https://ria.ru/20240822/doklad-1967825165.html

Путин попросил Новака доложить о работе по социальной газификации

Путин попросил Новака доложить о работе по социальной газификации - РИА Новости, 22.08.2024

Путин попросил Новака доложить о работе по социальной газификации

Президент РФ Владимир Путин попросил министра энергетики РФ Александра Новака доложить о ходе работы в рамках социальной газификации. РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T15:48

2024-08-22T15:48

2024-08-22T15:48

россия

владимир путин

александр новак

общество

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил министра энергетики РФ Александра Новака доложить о ходе работы в рамках социальной газификации. "Пожалуйста, Александр Валентинович, по поводу социальной газификации", - обратился Путин к Новаку на совещании с членами правительства РФ. Ранее Путин, оглашая послание Федеральному собранию, заявил, что программу социальной газификации в РФ расширят, включив в нее садоводческие товарищества.

https://ria.ru/20240717/gazifikatsiya-1960144521.html

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россия, владимир путин, александр новак, общество