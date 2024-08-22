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Путин попросил Новака доложить о работе по социальной газификации
Путин попросил Новака доложить о работе по социальной газификации - РИА Новости, 22.08.2024
Путин попросил Новака доложить о работе по социальной газификации
Президент РФ Владимир Путин попросил министра энергетики РФ Александра Новака доложить о ходе работы в рамках социальной газификации. РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T15:48
2024-08-22T15:48
2024-08-22T15:48
россия
владимир путин
александр новак
общество
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил министра энергетики РФ Александра Новака доложить о ходе работы в рамках социальной газификации. "Пожалуйста, Александр Валентинович, по поводу социальной газификации", - обратился Путин к Новаку на совещании с членами правительства РФ. Ранее Путин, оглашая послание Федеральному собранию, заявил, что программу социальной газификации в РФ расширят, включив в нее садоводческие товарищества.
https://ria.ru/20240717/gazifikatsiya-1960144521.html
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россия, владимир путин, александр новак, общество
Россия, Владимир Путин, Александр Новак, Общество
Путин попросил Новака доложить о работе по социальной газификации
Президент РФ Путин попросил Новака доложить о ходе работы по соцгазификации
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил министра энергетики РФ Александра Новака доложить о ходе работы в рамках социальной газификации.
"Пожалуйста, Александр Валентинович, по поводу социальной газификации", - обратился Путин к Новаку на совещании с членами правительства РФ.
Ранее Путин, оглашая послание Федеральному собранию, заявил, что программу социальной газификации в РФ расширят, включив в нее садоводческие товарищества.