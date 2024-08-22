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Россия и Китай осудили инициативы по изъятию активов и собственности
Россия и Китай осудили инициативы по изъятию активов и собственности - РИА Новости, 22.08.2024
Россия и Китай осудили инициативы по изъятию активов и собственности
Москва и Пекин осуждают инициативы по изъятию активов и собственности государств, подчеркивают их право на применение ответных мер, говорится в совместном... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T11:07
2024-08-22T11:07
2024-08-22T11:24
россия
китай
москва
михаил мишустин
ли цян
экономика
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Москва и Пекин осуждают инициативы по изъятию активов и собственности государств, подчеркивают их право на применение ответных мер, говорится в совместном коммюнике по итогам 29-й встречи глав правительств РФ и КНР. Переговоры председателя правительства РФ Михаила Мишустина и премьера Госсовета КНР Ли Цяна состоялись 21 августа в Москве в рамках 29-й регулярной встречи глав правительств России и Китая. "Стороны подтверждают, что международные обязательства, касающиеся иммунитетов государств и их собственности, включая суверенные резервные валюты, должны неукоснительно соблюдаться. Стороны осуждают инициативы по изъятию активов и собственности иностранных государств и подчеркивают право таких государств на применение ответных мер", - говорится в документе, опубликованном на сайте кабмина.
https://ria.ru/20240618/ekonomika-1953538556.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, китай, москва, михаил мишустин, ли цян, экономика
Россия, Китай, Москва, Михаил Мишустин, Ли Цян, Экономика
Россия и Китай осудили инициативы по изъятию активов и собственности
Москва и Пекин осуждают инициативы по изъятию активов и собственности государств
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Москва и Пекин осуждают инициативы по изъятию активов и собственности государств, подчеркивают их право на применение ответных мер, говорится в совместном коммюнике по итогам 29-й встречи глав правительств РФ и КНР.
Переговоры председателя правительства РФ Михаила Мишустина и премьера Госсовета КНР Ли Цяна состоялись 21 августа в Москве в рамках 29-й регулярной встречи глав правительств России и Китая.
"Стороны подтверждают, что международные обязательства, касающиеся иммунитетов государств и их собственности, включая суверенные резервные валюты, должны неукоснительно соблюдаться. Стороны осуждают инициативы по изъятию активов и собственности иностранных государств и подчеркивают право таких государств на применение ответных мер", - говорится в документе, опубликованном на сайте кабмина.