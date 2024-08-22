Рейтинг@Mail.ru
Пропалестинские активисты вышли на демонстрацию в Чикаго - РИА Новости, 22.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:13 22.08.2024
https://ria.ru/20240822/chikago-1967683093.html
Пропалестинские активисты вышли на демонстрацию в Чикаго
Пропалестинские активисты вышли на демонстрацию в Чикаго - РИА Новости, 22.08.2024
Пропалестинские активисты вышли на демонстрацию в Чикаго
Несколько десятков пропалестинских активистов собрались в среду на демонстрацию вблизи крытой спортивной арены United Center в Чикаго, где проходит... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T02:13
2024-08-22T02:13
в мире
сша
чикаго
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/13/1967027001_0:138:3072:1866_1920x0_80_0_0_44d0f53571c99a2bca16d81fa6a39d75.jpg
ЧИКАГО (США), 22 авг - РИА Новости. Несколько десятков пропалестинских активистов собрались в среду на демонстрацию вблизи крытой спортивной арены United Center в Чикаго, где проходит общенациональный съезд Демократической партии США, передает корреспондент РИА Новости с места событий. Активисты даже в предпоследний день мероприятия не оставляют попыток раскачать ситуацию в присутствии несколько сотен участников съезда и журналистов, ожидающих своей очереди для прохода на арену. Многие манифестанты принесли с собой плакаты с лозунгами "Прекратите помогать Израилю", "Свободу Палестине" и "Кровь палестинских детей - на вас". Собравшиеся выкрикивают агрессивные лозунги и требуют от руководства Демпартии США решительных мер для достижения прекращения огня в секторе Газа. На месте событий наблюдается усиленное присутствие полиции и сотрудников Секретной службы США, обеспечивающей безопасность первых лиц государства. В беседе с РИА Новости представители силовых структур заявили, что после недавних попыток демонстрантов прорвать металлические ограждения, отделявшие их от площадки проведения съезда, полностью готовы к любым эксцессам, сохраняют бдительность и готовность отреагировать на любые нарушения общественного порядка. В небе над ареной кружат два полицейских вертолета.
https://ria.ru/20240818/idiokratiya-1966784810.html
https://ria.ru/20240821/terrorizm-1967660182.html
сша
чикаго
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/13/1967027001_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_91e0c7e5c46a5e2f11d24b3c84ccb945.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, чикаго, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, США, Чикаго, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Пропалестинские активисты вышли на демонстрацию в Чикаго

Пропалестинские активисты вновь бастуют у площадки съезда демократов в Чикаго

© AP Photo / Alex BrandonАрена United Center в Чикаго
Арена United Center в Чикаго - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Арена United Center в Чикаго. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЧИКАГО (США), 22 авг - РИА Новости. Несколько десятков пропалестинских активистов собрались в среду на демонстрацию вблизи крытой спортивной арены United Center в Чикаго, где проходит общенациональный съезд Демократической партии США, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Активисты даже в предпоследний день мероприятия не оставляют попыток раскачать ситуацию в присутствии несколько сотен участников съезда и журналистов, ожидающих своей очереди для прохода на арену. Многие манифестанты принесли с собой плакаты с лозунгами "Прекратите помогать Израилю", "Свободу Палестине" и "Кровь палестинских детей - на вас". Собравшиеся выкрикивают агрессивные лозунги и требуют от руководства Демпартии США решительных мер для достижения прекращения огня в секторе Газа.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
Идиократия захватила Америку
18 августа, 08:00
На месте событий наблюдается усиленное присутствие полиции и сотрудников Секретной службы США, обеспечивающей безопасность первых лиц государства. В беседе с РИА Новости представители силовых структур заявили, что после недавних попыток демонстрантов прорвать металлические ограждения, отделявшие их от площадки проведения съезда, полностью готовы к любым эксцессам, сохраняют бдительность и готовность отреагировать на любые нарушения общественного порядка.
В небе над ареной кружат два полицейских вертолета.
Здание конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
Конгрессмен обвинил Байдена в возрождении терроризма, угрожающего США
Вчера, 21:26
 
В миреСШАЧикагоОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала