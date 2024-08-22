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В Брянской области наладили взаимодействие властей и силового блока

В Брянской области наладили взаимодействие властей и силового блока - РИА Новости, 22.08.2024

В Брянской области наладили взаимодействие властей и силового блока

Взаимодействие власти и силового блока в Брянской области налажено, все находятся на связи 24 часа в сутки, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T15:34

2024-08-22T15:34

2024-08-22T15:34

специальная военная операция на украине

россия

брянская область

курская область

владимир путин

александр богомаз

валерий герасимов

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Взаимодействие власти и силового блока в Брянской области налажено, все находятся на связи 24 часа в сутки, сообщил губернатор Александр Богомаз. Президент РФ Владимир Путин в четверг проводит совещание по ситуации в Курской, Белгородской и Брянской областях в режиме видеоконференции. "Если говорить о взаимодействии всего силового блока - власти, министерства обороны, форм управления, - то оно у нас налажено. Все находятся на связи 24 часа в сутки", - доложил глава региона Путину. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 22 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 4,7 тысячи военнослужащих, 68 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

россия

брянская область

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, брянская область, курская область, владимир путин, александр богомаз, валерий герасимов, вооруженные силы украины, безопасность