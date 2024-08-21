https://ria.ru/20240821/zemletrjasenie-1967489760.html

В Аргентине произошло землетрясение

В Аргентине произошло землетрясение - РИА Новости, 21.08.2024

В Аргентине произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло на севере Аргентины, сообщает национальный институт сейсмологии Аргентины. РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T10:45

2024-08-21T10:45

2024-08-21T10:45

в мире

аргентина

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло на севере Аргентины, сообщает национальный институт сейсмологии Аргентины. По данным института, землетрясение было зафиксировано в 03.55 по местному времени (09.55 мск) в 20 километрах к северу от деревни Ринконада в аргентинской провинции Жужуй. Очаг залегал на глубине 277 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.

https://ria.ru/20240403/zemletryaseniya-1937569791.html

аргентина

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, аргентина