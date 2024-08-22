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МИД назвал использование российских активов воровством - РИА Новости, 22.08.2024
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07:36 22.08.2024
https://ria.ru/20240822/aktivy-1967698855.html
МИД назвал использование российских активов воровством
МИД назвал использование российских активов воровством - РИА Новости, 22.08.2024
МИД назвал использование российских активов воровством
Заморозка российских активов, как и любые последующие действия с ними абсолютно незаконны, речь идет о воровстве российских средств, заявили РИА Новости в МИД... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T07:36
2024-08-22T07:36
россия
брюссель
украина
еврокомиссия
euroclear
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Заморозка российских активов, как и любые последующие действия с ними абсолютно незаконны, речь идет о воровстве российских средств, заявили РИА Новости в МИД РФ. Брюссель в конце июля этого года направил украинской стороне первый транша военной помощи в размере 1,5 миллиарда евро из доходов от замороженных российских активов. Отвечая на просьбу прокомментировать эти сообщения, в МИД России подтвердили, что "действительно 26 июля этого Еврокомиссия объявила о направлении Украине первого транша в 1,5 миллиарда евро, полученных бельгийским депозитарием Euroclear в качестве дохода от "обездвиженных" отечественных государственных активов". "Хотя сами заблокированные активы не изымаются, использование Брюсселем прибыли от их управления - акт противоправный", - заявили в МИД РФ. Там считают, что "это должно расцениваться мировым сообществом как экономический бандитизм со стороны "коллективного Запада", который не желает преодолевать в себе неоколониальные инстинкты". "Как заморозка российских активов, так и любые последующие действия с ними абсолютно незаконны", - уверены в МИД. Там считают, что "никакие выдумываемые еэсовцами жульнические схемы не способны перечеркнуть очевидный факт - речь идет о воровстве российских средств".
https://ria.ru/20240725/aktivy-1961852982.html
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россия, брюссель, украина, еврокомиссия, euroclear, в мире
Россия, Брюссель, Украина, Еврокомиссия, Euroclear, В мире
МИД назвал использование российских активов воровством

МИД назвал незаконным направление Киеву транша помощи из замороженных активов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Заморозка российских активов, как и любые последующие действия с ними абсолютно незаконны, речь идет о воровстве российских средств, заявили РИА Новости в МИД РФ.
Брюссель в конце июля этого года направил украинской стороне первый транша военной помощи в размере 1,5 миллиарда евро из доходов от замороженных российских активов.
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Отвечая на просьбу прокомментировать эти сообщения, в МИД России подтвердили, что "действительно 26 июля этого Еврокомиссия объявила о направлении Украине первого транша в 1,5 миллиарда евро, полученных бельгийским депозитарием Euroclear в качестве дохода от "обездвиженных" отечественных государственных активов".
"Хотя сами заблокированные активы не изымаются, использование Брюсселем прибыли от их управления - акт противоправный", - заявили в МИД РФ. Там считают, что "это должно расцениваться мировым сообществом как экономический бандитизм со стороны "коллективного Запада", который не желает преодолевать в себе неоколониальные инстинкты".
"Как заморозка российских активов, так и любые последующие действия с ними абсолютно незаконны", - уверены в МИД.
Там считают, что "никакие выдумываемые еэсовцами жульнические схемы не способны перечеркнуть очевидный факт - речь идет о воровстве российских средств".
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