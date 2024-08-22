https://ria.ru/20240822/delo-1967694175.html

В Новосибирской области директора школы искусств заподозрили во взятках

В Новосибирской области директора школы искусств заподозрили во взятках - РИА Новости, 22.08.2024

В Новосибирской области директора школы искусств заподозрили во взятках

Второй отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Новосибирской области возбудил сразу четыре уголовных дела в отношении... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T05:59

2024-08-22T05:59

2024-08-22T05:59

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НОВОСИБИРСК, 22 авг – РИА Новости. Второй отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Новосибирской области возбудил сразу четыре уголовных дела в отношении директора школы искусств города Оби, которая подозревается в вымогательстве взяток со своих преподавателей. "Возбуждено несколько уголовных дел в отношении директора образовательного учреждения дополнительного образования Новосибирского района. Она подозревается в совершении нескольких преступлений, предусмотренных пунктами "б, в" части 5 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в крупном и значительном размерах)", - говорится в сообщении СУСК. В прокуратуре Новосибирской области уточнили, что речь идет о директоре муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования - депутата Совета депутатов города Оби Новосибирской области пятого созыва. Источник в правоохранительных органах региона уточнил РИА Новости, что учреждение – Детская школа искусств города Оби. По данным следствия, с января 2021 по июнь 2024 года директор получила от четырех подчиненных ей работников деньги на общую сумму более 370 тысяч рублей "за общее покровительство и под угрозой создания для педагогов неблагоприятных условий труда". Прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела и уточняет, что женщина получила от подчиненных ей преподавателей посредством вымогательства взятки в виде денег в суммах от 15,6 тысячи рублей до 289 тысяч рублей. Преступление было выявлено сотрудниками ГУМВД России по Новосибирской области и УФСБ России по Новосибирской области. "Под угрозой создания неблагоприятных условий труда, женщина получила от подчиненных преподавателей одну взятку в виде денег в крупном размере в сумме 289 тысяч рублей, две взятки в значительном размере в сумме 35 тысяч и 30 тысяч рублей, одну взятку в сумме 15,6 тысячи рублей", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

https://ria.ru/20240821/delo-1967669182.html

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россия

новосибирская область

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происшествия, россия, новосибирская область, обь