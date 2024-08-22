https://ria.ru/20240822/bezopasnost-1967896730.html

Опергруппа контролирует выполнение поручений Белоусова по приграничью

Опергруппа контролирует выполнение поручений Белоусова по приграничью - РИА Новости, 22.08.2024

Опергруппа контролирует выполнение поручений Белоусова по приграничью

Одиннадцать поручений министра обороны РФ Андрея Белоусова по безопасности в приграничье выполняются под контролем оперативной группы, сроки соблюдаются,... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T20:39

2024-08-22T20:39

2024-08-22T20:39

специальная военная операция на украине

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белгородская область

андрей белоусов

безопасность

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Одиннадцать поручений министра обороны РФ Андрея Белоусова по безопасности в приграничье выполняются под контролем оперативной группы, сроки соблюдаются, сообщило Минобороны РФ по результатам работы координационного совета военного ведомства по вопросам военной безопасности приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянских областей. "Под контролем оперативной группы выполняются 11 поручений министра обороны Российской Федерации, сроки соблюдаются. В части выполнения плана реализации дополнительных мер обеспечения территориальной целостности, защиты населения и объектов инфраструктуры Белгородской области, выполнено 10 мероприятий плана", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что по выполнению графика поставок ВВСТ выполнено 15 мероприятий, сроки соблюдаются.

https://ria.ru/20240822/zapros-1967896433.html

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россия, брянская область, белгородская область, андрей белоусов, безопасность