https://ria.ru/20240821/zavod-1967578588.html

Серпуховский лифтостроительный завод выпустил более 1,7 тысячи лифтов

Серпуховский лифтостроительный завод выпустил более 1,7 тысячи лифтов - РИА Новости, 21.08.2024

Серпуховский лифтостроительный завод выпустил более 1,7 тысячи лифтов

Подмосковный Серпуховский лифтостроительный завод (СЛЗ) за первое полугодие 2024 года выпустил более 1,7 тысячи лифтов, до конца года планируется произвести еще РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T15:37

2024-08-21T15:37

2024-08-21T15:37

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

артемий лебедев

серпухов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/11/1810153212_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_347177255e60bb291b2b39fd447b702a.jpg

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Подмосковный Серпуховский лифтостроительный завод (СЛЗ) за первое полугодие 2024 года выпустил более 1,7 тысячи лифтов, до конца года планируется произвести еще 1,8 тысячи лифтов, сообщили в пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области."Серпуховской лифтостроительный завод (СЛЗ, входит в группу компаний "Садовое кольцо") за первое полугодие 2024 года произвел более 1,7 тысячи лифтов, которые в дальнейшем были установлены в крупных деловых комплексах, отелях, общественных центрах и многоэтажных зданиях", - отметили в пресс-службе.По словам заместителя председателя правительства – министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, до конца 2024 года СЛЗ планирует выпустить еще 1,8 тысячи лифтов. В ближайшей перспективе завод планирует выйти на мощность в 10 тысяч лифтов ежегодно."После масштабной модернизации в 2022 году, инвестиции в которую составили более 2 миллиардов рублей, завод стал эффективной производственной площадкой, оснащенной не только высокотехнологичным уникальным оборудованием, но и самой высокой испытательной башней в Европе", — отметила Зиновьева, слова которой приводятся в сообщении.В настоящее время завод производит лифты широкой ценовой категории — от серийных моделей до бизнес-класса. Отличительной особенностью завода является специализация на производстве лифтов повышенного комфорта. В 2023 году стартовал проект по созданию интерактивного лифта."Умные опции, а также уникальные дизайнерские решения разработали совместно Студия Артемия Лебедева и проектировщики предприятия. Это первая отечественная разработка лифтовой техники следующего поколения, которая управляется искусственным интеллектом и технологиями интернет-вещей (IoT)", — добавили в ведомстве.

https://realty.ria.ru/20240326/zavod-1935848266.html

https://ria.ru/20240130/podmoskove-1924427314.html

московская область (подмосковье)

серпухов

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), артемий лебедев, серпухов