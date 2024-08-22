https://ria.ru/20240822/bukhta-1967724631.html
В Севастопольской бухте временно закрыли рейд
В Севастопольской бухте временно закрыли рейд - РИА Новости, 22.08.2024
В Севастопольской бухте временно закрыли рейд
Рейд в Севастопольской бухте временно закрыт, морской пассажирский транспорт приостановил движение, сообщил департамент транспорта региона. РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T10:45
2024-08-22T10:45
2024-08-22T11:02
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севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости. Рейд в Севастопольской бухте временно закрыт, морской пассажирский транспорт приостановил движение, сообщил департамент транспорта региона."Морской пассажирский транспорт приостановил движение", - говорится в сообщении.Причины не называются.
https://ria.ru/20240819/sevastopol-1967029100.html
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россия, общество, севастополь
Россия, Общество, Севастополь
В Севастопольской бухте временно закрыли рейд
Движение морского пассажирского транспорта в Севастопольской бухте остановлено