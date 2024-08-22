https://ria.ru/20240822/aktivy-1967698855.html

МИД назвал использование российских активов воровством

МИД назвал использование российских активов воровством - РИА Новости, 22.08.2024

МИД назвал использование российских активов воровством

Заморозка российских активов, как и любые последующие действия с ними абсолютно незаконны, речь идет о воровстве российских средств, заявили РИА Новости в МИД... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T07:36

2024-08-22T07:36

2024-08-22T07:36

россия

брюссель

украина

еврокомиссия

euroclear

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888054208_0:0:3064:1724_1920x0_80_0_0_0baf506f7c55ce9ea68047e7fad11347.jpg

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Заморозка российских активов, как и любые последующие действия с ними абсолютно незаконны, речь идет о воровстве российских средств, заявили РИА Новости в МИД РФ. Брюссель в конце июля этого года направил украинской стороне первый транша военной помощи в размере 1,5 миллиарда евро из доходов от замороженных российских активов. Отвечая на просьбу прокомментировать эти сообщения, в МИД России подтвердили, что "действительно 26 июля этого Еврокомиссия объявила о направлении Украине первого транша в 1,5 миллиарда евро, полученных бельгийским депозитарием Euroclear в качестве дохода от "обездвиженных" отечественных государственных активов". "Хотя сами заблокированные активы не изымаются, использование Брюсселем прибыли от их управления - акт противоправный", - заявили в МИД РФ. Там считают, что "это должно расцениваться мировым сообществом как экономический бандитизм со стороны "коллективного Запада", который не желает преодолевать в себе неоколониальные инстинкты". "Как заморозка российских активов, так и любые последующие действия с ними абсолютно незаконны", - уверены в МИД. Там считают, что "никакие выдумываемые еэсовцами жульнические схемы не способны перечеркнуть очевидный факт - речь идет о воровстве российских средств".

https://ria.ru/20240725/aktivy-1961852982.html

https://ria.ru/20240723/rossija-1961429184.html

россия

брюссель

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, брюссель, украина, еврокомиссия, euroclear, в мире