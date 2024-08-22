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Ефимов: Москва выделила 33,2 га под коммерческие масштабные инвестпроекты - РИА Новости, 22.08.2024
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10:09 22.08.2024
https://ria.ru/20240822/efimov-1967707568.html
Ефимов: Москва выделила 33,2 га под коммерческие масштабные инвестпроекты
Ефимов: Москва выделила 33,2 га под коммерческие масштабные инвестпроекты - РИА Новости, 22.08.2024
Ефимов: Москва выделила 33,2 га под коммерческие масштабные инвестпроекты
Власти Москвы предоставили инвесторам 33,2 гектара земли для реализации масштабных инвестиционных проектов по возведению коммерческой недвижимости, рассказал... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T10:09
2024-08-22T10:09
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
максим гаман
коммунарка (москва)
новая москва
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Власти Москвы предоставили инвесторам 33,2 гектара земли для реализации масштабных инвестиционных проектов по возведению коммерческой недвижимости, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."С начала 2024 года город без торгов предоставил 14 земельных участков для реализации коммерческих масштабных инвестпроектов. Предприниматели возведут многофункциональные, торговые, деловые и другие объекты общей площадью 642,4 тысячи квадратных метров. Благодаря этому появятся новые рабочие места для горожан и инфраструктурные здания", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градостроительного комплекса.Статус масштабного инвестиционного проекта могут получить различные объекты, для строительства которых столица предоставляет в аренду участки без проведения торгов.По словам главы столичного департамента городского имущества Максима Гамана, наибольшее число участков выделено в Новой Москве - шесть общей площадью более 22,2 гектара, из них три расположены в районе Коммунарка. На них инвесторы смогут построить общественно-деловые центры общей площадью до 300 тысяч "квадратов".Так, возле строящейся станции метро “Корниловская” появится многофункциональный комплекс площадью до 44 тысяч квадратных метров, отметил Гаман.Кроме того, три участка в 4,9 гектара выделены инвесторам в центре Москвы, два в 4,8 гектара – на востоке. На западе Москвы инвесторам предоставили 0,6 гектара, на северо-западе – почти 0,2 гектара, а на юго-востоке – 0,5 гектара.Сообщается также, что по одному из проектов рядом со станцией метро "Текстильщики" будет построен торгово-развлекательный комплекс.
https://ria.ru/20240822/promzona-1967681867.html
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москва
коммунарка (москва)
новая москва
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , максим гаман, коммунарка (москва), новая москва, градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Максим Гаман, Коммунарка (Москва), Новая Москва, Градостроительный комплекс Москвы

Ефимов: Москва выделила 33,2 га под коммерческие масштабные инвестпроекты

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Власти Москвы предоставили инвесторам 33,2 гектара земли для реализации масштабных инвестиционных проектов по возведению коммерческой недвижимости, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"С начала 2024 года город без торгов предоставил 14 земельных участков для реализации коммерческих масштабных инвестпроектов. Предприниматели возведут многофункциональные, торговые, деловые и другие объекты общей площадью 642,4 тысячи квадратных метров. Благодаря этому появятся новые рабочие места для горожан и инфраструктурные здания", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градостроительного комплекса.
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Статус масштабного инвестиционного проекта могут получить различные объекты, для строительства которых столица предоставляет в аренду участки без проведения торгов.
По словам главы столичного департамента городского имущества Максима Гамана, наибольшее число участков выделено в Новой Москве - шесть общей площадью более 22,2 гектара, из них три расположены в районе Коммунарка. На них инвесторы смогут построить общественно-деловые центры общей площадью до 300 тысяч "квадратов".
Так, возле строящейся станции метро “Корниловская” появится многофункциональный комплекс площадью до 44 тысяч квадратных метров, отметил Гаман.
Кроме того, три участка в 4,9 гектара выделены инвесторам в центре Москвы, два в 4,8 гектара – на востоке. На западе Москвы инвесторам предоставили 0,6 гектара, на северо-западе – почти 0,2 гектара, а на юго-востоке – 0,5 гектара.
Сообщается также, что по одному из проектов рядом со станцией метро "Текстильщики" будет построен торгово-развлекательный комплекс.
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МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Максим ГаманКоммунарка (Москва)Новая МоскваГрадостроительный комплекс Москвы
 
 
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