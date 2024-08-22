https://ria.ru/20240822/bogomaz-1967804017.html

Пытавшаяся зайти в Брянскую область ДРГ была отброшена, сообщил губернатор

Пытавшаяся зайти в Брянскую область ДРГ была отброшена, сообщил губернатор - РИА Новости, 22.08.2024

Пытавшаяся зайти в Брянскую область ДРГ была отброшена, сообщил губернатор

Обстановка в Брянской области накануне была сложной из-за атак БПЛА и попытки захода ДРГ, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T14:50

2024-08-22T14:50

2024-08-22T14:50

специальная военная операция на украине

брянская область

россия

александр богомаз

владимир путин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Обстановка в Брянской области накануне была сложной из-за атак БПЛА и попытки захода ДРГ, сообщил губернатор Александр Богомаз. "У нас обстановка вчера была сложной. На Брянск было совершено 23 (атаки – ред.) беспилотных летательных аппаратов, которые были сбиты. Разрушений нет. Вечером вчера ДРГ пыталась зайти на территорию нашей страны, совершив прорыв государственной границы в Климовском районе", - доложил Богомаз президенту России Владимиру Путину.Пытавшаяся зайти в Брянскую область ДРГ была отброшена, ей нанесли огневое поражение, доложил Богомаз."Силами погрануправления ФСБ России, министерства обороны они были отброшены, противнику нанесли огневое поражение", - сказал губернатор.Обстановка на месте боестолкновения с украинской ДРГ в Климовском районе Брянской области стабилизировалась, добавил губернатор."Вчера обстановка в месте боестолкновения стабилизировалась, в настоящее время находится под контролем оперативного штаба", - сообщил Богомаз.

https://ria.ru/20240822/manturov-1967793571.html

https://ria.ru/20240822/finasirovanie-1967801784.html

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брянская область, россия, александр богомаз, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины