Рейтинг@Mail.ru
В Брянской области подготовили 12 ПВР для размещения жителей приграничья - РИА Новости, 22.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:33 22.08.2024 (обновлено: 15:02 22.08.2024)
https://ria.ru/20240822/bryanskaya-1967798711.html
В Брянской области подготовили 12 ПВР для размещения жителей приграничья
В Брянской области подготовили 12 ПВР для размещения жителей приграничья - РИА Новости, 22.08.2024
В Брянской области подготовили 12 ПВР для размещения жителей приграничья
Двенадцать пунктов временного размещения готовы в Брянской области на случай необходимости размещения жителей приграничных районов, доложил губернатор Александр РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T14:33
2024-08-22T15:02
специальная военная операция на украине
брянская область
общество
александр богомаз
вооруженные силы украины
владимир путин
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0e/1966162321_0:214:3072:1942_1920x0_80_0_0_3b735ffc8541fcfbda5668d8dfa3cca8.jpg
ТУЛА, 22 авг – РИА Новости. Двенадцать пунктов временного размещения готовы в Брянской области на случай необходимости размещения жителей приграничных районов, доложил губернатор Александр Богомаз президенту России Владимиру Путину."В рамках полномочий оперативного штаба в шести приграничных районах уже проведены учения по экстренной эвакуации жителей в случае такой необходимости. Для этого у нас готовы 12 ПВР для размещения 1580 жителей. При необходимости можем развернуть для 32 тысяч человек", - сказал Богомаз.Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 22 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 4,7 тысячи военнослужащих, 68 танков.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
брянская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0e/1966162321_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b5eadfcd93561b4f7a9268162a08d9e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
брянская область, общество, александр богомаз, вооруженные силы украины, владимир путин, россия
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Общество, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Россия
В Брянской области подготовили 12 ПВР для размещения жителей приграничья

В Брянской области подготовили 12 ПВР для размещения 1580 жителей приграничья

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПункт временного размещения
Пункт временного размещения - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Пункт временного размещения. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТУЛА, 22 авг – РИА Новости. Двенадцать пунктов временного размещения готовы в Брянской области на случай необходимости размещения жителей приграничных районов, доложил губернатор Александр Богомаз президенту России Владимиру Путину.
«
"В рамках полномочий оперативного штаба в шести приграничных районах уже проведены учения по экстренной эвакуации жителей в случае такой необходимости. Для этого у нас готовы 12 ПВР для размещения 1580 жителей. При необходимости можем развернуть для 32 тысяч человек", - сказал Богомаз.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 22 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 4,7 тысячи военнослужащих, 68 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьОбществоАлександр БогомазВооруженные силы УкраиныВладимир ПутинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала