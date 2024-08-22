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Пытавшаяся зайти в Брянскую область ДРГ была отброшена, сообщил губернатор - РИА Новости, 22.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:50 22.08.2024
https://ria.ru/20240822/bogomaz-1967804017.html
Пытавшаяся зайти в Брянскую область ДРГ была отброшена, сообщил губернатор
Пытавшаяся зайти в Брянскую область ДРГ была отброшена, сообщил губернатор - РИА Новости, 22.08.2024
Пытавшаяся зайти в Брянскую область ДРГ была отброшена, сообщил губернатор
Обстановка в Брянской области накануне была сложной из-за атак БПЛА и попытки захода ДРГ, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T14:50
2024-08-22T14:50
специальная военная операция на украине
брянская область
россия
александр богомаз
владимир путин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Обстановка в Брянской области накануне была сложной из-за атак БПЛА и попытки захода ДРГ, сообщил губернатор Александр Богомаз. "У нас обстановка вчера была сложной. На Брянск было совершено 23 (атаки – ред.) беспилотных летательных аппаратов, которые были сбиты. Разрушений нет. Вечером вчера ДРГ пыталась зайти на территорию нашей страны, совершив прорыв государственной границы в Климовском районе", - доложил Богомаз президенту России Владимиру Путину.Пытавшаяся зайти в Брянскую область ДРГ была отброшена, ей нанесли огневое поражение, доложил Богомаз."Силами погрануправления ФСБ России, министерства обороны они были отброшены, противнику нанесли огневое поражение", - сказал губернатор.Обстановка на месте боестолкновения с украинской ДРГ в Климовском районе Брянской области стабилизировалась, добавил губернатор."Вчера обстановка в месте боестолкновения стабилизировалась, в настоящее время находится под контролем оперативного штаба", - сообщил Богомаз.
https://ria.ru/20240822/manturov-1967793571.html
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брянская область, россия, александр богомаз, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Россия, Александр Богомаз, Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Вооруженные силы Украины
Пытавшаяся зайти в Брянскую область ДРГ была отброшена, сообщил губернатор

Богомаз: обстановка в Брянской области после попытки захода ДРГ стабилизирована

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкГубернатор Брянской области Александр Богомаз
Губернатор Брянской области Александр Богомаз - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Губернатор Брянской области Александр Богомаз. Архивное фото
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МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Обстановка в Брянской области накануне была сложной из-за атак БПЛА и попытки захода ДРГ, сообщил губернатор Александр Богомаз.
"У нас обстановка вчера была сложной. На Брянск было совершено 23 (атаки – ред.) беспилотных летательных аппаратов, которые были сбиты. Разрушений нет. Вечером вчера ДРГ пыталась зайти на территорию нашей страны, совершив прорыв государственной границы в Климовском районе", - доложил Богомаз президенту России Владимиру Путину.
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Пытавшаяся зайти в Брянскую область ДРГ была отброшена, ей нанесли огневое поражение, доложил Богомаз.
"Силами погрануправления ФСБ России, министерства обороны они были отброшены, противнику нанесли огневое поражение", - сказал губернатор.
Обстановка на месте боестолкновения с украинской ДРГ в Климовском районе Брянской области стабилизировалась, добавил губернатор.
"Вчера обстановка в месте боестолкновения стабилизировалась, в настоящее время находится под контролем оперативного штаба", - сообщил Богомаз.
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Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьРоссияАлександр БогомазВладимир ПутинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Вооруженные силы Украины
 
 
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