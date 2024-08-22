https://ria.ru/20240822/afrika-1967687233.html

Эксперт прокомментировал позицию Африки по отношению к Западу

Эксперт прокомментировал позицию Африки по отношению к Западу - РИА Новости, 22.08.2024

Эксперт прокомментировал позицию Африки по отношению к Западу

Странам Африки невыгодно занимать полностью антизападную позицию, поскольку это может привести к непоправимым и печальным последствиям, заявил РИА Новости... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T03:38

2024-08-22T03:38

2024-08-22T03:38

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Странам Африки невыгодно занимать полностью антизападную позицию, поскольку это может привести к непоправимым и печальным последствиям, заявил РИА Новости эксперт Центра изучения Африки НИУ ВШЭ Никита Панин. "Странам Африки невыгодно занимать открыто антизападную позицию. Просто потому, что это влечёт за собой череду неприятных для их экономики событий", - сказал он. Эксперт отметил, что неприятными они будут потому, что большая часть их торговых потоков направлена именно в страны западного мира. "Конечно, существенную роль будет играть ещё и Китай. Но даже если мы говорим, например, о торговле африканских стран с БРИКС, то мы увидим, что доля БРИКС, если оттуда убрать Китай, окажется достаточно скромной. И пока это так, лишних рисков все будут избегать", - заключил он. Ранее посол по особым поручениям МИД РФ и руководитель секретариата Форума партнерства "Россия - Африка" Олег Озеров заявил, что настрой стран Африки на выстраивание отношений не только с Россией, но и с Западом существенно меняется, отметив, что Африка начинает говорить своим голосом, ознаменовав тем самым процесс национального и цивилизационного возрождения африканского континента. Мали в понедельник, 5 августа, разорвала дипломатические отношения с Украиной, обвинив Киев в поддержке Киевом местных террористов. Нигер в среду также заявил о разрыве отношений с Киевом. Нигер 8 августа также заявил о разрыве отношений с Киевом.

https://ria.ru/20240423/afrika-1941661406.html

https://ria.ru/20240821/afrika-1967461835.html

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в мире, киев, китай, россия, олег озеров, высшая школа экономики (вшэ), африка, брикс