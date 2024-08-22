https://ria.ru/20240822/avariya-1967696319.html

В Старом Осколе около 20 тысяч человек остаются без воды

В Старом Осколе около 20 тысяч человек остаются без воды - РИА Новости, 22.08.2024

В Старом Осколе около 20 тысяч человек остаются без воды

Порядка 20 тысяч человек в Старом Осколе Белгородской области остаются без водоснабжения из-за произошедшей коммунальной аварии, сообщил в Telegram-канале... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T06:43

2024-08-22T06:43

2024-08-22T06:43

происшествия

старый оскол

белгородская область

вячеслав гладков

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/13/1764438551_0:278:720:683_1920x0_80_0_0_27adbd025814f9dfc3c47675e9eb3e68.jpg

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Порядка 20 тысяч человек в Старом Осколе Белгородской области остаются без водоснабжения из-за произошедшей коммунальной аварии, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. "Продолжается ликвидация последствий аварии на водопроводе в Старом Осколе. Вчера было отключено от воды более 80 тысяч человек. Сейчас без воды остаются 20 тысяч человек, более 60 тысяч - пока с давлением ниже нормы. Осуществляется подвоз воды", - сказал он. Гладков также заверил, что в больницах и пунктах временного размещения запасы воды есть.

https://ria.ru/20240821/kursk-1967522137.html

старый оскол

белгородская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, старый оскол, белгородская область, вячеслав гладков, россия