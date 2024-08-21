https://ria.ru/20240821/zemletrjasenie-1967489760.html
В Аргентине произошло землетрясение
В Аргентине произошло землетрясение - РИА Новости, 21.08.2024
В Аргентине произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло на севере Аргентины, сообщает национальный институт сейсмологии Аргентины. РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T10:45
2024-08-21T10:45
2024-08-21T10:45
в мире
аргентина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941487631_0:0:3635:2045_1920x0_80_0_0_f9ddf67912731eff9468cdb25a8f6fc8.jpg
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло на севере Аргентины, сообщает национальный институт сейсмологии Аргентины. По данным института, землетрясение было зафиксировано в 03.55 по местному времени (09.55 мск) в 20 километрах к северу от деревни Ринконада в аргентинской провинции Жужуй. Очаг залегал на глубине 277 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.
https://ria.ru/20240403/zemletryaseniya-1937569791.html
аргентина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941487631_624:0:3355:2048_1920x0_80_0_0_a77d258f982778c5c3db45d6508ad63f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, аргентина
В Аргентине произошло землетрясение
На севере Аргентины произошло землетрясение магнитудой 5,5
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло на севере Аргентины, сообщает национальный институт сейсмологии Аргентины.
По данным института, землетрясение было зафиксировано в 03.55 по местному времени (09.55 мск) в 20 километрах к северу от деревни Ринконада в аргентинской провинции Жужуй.
Очаг залегал на глубине 277 километров.
Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.