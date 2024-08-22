В Брянской области наладили взаимодействие властей и силового блока
Богомаз: взаимодействие власти и силового блока в Брянской области налажено
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание о ситуации в Белгородской, Брянской и Курской областях
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание о ситуации в Белгородской, Брянской и Курской областях
МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Взаимодействие власти и силового блока в Брянской области налажено, все находятся на связи 24 часа в сутки, сообщил губернатор Александр Богомаз.
Президент РФ Владимир Путин в четверг проводит совещание по ситуации в Курской, Белгородской и Брянской областях в режиме видеоконференции.
«
"Если говорить о взаимодействии всего силового блока - власти, министерства обороны, форм управления, - то оно у нас налажено. Все находятся на связи 24 часа в сутки", - доложил глава региона Путину.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 22 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 4,7 тысячи военнослужащих, 68 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Инфографика