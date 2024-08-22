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Белоусов поддержал обеспечение жильем отдельных категорий военных - РИА Новости, 22.08.2024
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19:39 22.08.2024
https://ria.ru/20240822/belousov-1967886975.html
Белоусов поддержал обеспечение жильем отдельных категорий военных
Белоусов поддержал обеспечение жильем отдельных категорий военных - РИА Новости, 22.08.2024
Белоусов поддержал обеспечение жильем отдельных категорий военных
Министр обороны РФ Андрей Белоусов поддержал инициативу по внеочередному обеспечению жильем военнослужащих, которые воспитывают детей-инвалидов, сообщило... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T19:39
2024-08-22T19:39
андрей белоусов
россия
общество
единая россия
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поддержал инициативу по внеочередному обеспечению жильем военнослужащих, которые воспитывают детей-инвалидов, сообщило Минобороны РФ. С данной инициативой выступила Всероссийская политическая партия "Единая Россия". Поправки предлагается внести в статью 15 Федерального закона "О статусе военнослужащих". "Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поддержал законопроект, расширяющий перечень категорий военнослужащих, имеющих внеочередное право на обеспечение жильем. Предлагается наделить таким правом военнослужащих, которые воспитывают детей-инвалидов", - говорится в сообщении.
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андрей белоусов, россия, общество, единая россия
Андрей Белоусов, Россия, Общество, Единая Россия
Белоусов поддержал обеспечение жильем отдельных категорий военных

МО РФ: Белоусов поддержал обеспечение жильем отдельных категорий военных

© Фото : Администрация Президента РоссииАндрей Белоусов
Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© Фото : Администрация Президента России
Андрей Белоусов. Архивное фото
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поддержал инициативу по внеочередному обеспечению жильем военнослужащих, которые воспитывают детей-инвалидов, сообщило Минобороны РФ.
С данной инициативой выступила Всероссийская политическая партия "Единая Россия". Поправки предлагается внести в статью 15 Федерального закона "О статусе военнослужащих".
"Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поддержал законопроект, расширяющий перечень категорий военнослужащих, имеющих внеочередное право на обеспечение жильем. Предлагается наделить таким правом военнослужащих, которые воспитывают детей-инвалидов", - говорится в сообщении.
Министр обороны РФ Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
Белоусов направил телеграммы воинским частям в зоне СВО
Вчера, 00:41
 
Андрей БелоусовРоссияОбществоЕдиная Россия
 
 
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