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ПВО сбила несколько воздушных целей на подлете к Белгороду
ПВО сбила несколько воздушных целей на подлете к Белгороду - РИА Новости, 22.08.2024
ПВО сбила несколько воздушных целей на подлете к Белгороду
Система ПВО сбила несколько воздушных целей на подлете к Белгороду, предварительно, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T13:57
2024-08-22T13:57
2024-08-22T13:57
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Система ПВО сбила несколько воздушных целей на подлете к Белгороду, предварительно, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО – сбиты несколько воздушных целей и беспилотников. По предварительной информации, пострадавших нет", - написал он. По словам губернатора, в Белгороде из-за падения обломков двух БПЛА повреждены четыре автомобиля и стена предприятия.
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белгород, вячеслав гладков, россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Вячеслав Гладков, Россия, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
ПВО сбила несколько воздушных целей на подлете к Белгороду
Гладков: на подлете к Белгороду сбили несколько целей, никто не пострадал