https://ria.ru/20240822/avariya-1967816711.html
В Омской области водитель легковушки врезался в лошадь
В Омской области водитель легковушки врезался в лошадь - РИА Новости, 22.08.2024
В Омской области водитель легковушки врезался в лошадь
Житель Омской области врезался на легковом автомобиле в лошадь, после чего оба участника ДТП погибли, рассказали в пресс-службе регионального управления МВД. РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T15:24
2024-08-22T15:24
2024-08-22T15:27
происшествия
авто
омская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967817384_0:1:1156:651_1920x0_80_0_0_d243955b5bf4dd65a672cc4a140b256c.jpg
ОМСК, 22 авг - РИА Новости. Житель Омской области врезался на легковом автомобиле в лошадь, после чего оба участника ДТП погибли, рассказали в пресс-службе регионального управления МВД. Вечером 21 августа 63-летний мужчина на ВАЗ-2210 в районе 88-го километра трассы Омск-Муромцево в тумане не заметил лошадь, неожиданно вышедшую на проезжую часть. "В результате ДТП водитель автомобиля скончался на месте происшествия. Животное также погибло", - сообщили в пресс-службе.
https://ria.ru/20231106/dtp-1907719510.html
омская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967817384_144:0:1012:651_1920x0_80_0_0_2e24d89fa26a980dbd729565100fc20a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, омская область
Происшествия, Авто, Омская область
В Омской области водитель легковушки врезался в лошадь
В Омской области водитель легковушки врезался в лошадь, оба погибли