возведению коммерческой недвижимости, рассказал... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T10:09

2024-08-22T10:09

2024-08-22T10:09

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

максим гаман

коммунарка (москва)

новая москва

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Власти Москвы предоставили инвесторам 33,2 гектара земли для реализации масштабных инвестиционных проектов по возведению коммерческой недвижимости, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."С начала 2024 года город без торгов предоставил 14 земельных участков для реализации коммерческих масштабных инвестпроектов. Предприниматели возведут многофункциональные, торговые, деловые и другие объекты общей площадью 642,4 тысячи квадратных метров. Благодаря этому появятся новые рабочие места для горожан и инфраструктурные здания", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градостроительного комплекса.Статус масштабного инвестиционного проекта могут получить различные объекты, для строительства которых столица предоставляет в аренду участки без проведения торгов.По словам главы столичного департамента городского имущества Максима Гамана, наибольшее число участков выделено в Новой Москве - шесть общей площадью более 22,2 гектара, из них три расположены в районе Коммунарка. На них инвесторы смогут построить общественно-деловые центры общей площадью до 300 тысяч "квадратов".Так, возле строящейся станции метро “Корниловская” появится многофункциональный комплекс площадью до 44 тысяч квадратных метров, отметил Гаман.Кроме того, три участка в 4,9 гектара выделены инвесторам в центре Москвы, два в 4,8 гектара – на востоке. На западе Москвы инвесторам предоставили 0,6 гектара, на северо-западе – почти 0,2 гектара, а на юго-востоке – 0,5 гектара.Сообщается также, что по одному из проектов рядом со станцией метро "Текстильщики" будет построен торгово-развлекательный комплекс.

https://ria.ru/20240822/promzona-1967681867.html

https://ria.ru/20240821/efimov-1967527072.html

москва

коммунарка (москва)

новая москва

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Артем Смирнов

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