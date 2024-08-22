Рейтинг@Mail.ru
В Брянской области наладили взаимодействие властей и силового блока - РИА Новости, 22.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:34 22.08.2024
https://ria.ru/20240822/bryanskaya-1967821127.html
В Брянской области наладили взаимодействие властей и силового блока
В Брянской области наладили взаимодействие властей и силового блока - РИА Новости, 22.08.2024
В Брянской области наладили взаимодействие властей и силового блока
Взаимодействие власти и силового блока в Брянской области налажено, все находятся на связи 24 часа в сутки, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T15:34
2024-08-22T15:34
специальная военная операция на украине
россия
брянская область
курская область
владимир путин
александр богомаз
валерий герасимов
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967815903_0:59:3072:1787_1920x0_80_0_0_45a69264364041f5c1ed42c5f8fef027.jpg
МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Взаимодействие власти и силового блока в Брянской области налажено, все находятся на связи 24 часа в сутки, сообщил губернатор Александр Богомаз. Президент РФ Владимир Путин в четверг проводит совещание по ситуации в Курской, Белгородской и Брянской областях в режиме видеоконференции. "Если говорить о взаимодействии всего силового блока - власти, министерства обороны, форм управления, - то оно у нас налажено. Все находятся на связи 24 часа в сутки", - доложил глава региона Путину. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 22 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 4,7 тысячи военнослужащих, 68 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
россия
брянская область
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967815903_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0c2798ac6798d160a4e88fa6c95397f4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, брянская область, курская область, владимир путин, александр богомаз, валерий герасимов, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Брянская область, Курская область, Владимир Путин, Александр Богомаз, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Безопасность
В Брянской области наладили взаимодействие властей и силового блока

Богомаз: взаимодействие власти и силового блока в Брянской области налажено

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание о ситуации в Белгородской, Брянской и Курской областях
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание о ситуации в Белгородской, Брянской и Курской областях - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание о ситуации в Белгородской, Брянской и Курской областях
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Взаимодействие власти и силового блока в Брянской области налажено, все находятся на связи 24 часа в сутки, сообщил губернатор Александр Богомаз.
Президент РФ Владимир Путин в четверг проводит совещание по ситуации в Курской, Белгородской и Брянской областях в режиме видеоконференции.
«
"Если говорить о взаимодействии всего силового блока - власти, министерства обороны, форм управления, - то оно у нас налажено. Все находятся на связи 24 часа в сутки", - доложил глава региона Путину.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 22 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 4,7 тысячи военнослужащих, 68 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Что такое режим КТОЧто такое режим КТО
Инфографика
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБрянская областьКурская областьВладимир ПутинАлександр БогомазВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала