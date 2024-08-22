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Опергруппа контролирует выполнение поручений Белоусова по приграничью
Опергруппа контролирует выполнение поручений Белоусова по приграничью - РИА Новости, 22.08.2024
Опергруппа контролирует выполнение поручений Белоусова по приграничью
Одиннадцать поручений министра обороны РФ Андрея Белоусова по безопасности в приграничье выполняются под контролем оперативной группы, сроки соблюдаются,... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T20:39
2024-08-22T20:39
2024-08-22T20:39
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белгородская область
андрей белоусов
безопасность
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Одиннадцать поручений министра обороны РФ Андрея Белоусова по безопасности в приграничье выполняются под контролем оперативной группы, сроки соблюдаются, сообщило Минобороны РФ по результатам работы координационного совета военного ведомства по вопросам военной безопасности приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянских областей. "Под контролем оперативной группы выполняются 11 поручений министра обороны Российской Федерации, сроки соблюдаются. В части выполнения плана реализации дополнительных мер обеспечения территориальной целостности, защиты населения и объектов инфраструктуры Белгородской области, выполнено 10 мероприятий плана", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что по выполнению графика поставок ВВСТ выполнено 15 мероприятий, сроки соблюдаются.
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россия, брянская область, белгородская область, андрей белоусов, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Брянская область, Белгородская область, Андрей Белоусов, Безопасность
Опергруппа контролирует выполнение поручений Белоусова по приграничью
Опергруппа контролирует выполнение 11 поручений Белоусова по приграничью