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Путин попросил Новака доложить о работе по социальной газификации - РИА Новости, 22.08.2024
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15:48 22.08.2024
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Путин попросил Новака доложить о работе по социальной газификации
Путин попросил Новака доложить о работе по социальной газификации - РИА Новости, 22.08.2024
Путин попросил Новака доложить о работе по социальной газификации
Президент РФ Владимир Путин попросил министра энергетики РФ Александра Новака доложить о ходе работы в рамках социальной газификации. РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T15:48
2024-08-22T15:48
россия
владимир путин
александр новак
общество
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил министра энергетики РФ Александра Новака доложить о ходе работы в рамках социальной газификации. "Пожалуйста, Александр Валентинович, по поводу социальной газификации", - обратился Путин к Новаку на совещании с членами правительства РФ. Ранее Путин, оглашая послание Федеральному собранию, заявил, что программу социальной газификации в РФ расширят, включив в нее садоводческие товарищества.
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россия, владимир путин, александр новак, общество
Россия, Владимир Путин, Александр Новак, Общество
Путин попросил Новака доложить о работе по социальной газификации

Президент РФ Путин попросил Новака доложить о ходе работы по соцгазификации

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости / Александр Казаков
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил министра энергетики РФ Александра Новака доложить о ходе работы в рамках социальной газификации.
"Пожалуйста, Александр Валентинович, по поводу социальной газификации", - обратился Путин к Новаку на совещании с членами правительства РФ.
Ранее Путин, оглашая послание Федеральному собранию, заявил, что программу социальной газификации в РФ расширят, включив в нее садоводческие товарищества.
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РоссияВладимир ПутинАлександр НовакОбщество
 
 
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