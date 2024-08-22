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Корвет из ФРГ прибыл в Лондон под звуки марша из "Звездных войн", пишут СМИ
Корвет из ФРГ прибыл в Лондон под звуки марша из "Звездных войн", пишут СМИ - РИА Новости, 22.08.2024
Корвет из ФРГ прибыл в Лондон под звуки марша из "Звездных войн", пишут СМИ
Немецкий корвет "Брауншвейг" по прибытии в Лондон включил легендарную композицию "Имперский марш" из серии фильмов "Звёздные войны", сообщило издание Focus. РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T15:28
2024-08-22T15:28
2024-08-22T15:30
лондон
германия
джордж лукас
дарт вейдер ("звездные войны")
focus
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Немецкий корвет "Брауншвейг" по прибытии в Лондон включил легендарную композицию "Имперский марш" из серии фильмов "Звёздные войны", сообщило издание Focus. На опубликованном ролике видно, как корабль медленно идёт по Темзе недалеко от Тауэрского моста с построенным на палубе экипажем под звуки "Имперского марша", известного также как музыкальная тема Дарта Вейдера, одного из главных антагонистов "Звёздных войн". Позднее представитель ВМС Германии подтвердил, что "Брауншвейг" зашёл в Темзу под звуки "Имперского марша". Он подчеркнул, что выбор мелодии стал прерогативой капитана и не несёт в себе никакого глубинного смысла. "Звездные войны" были придуманы Джорджем Лукасом в начале 1970-х годов. Шесть эпизодов (первая и вторая трилогии по три серии) киносаги вышли в 1977, 1980, 1983, 1999, 2002 и 2005 годах. В октябре 2012 года Лукас продал Lucasfilm за 4,05 миллиарда долларов корпорации Walt Disney. Затем стало известно, что Disney задумывает продолжение "Звездных войн". В 2015 году вышел седьмой эпизод кинофраншизы - начало третьей трилогии, в 2017 года – восьмой, а в 2019 – последний девятый фильм.
https://ria.ru/20231027/veteran-1905526778.html
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лондон, германия, джордж лукас, дарт вейдер ("звездные войны"), focus, lucasfilm, в мире
Лондон, Германия, Джордж Лукас, Дарт Вейдер ("Звездные войны"), Focus, Lucasfilm, В мире
Корвет из ФРГ прибыл в Лондон под звуки марша из "Звездных войн", пишут СМИ
Focus: корвет "Брауншвейг" включил "Имперский марш" по прибытии в Лондон