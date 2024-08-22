https://ria.ru/20240822/agrarii-1967881960.html

Более 15% полей масличных культур убрали аграрии Подмосковья

Более 15% полей масличных культур убрали аграрии Подмосковья - РИА Новости, 22.08.2024

Более 15% полей масличных культур убрали аграрии Подмосковья

Аграрии Подмосковья убрали более 15% полей, засаженных масличными культурами, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T19:08

2024-08-22T19:08

2024-08-22T19:17

луховицы

московская область (подмосковье)

новости подмосковья

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Аграрии Подмосковья убрали более 15% полей, засаженных масличными культурами, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. По посадочным площадям лидирует рапс – 41 тысяча гектаров полей, затем соя – 15 тысяч гектаров, подсолнечник – 2,3 тысячи гектаров, а также лен, горчица и прочие масличные культуры – 700 гектар. Самые большие площади сева рапса в Зарайске (10,3 тысячи гектаров), Луховицах и Шаховской по 6,7 тысячи гектаров. На данный момент собрано свыше 28 тысячи тонн данной культуры, в 2024 году урожайность составляет 31,5 центнера на гектар. В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области подчеркнули, что значимые показатели по сбору масличных выявлены в Зарайске (собрано 9,6 тысячи тонн), Луховицах (7,5 тысячи тонн), Серебряных Прудах (3,1 тысячи тонн) и Кашире (3 тысячи тонн).

https://ria.ru/20240822/parki-1967877052.html

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луховицы

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луховицы, московская область (подмосковье)