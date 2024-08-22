https://ria.ru/20240822/bogomaz-1967804017.html
Пытавшаяся зайти в Брянскую область ДРГ была отброшена, сообщил губернатор
Пытавшаяся зайти в Брянскую область ДРГ была отброшена, сообщил губернатор - РИА Новости, 22.08.2024
Пытавшаяся зайти в Брянскую область ДРГ была отброшена, сообщил губернатор
Обстановка в Брянской области накануне была сложной из-за атак БПЛА и попытки захода ДРГ, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T14:50
2024-08-22T14:50
2024-08-22T14:50
специальная военная операция на украине
брянская область
россия
александр богомаз
владимир путин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Обстановка в Брянской области накануне была сложной из-за атак БПЛА и попытки захода ДРГ, сообщил губернатор Александр Богомаз. "У нас обстановка вчера была сложной. На Брянск было совершено 23 (атаки – ред.) беспилотных летательных аппаратов, которые были сбиты. Разрушений нет. Вечером вчера ДРГ пыталась зайти на территорию нашей страны, совершив прорыв государственной границы в Климовском районе", - доложил Богомаз президенту России Владимиру Путину.Пытавшаяся зайти в Брянскую область ДРГ была отброшена, ей нанесли огневое поражение, доложил Богомаз."Силами погрануправления ФСБ России, министерства обороны они были отброшены, противнику нанесли огневое поражение", - сказал губернатор.Обстановка на месте боестолкновения с украинской ДРГ в Климовском районе Брянской области стабилизировалась, добавил губернатор."Вчера обстановка в месте боестолкновения стабилизировалась, в настоящее время находится под контролем оперативного штаба", - сообщил Богомаз.
https://ria.ru/20240822/manturov-1967793571.html
https://ria.ru/20240822/finasirovanie-1967801784.html
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брянская область, россия, александр богомаз, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Россия, Александр Богомаз, Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Вооруженные силы Украины
Пытавшаяся зайти в Брянскую область ДРГ была отброшена, сообщил губернатор
Богомаз: обстановка в Брянской области после попытки захода ДРГ стабилизирована