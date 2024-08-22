https://ria.ru/20240822/dimitrov-1967785081.html

Украинские власти призвали жителей Димитрова в ДНР эвакуироваться

Украинские власти призвали жителей Димитрова в ДНР эвакуироваться - РИА Новости, 22.08.2024

Украинские власти призвали жителей Димитрова в ДНР эвакуироваться

Власти города Димитров (украинское название Мирноград), расположенного на контролируемой ВСУ территории ДНР, на фоне продвижения сил РФ пытаются сделать все,... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T13:48

2024-08-22T13:48

2024-08-22T13:48

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

верховная рада украины

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Власти города Димитров (украинское название Мирноград), расположенного на контролируемой ВСУ территории ДНР, на фоне продвижения сил РФ пытаются сделать все, чтобы эвакуировать жителей к концу недели, заявил и.о. главы местной городской военной администрации Юрий Третьяк в интервью телеканалу CNN. Ранее депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая призвала население Красноармейска (украинское название Покровск) и Димитрова эвакуироваться как можно быстрее, пока есть такая возможность. До этого глава Красноармейской городской военной администрации Сергей Добряк заявил, что российская армия подошла близко к городу, и также призвал жителей эвакуироваться. "Мы пытаемся сделать все возможное, чтобы эвакуировать людей к концу недели ... Те, кто колебался неделю назад, в основном приняли решение и массово уезжают", - заявил Третьяк, объяснив эти меры тем, что силы РФ "продвигаются быстрее, чем ожидалось". По его словам, многие местные жители по-прежнему отказываются уезжать и "прячут своих детей от местных властей". В свою очередь замглавы местной военной администрации Татьяна Сытник сообщила, что два микрорайона города Димитров уже закрыли на въезд. "Очень тяжелая, напряженная ситуация… Нужно выезжать как можно быстрее, потому что уже в два района нашего города — район "5/6" и микрорайон "Западный" — уже не пускают: только есть вывоз. Уже туда люди не въезжают", - приводит слова Сытник украинский телеканал "Общественное". Она уточнила, что в городе закрыты банки, пенсионный фонд, центр предоставления админуслуг, скоро перестанут работать магазины. По ее словам, в двух районах, которые ближе всего к линии фронта нет света. Сытник также призвала жителей Димитрова эвакуироваться. Ранее министерство реинтеграции Украины сообщало, что власти проводят принудительную эвакуацию семей с детьми из 14 населенных пунктов, расположенных в Красноармейском районе на подконтрольной Киеву части Донецкой Народной республики. В министерстве уточнили, что речь идет об эвакуации из населенных пунктов Красноармейского района. В частности, эвакуируют население из городов Красноармейск, Родинское и сел Игнатовка, Даченское, Желтое, Зеленое, Лысовка, Новопавловка, Новоукраинка, Пушкино, Рог, Сухой Яр, Роза, Чунишино.

https://ria.ru/20240821/ukraina-1967602578.html

https://ria.ru/20240820/vsu-1967406797.html

https://ria.ru/20240820/kimakovskiy-1967322932.html

димитров

донецкая народная республика

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в мире, димитров, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, верховная рада украины