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В Омской области водитель легковушки врезался в лошадь - РИА Новости, 22.08.2024
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15:24 22.08.2024 (обновлено: 15:27 22.08.2024)
https://ria.ru/20240822/avariya-1967816711.html
В Омской области водитель легковушки врезался в лошадь
В Омской области водитель легковушки врезался в лошадь - РИА Новости, 22.08.2024
В Омской области водитель легковушки врезался в лошадь
Житель Омской области врезался на легковом автомобиле в лошадь, после чего оба участника ДТП погибли, рассказали в пресс-службе регионального управления МВД. РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T15:24
2024-08-22T15:27
происшествия
авто
омская область
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ОМСК, 22 авг - РИА Новости. Житель Омской области врезался на легковом автомобиле в лошадь, после чего оба участника ДТП погибли, рассказали в пресс-службе регионального управления МВД. Вечером 21 августа 63-летний мужчина на ВАЗ-2210 в районе 88-го километра трассы Омск-Муромцево в тумане не заметил лошадь, неожиданно вышедшую на проезжую часть. "В результате ДТП водитель автомобиля скончался на месте происшествия. Животное также погибло", - сообщили в пресс-службе.
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происшествия, авто, омская область
Происшествия, Авто, Омская область
В Омской области водитель легковушки врезался в лошадь

В Омской области водитель легковушки врезался в лошадь, оба погибли

© Фото : Омская полиция/TelegramАвтомобиль после столкновения с лошадью на автодороге Омск - Муромцево
Автомобиль после столкновения с лошадью на автодороге Омск - Муромцево - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© Фото : Омская полиция/Telegram
Автомобиль после столкновения с лошадью на автодороге Омск - Муромцево
Читать ria.ru в
ОМСК, 22 авг - РИА Новости. Житель Омской области врезался на легковом автомобиле в лошадь, после чего оба участника ДТП погибли, рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.
Вечером 21 августа 63-летний мужчина на ВАЗ-2210 в районе 88-го километра трассы Омск-Муромцево в тумане не заметил лошадь, неожиданно вышедшую на проезжую часть.
"В результате ДТП водитель автомобиля скончался на месте происшествия. Животное также погибло", - сообщили в пресс-службе.
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ПроисшествияАвтоОмская область
 
 
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