https://ria.ru/20240822/avariya-1967816711.html

В Омской области водитель легковушки врезался в лошадь

В Омской области водитель легковушки врезался в лошадь - РИА Новости, 22.08.2024

В Омской области водитель легковушки врезался в лошадь

Житель Омской области врезался на легковом автомобиле в лошадь, после чего оба участника ДТП погибли, рассказали в пресс-службе регионального управления МВД. РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T15:24

2024-08-22T15:24

2024-08-22T15:27

происшествия

авто

омская область

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ОМСК, 22 авг - РИА Новости. Житель Омской области врезался на легковом автомобиле в лошадь, после чего оба участника ДТП погибли, рассказали в пресс-службе регионального управления МВД. Вечером 21 августа 63-летний мужчина на ВАЗ-2210 в районе 88-го километра трассы Омск-Муромцево в тумане не заметил лошадь, неожиданно вышедшую на проезжую часть. "В результате ДТП водитель автомобиля скончался на месте происшествия. Животное также погибло", - сообщили в пресс-службе.

https://ria.ru/20231106/dtp-1907719510.html

омская область

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происшествия, авто, омская область