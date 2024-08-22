https://ria.ru/20240822/agrarii-1967881960.html
Более 15% полей масличных культур убрали аграрии Подмосковья
Более 15% полей масличных культур убрали аграрии Подмосковья - РИА Новости, 22.08.2024
Более 15% полей масличных культур убрали аграрии Подмосковья
Аграрии Подмосковья убрали более 15% полей, засаженных масличными культурами, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T19:08
2024-08-22T19:08
2024-08-22T19:17
луховицы
московская область (подмосковье)
новости подмосковья
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1c/1577913216_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_06da92257078eb716703112ad07c730d.jpg
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Аграрии Подмосковья убрали более 15% полей, засаженных масличными культурами, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. По посадочным площадям лидирует рапс – 41 тысяча гектаров полей, затем соя – 15 тысяч гектаров, подсолнечник – 2,3 тысячи гектаров, а также лен, горчица и прочие масличные культуры – 700 гектар. Самые большие площади сева рапса в Зарайске (10,3 тысячи гектаров), Луховицах и Шаховской по 6,7 тысячи гектаров. На данный момент собрано свыше 28 тысячи тонн данной культуры, в 2024 году урожайность составляет 31,5 центнера на гектар. В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области подчеркнули, что значимые показатели по сбору масличных выявлены в Зарайске (собрано 9,6 тысячи тонн), Луховицах (7,5 тысячи тонн), Серебряных Прудах (3,1 тысячи тонн) и Кашире (3 тысячи тонн).
https://ria.ru/20240822/parki-1967877052.html
https://ria.ru/20240822/syr-1967874880.html
луховицы
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1c/1577913216_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6575d4470196a9979e2e38e4da840192.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луховицы, московская область (подмосковье)
Луховицы, Московская область (Подмосковье), Новости Подмосковья
Более 15% полей масличных культур убрали аграрии Подмосковья
Более 15% полей масличных культур убрали аграрии Подмосковья