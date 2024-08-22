https://ria.ru/20240822/artilleriya-1967685266.html

Артиллеристы группировки "Запад" уничтожили гаубицу "Богдана" ВСУ

Артиллеристы группировки "Запад" уничтожили гаубицу "Богдана" ВСУ - РИА Новости, 22.08.2024

Артиллеристы группировки "Запад" уничтожили гаубицу "Богдана" ВСУ

Расчет буксируемой пушки "Гиацинт-Б" 20-й гвардейской общевойсковой армии российской группировки войск "Запад" уничтожил украинскую колесную самоходную гаубицу... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T03:08

2024-08-22T03:08

2024-08-22T03:33

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ЛУГАНСК, 22 авг — РИА Новости. Расчет буксируемой пушки "Гиацинт-Б" 20-й гвардейской общевойсковой армии российской группировки войск "Запад" уничтожил украинскую колесную самоходную гаубицу "Богдана" на купянском участке фронта, сообщили журналистам в Минобороны России. "Координаты целей были переданы расчетам 152-мм пушек "Гиацинт-Б" для нанесения огневого поражения. Расчеты "Гиацинтов" незамедлительно осуществили наведение орудий и в ходе контрбатарейной борьбы беглым огнем уничтожили вскрытые опорные пункты ВСУ и САУ "Богдана" украинского производства вместе с расчетом", — рассказали в ведомстве. Уточняется, что координаты орудия выявила разведка артподразделения. "Кадры объективного контроля, полученные с комплекса БПЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении целей", — резюмировали в министерстве.

https://ria.ru/20240822/nato-1967682945.html

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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность