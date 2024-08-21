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Серпуховский лифтостроительный завод выпустил более 1,7 тысячи лифтов - РИА Новости, 21.08.2024
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Новости Подмосковья
 
15:37 21.08.2024
https://ria.ru/20240821/zavod-1967578588.html
Серпуховский лифтостроительный завод выпустил более 1,7 тысячи лифтов
Серпуховский лифтостроительный завод выпустил более 1,7 тысячи лифтов - РИА Новости, 21.08.2024
Серпуховский лифтостроительный завод выпустил более 1,7 тысячи лифтов
Подмосковный Серпуховский лифтостроительный завод (СЛЗ) за первое полугодие 2024 года выпустил более 1,7 тысячи лифтов, до конца года планируется произвести еще РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T15:37
2024-08-21T15:37
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
артемий лебедев
серпухов
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Подмосковный Серпуховский лифтостроительный завод (СЛЗ) за первое полугодие 2024 года выпустил более 1,7 тысячи лифтов, до конца года планируется произвести еще 1,8 тысячи лифтов, сообщили в пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области."Серпуховской лифтостроительный завод (СЛЗ, входит в группу компаний "Садовое кольцо") за первое полугодие 2024 года произвел более 1,7 тысячи лифтов, которые в дальнейшем были установлены в крупных деловых комплексах, отелях, общественных центрах и многоэтажных зданиях", - отметили в пресс-службе.По словам заместителя председателя правительства – министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, до конца 2024 года СЛЗ планирует выпустить еще 1,8 тысячи лифтов. В ближайшей перспективе завод планирует выйти на мощность в 10 тысяч лифтов ежегодно.&quot;После масштабной модернизации в 2022 году, инвестиции в которую составили более 2 миллиардов рублей, завод стал эффективной производственной площадкой, оснащенной не только высокотехнологичным уникальным оборудованием, но и самой высокой испытательной башней в Европе&quot;, — отметила Зиновьева, слова которой приводятся в сообщении.В настоящее время завод производит лифты широкой ценовой категории — от серийных моделей до бизнес-класса. Отличительной особенностью завода является специализация на производстве лифтов повышенного комфорта. В 2023 году стартовал проект по созданию интерактивного лифта.&quot;Умные опции, а также уникальные дизайнерские решения разработали совместно Студия Артемия Лебедева и проектировщики предприятия. Это первая отечественная разработка лифтовой техники следующего поколения, которая управляется искусственным интеллектом и технологиями интернет-вещей (IoT)&quot;, — добавили в ведомстве.
https://realty.ria.ru/20240326/zavod-1935848266.html
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московская область (подмосковье), артемий лебедев, серпухов
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Артемий Лебедев, Серпухов

Серпуховский лифтостроительный завод выпустил более 1,7 тысячи лифтов

© Фонд капремонта МосквыНовый лифт в жилом доме
Новый лифт в жилом доме - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© Фонд капремонта Москвы
Новый лифт в жилом доме . Архивное фото
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Подмосковный Серпуховский лифтостроительный завод (СЛЗ) за первое полугодие 2024 года выпустил более 1,7 тысячи лифтов, до конца года планируется произвести еще 1,8 тысячи лифтов, сообщили в пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
"Серпуховской лифтостроительный завод (СЛЗ, входит в группу компаний "Садовое кольцо") за первое полугодие 2024 года произвел более 1,7 тысячи лифтов, которые в дальнейшем были установлены в крупных деловых комплексах, отелях, общественных центрах и многоэтажных зданиях", - отметили в пресс-службе.
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По словам заместителя председателя правительства – министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, до конца 2024 года СЛЗ планирует выпустить еще 1,8 тысячи лифтов. В ближайшей перспективе завод планирует выйти на мощность в 10 тысяч лифтов ежегодно.
«

"После масштабной модернизации в 2022 году, инвестиции в которую составили более 2 миллиардов рублей, завод стал эффективной производственной площадкой, оснащенной не только высокотехнологичным уникальным оборудованием, но и самой высокой испытательной башней в Европе", — отметила Зиновьева, слова которой приводятся в сообщении.

В настоящее время завод производит лифты широкой ценовой категории — от серийных моделей до бизнес-класса. Отличительной особенностью завода является специализация на производстве лифтов повышенного комфорта. В 2023 году стартовал проект по созданию интерактивного лифта.
«

"Умные опции, а также уникальные дизайнерские решения разработали совместно Студия Артемия Лебедева и проектировщики предприятия. Это первая отечественная разработка лифтовой техники следующего поколения, которая управляется искусственным интеллектом и технологиями интернет-вещей (IoT)", — добавили в ведомстве.

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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Артемий ЛебедевСерпухов
 
 
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