https://ria.ru/20240822/aviatsiya-1967793940.html

Российская авиация нанесла удары по ВСУ в Сумской области

Российская авиация нанесла удары по ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 22.08.2024

Российская авиация нанесла удары по ВСУ в Сумской области

Российская авиация наносила удары по личному составу и военной технике ВСУ в районе Сум и еще 13 населенных пунктов Сумской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T14:20

2024-08-22T14:20

2024-08-22T16:39

специальная военная операция на украине

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безопасность

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Российская авиация наносила удары по личному составу и военной технике ВСУ в районе Сум и еще 13 населенных пунктов Сумской области, сообщило Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области личного состава и военной техники резервов: 22-й, 41-й и 61-й механизированных, 80-й и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии, 103-й, 106-й, 107-й и 119-й бригад теробороны, а также 69-го стрелкового батальона в районах населенных пунктов Басовка, Бояро-Лежачи, Ворожба, Дружба, Журавка, Краснополье, Катериновка, Миропольское, Локня, Ободы, Первомайское, Сумы, Стариково и Черневое", - говорится в сводке Минобороны о ходе отражения попытки вторжения ВСУ в Курской области.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

сумы, сумская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность