https://ria.ru/20240822/bryanskaya-1967798711.html
В Брянской области подготовили 12 ПВР для размещения жителей приграничья
В Брянской области подготовили 12 ПВР для размещения жителей приграничья - РИА Новости, 22.08.2024
В Брянской области подготовили 12 ПВР для размещения жителей приграничья
Двенадцать пунктов временного размещения готовы в Брянской области на случай необходимости размещения жителей приграничных районов, доложил губернатор Александр РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T14:33
2024-08-22T14:33
2024-08-22T15:02
специальная военная операция на украине
брянская область
общество
александр богомаз
вооруженные силы украины
владимир путин
россия
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ТУЛА, 22 авг – РИА Новости. Двенадцать пунктов временного размещения готовы в Брянской области на случай необходимости размещения жителей приграничных районов, доложил губернатор Александр Богомаз президенту России Владимиру Путину."В рамках полномочий оперативного штаба в шести приграничных районах уже проведены учения по экстренной эвакуации жителей в случае такой необходимости. Для этого у нас готовы 12 ПВР для размещения 1580 жителей. При необходимости можем развернуть для 32 тысяч человек", - сказал Богомаз.Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 22 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 4,7 тысячи военнослужащих, 68 танков.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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брянская область, общество, александр богомаз, вооруженные силы украины, владимир путин, россия
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Общество, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Россия
В Брянской области подготовили 12 ПВР для размещения жителей приграничья
В Брянской области подготовили 12 ПВР для размещения 1580 жителей приграничья
ТУЛА, 22 авг – РИА Новости. Двенадцать пунктов временного размещения готовы в Брянской области на случай необходимости размещения жителей приграничных районов, доложил губернатор Александр Богомаз президенту России Владимиру Путину.
«
"В рамках полномочий оперативного штаба в шести приграничных районах уже проведены учения по экстренной эвакуации жителей в случае такой необходимости. Для этого у нас готовы 12 ПВР для размещения 1580 жителей. При необходимости можем развернуть для 32 тысяч человек", - сказал Богомаз.
Подразделения ВСУ
в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области
, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 22 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 4,7 тысячи военнослужащих, 68 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.