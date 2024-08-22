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ПВО сбила несколько воздушных целей на подлете к Белгороду - РИА Новости, 22.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:57 22.08.2024
https://ria.ru/20240822/belgorod-1967787674.html
ПВО сбила несколько воздушных целей на подлете к Белгороду
ПВО сбила несколько воздушных целей на подлете к Белгороду - РИА Новости, 22.08.2024
ПВО сбила несколько воздушных целей на подлете к Белгороду
Система ПВО сбила несколько воздушных целей на подлете к Белгороду, предварительно, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T13:57
2024-08-22T13:57
специальная военная операция на украине
белгород
вячеслав гладков
россия
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Система ПВО сбила несколько воздушных целей на подлете к Белгороду, предварительно, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО – сбиты несколько воздушных целей и беспилотников. По предварительной информации, пострадавших нет", - написал он. По словам губернатора, в Белгороде из-за падения обломков двух БПЛА повреждены четыре автомобиля и стена предприятия.
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белгород, вячеслав гладков, россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Вячеслав Гладков, Россия, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
ПВО сбила несколько воздушных целей на подлете к Белгороду

Гладков: на подлете к Белгороду сбили несколько целей, никто не пострадал

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабота ПВО
Работа ПВО - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Работа ПВО. Архивное фото
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Система ПВО сбила несколько воздушных целей на подлете к Белгороду, предварительно, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО – сбиты несколько воздушных целей и беспилотников. По предварительной информации, пострадавших нет", - написал он.
По словам губернатора, в Белгороде из-за падения обломков двух БПЛА повреждены четыре автомобиля и стена предприятия.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородВячеслав ГладковРоссияВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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