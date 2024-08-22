https://ria.ru/20240822/belgorod-1967787674.html

ПВО сбила несколько воздушных целей на подлете к Белгороду

ПВО сбила несколько воздушных целей на подлете к Белгороду - РИА Новости, 22.08.2024

ПВО сбила несколько воздушных целей на подлете к Белгороду

Система ПВО сбила несколько воздушных целей на подлете к Белгороду, предварительно, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T13:57

2024-08-22T13:57

2024-08-22T13:57

специальная военная операция на украине

белгород

вячеслав гладков

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Система ПВО сбила несколько воздушных целей на подлете к Белгороду, предварительно, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО – сбиты несколько воздушных целей и беспилотников. По предварительной информации, пострадавших нет", - написал он. По словам губернатора, в Белгороде из-за падения обломков двух БПЛА повреждены четыре автомобиля и стена предприятия.

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белгород, вячеслав гладков, россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины