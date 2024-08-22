https://ria.ru/20240822/chikago-1967683093.html
Пропалестинские активисты вышли на демонстрацию в Чикаго
Пропалестинские активисты вышли на демонстрацию в Чикаго - РИА Новости, 22.08.2024
Пропалестинские активисты вышли на демонстрацию в Чикаго
Несколько десятков пропалестинских активистов собрались в среду на демонстрацию вблизи крытой спортивной арены United Center в Чикаго, где проходит... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T02:13
2024-08-22T02:13
2024-08-22T02:13
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ЧИКАГО (США), 22 авг - РИА Новости. Несколько десятков пропалестинских активистов собрались в среду на демонстрацию вблизи крытой спортивной арены United Center в Чикаго, где проходит общенациональный съезд Демократической партии США, передает корреспондент РИА Новости с места событий. Активисты даже в предпоследний день мероприятия не оставляют попыток раскачать ситуацию в присутствии несколько сотен участников съезда и журналистов, ожидающих своей очереди для прохода на арену. Многие манифестанты принесли с собой плакаты с лозунгами "Прекратите помогать Израилю", "Свободу Палестине" и "Кровь палестинских детей - на вас". Собравшиеся выкрикивают агрессивные лозунги и требуют от руководства Демпартии США решительных мер для достижения прекращения огня в секторе Газа. На месте событий наблюдается усиленное присутствие полиции и сотрудников Секретной службы США, обеспечивающей безопасность первых лиц государства. В беседе с РИА Новости представители силовых структур заявили, что после недавних попыток демонстрантов прорвать металлические ограждения, отделявшие их от площадки проведения съезда, полностью готовы к любым эксцессам, сохраняют бдительность и готовность отреагировать на любые нарушения общественного порядка. В небе над ареной кружат два полицейских вертолета.
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в мире, сша, чикаго, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, США, Чикаго, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Пропалестинские активисты вышли на демонстрацию в Чикаго
Пропалестинские активисты вновь бастуют у площадки съезда демократов в Чикаго
ЧИКАГО (США), 22 авг - РИА Новости. Несколько десятков пропалестинских активистов собрались в среду на демонстрацию вблизи крытой спортивной арены United Center в Чикаго, где проходит общенациональный съезд Демократической партии США, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Активисты даже в предпоследний день мероприятия не оставляют попыток раскачать ситуацию в присутствии несколько сотен участников съезда и журналистов, ожидающих своей очереди для прохода на арену. Многие манифестанты принесли с собой плакаты с лозунгами "Прекратите помогать Израилю", "Свободу Палестине" и "Кровь палестинских детей - на вас". Собравшиеся выкрикивают агрессивные лозунги и требуют от руководства Демпартии США решительных мер для достижения прекращения огня в секторе Газа.
На месте событий наблюдается усиленное присутствие полиции и сотрудников Секретной службы США, обеспечивающей безопасность первых лиц государства. В беседе с РИА Новости представители силовых структур заявили, что после недавних попыток демонстрантов прорвать металлические ограждения, отделявшие их от площадки проведения съезда, полностью готовы к любым эксцессам, сохраняют бдительность и готовность отреагировать на любые нарушения общественного порядка.
В небе над ареной кружат два полицейских вертолета.