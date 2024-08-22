https://ria.ru/20240822/bespilotnik-1967800745.html

В Курской области сбили два украинских беспилотника

В Курской области сбили два украинских беспилотника - РИА Новости, 22.08.2024

В Курской области сбили два украинских беспилотника

Российская ПВО уничтожила днем два украинских БПЛА самолетного типа над территорией Курской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T14:39

2024-08-22T14:39

2024-08-22T14:46

курская область

россия

специальная военная операция на украине

безопасность

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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Российская ПВО уничтожила днем два украинских БПЛА самолетного типа над территорией Курской области, сообщило Минобороны РФ."Около 13.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.В ведомстве добавили, что дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Курской области.

https://ria.ru/20240821/ukraina-1967334738.html

курская область

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курская область, россия, безопасность