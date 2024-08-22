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В МИД пригрозили ответом на заморозку российских активов - РИА Новости, 22.08.2024
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07:51 22.08.2024 (обновлено: 07:54 22.08.2024)
https://ria.ru/20240822/aktivy-1967700213.html
В МИД пригрозили ответом на заморозку российских активов
В МИД пригрозили ответом на заморозку российских активов - РИА Новости, 22.08.2024
В МИД пригрозили ответом на заморозку российских активов
Москва ответит на заморозку Западом своих активов, Россия располагает достаточным арсеналом политических, экономических шагов в отношении тех, кто пытается... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T07:51
2024-08-22T07:54
москва
россия
в мире
брюссель
евросоюз
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Москва ответит на заморозку Западом своих активов, Россия располагает достаточным арсеналом политических, экономических шагов в отношении тех, кто пытается "положить руку" на ее золотовалютные резервы, сообщили РИА Новости в МИД РФ.Брюссель в конце июля этого года направил украинской стороне первый транша военной помощи в размере 1,5 миллиарда евро из доходов от "замороженных" российских активов."Что точно будет потеряно навсегда, так это репутация есовских финансовых институтов, которые десятилетиями создавали себе имидж надежных операторов на рынке ценных бумаг", - сказали в МИД.Там добавил, что "чем дальше ЕС будет идти по пути наращивания нелегитимных антироссийских санкций, тем более плачевные последствия это будет иметь для его финансово-экономической системы"."Ответные меры, разумеется, последуют. Они будут взвешенными, выверенными и не наносящими ущерба российским экономическим операторам", - заявили в МИД."Располагаем достаточным арсеналом соответствующих политических и экономических шагов в отношении тех, кто пытается "положить руку" на российские золотовалютные резервы", - заключили там.
https://ria.ru/20240822/ukraina-1967699310.html
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москва, россия, в мире, брюссель, евросоюз
Москва, Россия, В мире, Брюссель, Евросоюз
В МИД пригрозили ответом на заморозку российских активов

МИД: Москва ответит на заморозку Западом российских активов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Москва ответит на заморозку Западом своих активов, Россия располагает достаточным арсеналом политических, экономических шагов в отношении тех, кто пытается "положить руку" на ее золотовалютные резервы, сообщили РИА Новости в МИД РФ.
Брюссель в конце июля этого года направил украинской стороне первый транша военной помощи в размере 1,5 миллиарда евро из доходов от "замороженных" российских активов.
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
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"Что точно будет потеряно навсегда, так это репутация есовских финансовых институтов, которые десятилетиями создавали себе имидж надежных операторов на рынке ценных бумаг", - сказали в МИД.
Там добавил, что "чем дальше ЕС будет идти по пути наращивания нелегитимных антироссийских санкций, тем более плачевные последствия это будет иметь для его финансово-экономической системы".
"Ответные меры, разумеется, последуют. Они будут взвешенными, выверенными и не наносящими ущерба российским экономическим операторам", - заявили в МИД.
"Располагаем достаточным арсеналом соответствующих политических и экономических шагов в отношении тех, кто пытается "положить руку" на российские золотовалютные резервы", - заключили там.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
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