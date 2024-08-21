https://ria.ru/20240821/zaymy-1967647609.html

Свыше 60 млрд рублей получили предприятия Подмосковья от ФРП РФ

Свыше 60 млрд рублей получили предприятия Подмосковья от ФРП РФ - РИА Новости, 21.08.2024

Свыше 60 млрд рублей получили предприятия Подмосковья от ФРП РФ

Фонд развития промышленности России (ФРП РФ) выдал льготных займов на общую сумму 61 миллиард рублей для реализации 153 проектов промышленных предприятий в... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T19:51

2024-08-21T19:51

2024-08-21T19:51

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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Фонд развития промышленности России (ФРП РФ) выдал льготных займов на общую сумму 61 миллиард рублей для реализации 153 проектов промышленных предприятий в Подмосковье за все время работы, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. "За все время работы с Московской областью, с 2015 года, ФРП РФ выдал льготных займов на общую сумму 61 миллиард рублей для реализации 153 проектов промышленных предприятий в Подмосковье. Сегодня по количеству поддержанных ФРП РФ проектов Московская область занимает первое место в стране", — сказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. Она отметила, что суммарный объем инвестиций по ним превышает 100 миллиардов рублей. Благодаря этому в регионе получится создать более 4,2 тысячи рабочих мест. Зиновьева также добавила, что почти половина из проектов предприятий Подмосковья, получивших поддержку ФРП РФ, уже реализованы. Некоторые компании повторно обращаются за поддержкой ФРП РФ, получая возможность реализовать ни один инвестиционный проект. Промышленные предприятия могут получить займы в ФРП РФ по льготным ставкам — 3% и 5% годовых. Популярные программы — "Проекты развития", "Комплектующие изделия", "Повышение производительности труда".

https://ria.ru/20240620/granty-1954303557.html

https://ria.ru/20231110/zaymy-1908724317.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), россия, фонд развития промышленности