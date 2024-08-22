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При украинском обстреле Донецка пострадал мирный житель
При украинском обстреле Донецка пострадал мирный житель - РИА Новости, 22.08.2024
При украинском обстреле Донецка пострадал мирный житель
Мирный житель пострадал при обстреле Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщило в четверг в Telegram-канале представительство ДНР в... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T15:25
2024-08-22T15:25
2024-08-22T15:25
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ДОНЕЦК, 22 авг - РИА Новости. Мирный житель пострадал при обстреле Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщило в четверг в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Город Донецк (Петровский район): по улице Ольховской ранен мужчина 1965 года рождения", - говорится в сообщении ведомства. По данным представительства, ВСУ в 12.10 мск сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на этот район. Кроме того, украинские войска с 13.00 по 14.55 выпустили шесть снарядов калибром 155 миллиметров по Горловке. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240822/donetsk-1967748163.html
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Специальная военная операция на Украине, Петровский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Россия, Происшествия
При украинском обстреле Донецка пострадал мирный житель
При обстреле Петровского района Донецка со стороны ВСУ пострадал мужчина