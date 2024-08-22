https://ria.ru/20240822/belousov-1967886975.html

Белоусов поддержал обеспечение жильем отдельных категорий военных

Белоусов поддержал обеспечение жильем отдельных категорий военных - РИА Новости, 22.08.2024

Белоусов поддержал обеспечение жильем отдельных категорий военных

Министр обороны РФ Андрей Белоусов поддержал инициативу по внеочередному обеспечению жильем военнослужащих, которые воспитывают детей-инвалидов, сообщило... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T19:39

2024-08-22T19:39

2024-08-22T19:39

андрей белоусов

россия

общество

единая россия

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поддержал инициативу по внеочередному обеспечению жильем военнослужащих, которые воспитывают детей-инвалидов, сообщило Минобороны РФ. С данной инициативой выступила Всероссийская политическая партия "Единая Россия". Поправки предлагается внести в статью 15 Федерального закона "О статусе военнослужащих". "Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поддержал законопроект, расширяющий перечень категорий военнослужащих, имеющих внеочередное право на обеспечение жильем. Предлагается наделить таким правом военнослужащих, которые воспитывают детей-инвалидов", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240822/spetsoperatsiya-1967678970.html

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андрей белоусов, россия, общество, единая россия