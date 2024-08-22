https://ria.ru/20240822/bespilotnik-1967800745.html
В Курской области сбили два украинских беспилотника
В Курской области сбили два украинских беспилотника - РИА Новости, 22.08.2024
В Курской области сбили два украинских беспилотника
Российская ПВО уничтожила днем два украинских БПЛА самолетного типа над территорией Курской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T14:39
2024-08-22T14:39
2024-08-22T14:46
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безопасность
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Российская ПВО уничтожила днем два украинских БПЛА самолетного типа над территорией Курской области, сообщило Минобороны РФ."Около 13.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.В ведомстве добавили, что дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Курской области.
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курская область, россия, безопасность
Курская область, Россия, Специальная военная операция на Украине, Безопасность
В Курской области сбили два украинских беспилотника
МО РФ: ПВО в Курской области сбила два украинских БПЛА самолетного типа