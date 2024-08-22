https://ria.ru/20240822/burjatija-1967706933.html

На Байкале катер столкнулся с бревном

На Байкале катер столкнулся с бревном - РИА Новости, 22.08.2024

На Байкале катер столкнулся с бревном

Проверка организована по факту происшествия, в ходе которого катер, используемый для водных аттракционов на Байкале, столкнулся с бревном на озере в Кабанском... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T09:10

2024-08-22T09:10

2024-08-22T12:32

происшествия

байкал

кабанский район

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УЛАН-УДЭ, 22 авг – РИА Новости. Проверка организована по факту происшествия, в ходе которого катер, используемый для водных аттракционов на Байкале, столкнулся с бревном на озере в Кабанском районе Бурятии, сообщила в четверг пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры. По данным ведомства, инцидент с маломерным судном произошел в акватории озера Байкал в районе села Новый Энхалук Кабанского района Бурятии. "Установлено, что 21 августа 2024 года местный житель незаконно предоставлял развлекательные услуги гражданам по прокату водных аттракционов с использованием маломерного судна "Амур". Катер с судоводителем перевернулся в результате столкновения с бревном. Пассажиры не пострадали", - говорится в сообщении. Отмечается, что по данному факту транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности плавания.

https://ria.ru/20240628/kuban-1956211946.html

байкал

кабанский район

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происшествия, байкал, кабанский район