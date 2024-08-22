https://ria.ru/20240822/dtp-1967872464.html

В Перми иномарка въехала в лестницу у торгового центра

В Перми иномарка въехала в лестницу у торгового центра - РИА Новости, 22.08.2024

В Перми иномарка въехала в лестницу у торгового центра

Иномарка на скорости пронеслась по улице в центре Перми, перелетела через ряд объектов, перевернулась и "запрыгнула" на лестницу, упав перед группой пешеходов,... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T18:27

2024-08-22T18:27

2024-08-22T18:31

пермь

происшествия

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ПЕРМЬ, 22 авг - РИА Новости. Иномарка на скорости пронеслась по улице в центре Перми, перелетела через ряд объектов, перевернулась и "запрыгнула" на лестницу, упав перед группой пешеходов, пострадал водитель, причины ДТП устанавливаются, сообщили РИА Новости в краевом ГУ МВД. По данным полиции, сегодня в 17.15 (15.15 мск) у ТЦ "Марта" на перекрестке улиц Плеханова и Петропавловской произошло дорожно-транспортное происшествие с участием Volkswagen Passat. Иномарка ехала со стороны улицы Ленина. "Автомобиль Volkswagen Passat, двигаясь со стороны улицы Ленина, вылетел с проезжей части и, перевернувшись, упал на пешеходную лестницу, где стояло несколько человек. По предварительным данным, водитель иномарки не справился с управлением. Причины ДТП устанавливает полиция", - рассказали в управлении. Водитель получил травмы и был доставлен в больницу. Пешеходы "чудом" не пострадали, добавили в ведомстве. Лестницу у ТЦ "Март" от проезжей части отделяют трамвайные пути, тротуар, ведущий к магазину и небольшая зона для подъезда машин.

https://ria.ru/20240821/saratov-1967627820.html

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пермь, происшествия