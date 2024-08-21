https://ria.ru/20240821/zaymy-1967647609.html
Свыше 60 млрд рублей получили предприятия Подмосковья от ФРП РФ
Свыше 60 млрд рублей получили предприятия Подмосковья от ФРП РФ - РИА Новости, 21.08.2024
Свыше 60 млрд рублей получили предприятия Подмосковья от ФРП РФ
Фонд развития промышленности России (ФРП РФ) выдал льготных займов на общую сумму 61 миллиард рублей для реализации 153 проектов промышленных предприятий в... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T19:51
2024-08-21T19:51
2024-08-21T19:51
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
россия
фонд развития промышленности
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884945783_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_7b37e2f2de052aab474004d30f8ef9d9.jpg
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Фонд развития промышленности России (ФРП РФ) выдал льготных займов на общую сумму 61 миллиард рублей для реализации 153 проектов промышленных предприятий в Подмосковье за все время работы, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. "За все время работы с Московской областью, с 2015 года, ФРП РФ выдал льготных займов на общую сумму 61 миллиард рублей для реализации 153 проектов промышленных предприятий в Подмосковье. Сегодня по количеству поддержанных ФРП РФ проектов Московская область занимает первое место в стране", — сказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. Она отметила, что суммарный объем инвестиций по ним превышает 100 миллиардов рублей. Благодаря этому в регионе получится создать более 4,2 тысячи рабочих мест. Зиновьева также добавила, что почти половина из проектов предприятий Подмосковья, получивших поддержку ФРП РФ, уже реализованы. Некоторые компании повторно обращаются за поддержкой ФРП РФ, получая возможность реализовать ни один инвестиционный проект. Промышленные предприятия могут получить займы в ФРП РФ по льготным ставкам — 3% и 5% годовых. Популярные программы — "Проекты развития", "Комплектующие изделия", "Повышение производительности труда".
https://ria.ru/20240620/granty-1954303557.html
https://ria.ru/20231110/zaymy-1908724317.html
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884945783_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_275a6077d8cf414a770b4ca562f918c3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), россия, фонд развития промышленности
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Россия, Фонд развития промышленности
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Фонд развития промышленности России (ФРП РФ) выдал льготных займов на общую сумму 61 миллиард рублей для реализации 153 проектов промышленных предприятий в Подмосковье за все время работы, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
"За все время работы с Московской областью, с 2015 года, ФРП РФ выдал льготных займов на общую сумму 61 миллиард рублей для реализации 153 проектов промышленных предприятий в Подмосковье. Сегодня по количеству поддержанных ФРП РФ проектов Московская область занимает первое место в стране", — сказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.
Она отметила, что суммарный объем инвестиций по ним превышает 100 миллиардов рублей. Благодаря этому в регионе получится создать более 4,2 тысячи рабочих мест.
Зиновьева также добавила, что почти половина из проектов предприятий Подмосковья
, получивших поддержку ФРП РФ, уже реализованы.
Некоторые компании повторно обращаются за поддержкой ФРП РФ, получая возможность реализовать ни один инвестиционный проект.
Промышленные предприятия могут получить займы в ФРП РФ по льготным ставкам — 3% и 5% годовых. Популярные программы — "Проекты развития", "Комплектующие изделия", "Повышение производительности труда".