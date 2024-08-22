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Артиллеристы группировки "Запад" уничтожили гаубицу "Богдана" ВСУ - РИА Новости, 22.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:08 22.08.2024 (обновлено: 03:33 22.08.2024)
https://ria.ru/20240822/artilleriya-1967685266.html
Артиллеристы группировки "Запад" уничтожили гаубицу "Богдана" ВСУ
Артиллеристы группировки "Запад" уничтожили гаубицу "Богдана" ВСУ - РИА Новости, 22.08.2024
Артиллеристы группировки "Запад" уничтожили гаубицу "Богдана" ВСУ
Расчет буксируемой пушки "Гиацинт-Б" 20-й гвардейской общевойсковой армии российской группировки войск "Запад" уничтожил украинскую колесную самоходную гаубицу... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T03:08
2024-08-22T03:33
специальная военная операция на украине
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ЛУГАНСК, 22 авг — РИА Новости. Расчет буксируемой пушки "Гиацинт-Б" 20-й гвардейской общевойсковой армии российской группировки войск "Запад" уничтожил украинскую колесную самоходную гаубицу "Богдана" на купянском участке фронта, сообщили журналистам в Минобороны России. "Координаты целей были переданы расчетам 152-мм пушек "Гиацинт-Б" для нанесения огневого поражения. Расчеты "Гиацинтов" незамедлительно осуществили наведение орудий и в ходе контрбатарейной борьбы беглым огнем уничтожили вскрытые опорные пункты ВСУ и САУ "Богдана" украинского производства вместе с расчетом", — рассказали в ведомстве. Уточняется, что координаты орудия выявила разведка артподразделения. "Кадры объективного контроля, полученные с комплекса БПЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении целей", — резюмировали в министерстве.
https://ria.ru/20240822/nato-1967682945.html
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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Артиллеристы группировки "Запад" уничтожили гаубицу "Богдана" ВСУ

МО: расчет пушки "Гиацинт-Б" уничтожил гаубицу "Богдана" ВСУ под Купянском

© Минобороны РФРасчет "Гиацинта-Б"
Расчет Гиацинта-Б - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© Минобороны РФ
Расчет "Гиацинта-Б". Архивное фото
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ЛУГАНСК, 22 авг — РИА Новости. Расчет буксируемой пушки "Гиацинт-Б" 20-й гвардейской общевойсковой армии российской группировки войск "Запад" уничтожил украинскую колесную самоходную гаубицу "Богдана" на купянском участке фронта, сообщили журналистам в Минобороны России.
"Координаты целей были переданы расчетам 152-мм пушек "Гиацинт-Б" для нанесения огневого поражения. Расчеты "Гиацинтов" незамедлительно осуществили наведение орудий и в ходе контрбатарейной борьбы беглым огнем уничтожили вскрытые опорные пункты ВСУ и САУ "Богдана" украинского производства вместе с расчетом", — рассказали в ведомстве.
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Уточняется, что координаты орудия выявила разведка артподразделения.
"Кадры объективного контроля, полученные с комплекса БПЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении целей", — резюмировали в министерстве.
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