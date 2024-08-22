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В Старом Осколе около 20 тысяч человек остаются без воды
В Старом Осколе около 20 тысяч человек остаются без воды - РИА Новости, 22.08.2024
В Старом Осколе около 20 тысяч человек остаются без воды
Порядка 20 тысяч человек в Старом Осколе Белгородской области остаются без водоснабжения из-за произошедшей коммунальной аварии, сообщил в Telegram-канале... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T06:43
2024-08-22T06:43
2024-08-22T06:43
происшествия
старый оскол
белгородская область
вячеслав гладков
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Порядка 20 тысяч человек в Старом Осколе Белгородской области остаются без водоснабжения из-за произошедшей коммунальной аварии, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. "Продолжается ликвидация последствий аварии на водопроводе в Старом Осколе. Вчера было отключено от воды более 80 тысяч человек. Сейчас без воды остаются 20 тысяч человек, более 60 тысяч - пока с давлением ниже нормы. Осуществляется подвоз воды", - сказал он. Гладков также заверил, что в больницах и пунктах временного размещения запасы воды есть.
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происшествия, старый оскол, белгородская область, вячеслав гладков, россия
Происшествия, Старый Оскол, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Россия
В Старом Осколе около 20 тысяч человек остаются без воды
Гладков: в Старом Осколе около 20 тысяч человек остаются без воды из-за аварии