https://ria.ru/20240822/burjatija-1967706933.html
На Байкале катер столкнулся с бревном
На Байкале катер столкнулся с бревном - РИА Новости, 22.08.2024
На Байкале катер столкнулся с бревном
Проверка организована по факту происшествия, в ходе которого катер, используемый для водных аттракционов на Байкале, столкнулся с бревном на озере в Кабанском... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T09:10
2024-08-22T09:10
2024-08-22T12:32
происшествия
байкал
кабанский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961463202_0:319:3074:2048_1920x0_80_0_0_acf97e9733c55adea85eb50cd81b9f15.jpg
УЛАН-УДЭ, 22 авг – РИА Новости. Проверка организована по факту происшествия, в ходе которого катер, используемый для водных аттракционов на Байкале, столкнулся с бревном на озере в Кабанском районе Бурятии, сообщила в четверг пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры. По данным ведомства, инцидент с маломерным судном произошел в акватории озера Байкал в районе села Новый Энхалук Кабанского района Бурятии. "Установлено, что 21 августа 2024 года местный житель незаконно предоставлял развлекательные услуги гражданам по прокату водных аттракционов с использованием маломерного судна "Амур". Катер с судоводителем перевернулся в результате столкновения с бревном. Пассажиры не пострадали", - говорится в сообщении. Отмечается, что по данному факту транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности плавания.
https://ria.ru/20240628/kuban-1956211946.html
байкал
кабанский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961463202_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_edc7b399b7b220e04b9a788454931138.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, байкал, кабанский район
Происшествия, Байкал, Кабанский район
На Байкале катер столкнулся с бревном
Прокуратура начала проверку после столкновения катера с бревном в Бурятии
УЛАН-УДЭ, 22 авг – РИА Новости. Проверка организована по факту происшествия, в ходе которого катер, используемый для водных аттракционов на Байкале, столкнулся с бревном на озере в Кабанском районе Бурятии, сообщила в четверг пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
По данным ведомства, инцидент с маломерным судном произошел в акватории озера Байкал в районе села Новый Энхалук Кабанского района Бурятии.
«
"Установлено, что 21 августа 2024 года местный житель незаконно предоставлял развлекательные услуги гражданам по прокату водных аттракционов с использованием маломерного судна "Амур". Катер с судоводителем перевернулся в результате столкновения с бревном. Пассажиры не пострадали", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по данному факту транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности плавания.