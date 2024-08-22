https://ria.ru/20240822/aktivy-1967732883.html

Россия и Китай осудили инициативы по изъятию активов и собственности

Россия и Китай осудили инициативы по изъятию активов и собственности - РИА Новости, 22.08.2024

Россия и Китай осудили инициативы по изъятию активов и собственности

Москва и Пекин осуждают инициативы по изъятию активов и собственности государств, подчеркивают их право на применение ответных мер, говорится в совместном... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T11:07

2024-08-22T11:07

2024-08-22T11:24

россия

китай

москва

михаил мишустин

ли цян

экономика

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Москва и Пекин осуждают инициативы по изъятию активов и собственности государств, подчеркивают их право на применение ответных мер, говорится в совместном коммюнике по итогам 29-й встречи глав правительств РФ и КНР. Переговоры председателя правительства РФ Михаила Мишустина и премьера Госсовета КНР Ли Цяна состоялись 21 августа в Москве в рамках 29-й регулярной встречи глав правительств России и Китая. "Стороны подтверждают, что международные обязательства, касающиеся иммунитетов государств и их собственности, включая суверенные резервные валюты, должны неукоснительно соблюдаться. Стороны осуждают инициативы по изъятию активов и собственности иностранных государств и подчеркивают право таких государств на применение ответных мер", - говорится в документе, опубликованном на сайте кабмина.

https://ria.ru/20240618/ekonomika-1953538556.html

россия

китай

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, китай, москва, михаил мишустин, ли цян, экономика