Серпуховский лифтостроительный завод выпустил более 1,7 тысячи лифтов
© Фонд капремонта МосквыНовый лифт в жилом доме
© Фонд капремонта Москвы
Новый лифт в жилом доме . Архивное фото
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Подмосковный Серпуховский лифтостроительный завод (СЛЗ) за первое полугодие 2024 года выпустил более 1,7 тысячи лифтов, до конца года планируется произвести еще 1,8 тысячи лифтов, сообщили в пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
"Серпуховской лифтостроительный завод (СЛЗ, входит в группу компаний "Садовое кольцо") за первое полугодие 2024 года произвел более 1,7 тысячи лифтов, которые в дальнейшем были установлены в крупных деловых комплексах, отелях, общественных центрах и многоэтажных зданиях", - отметили в пресс-службе.
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По словам заместителя председателя правительства – министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, до конца 2024 года СЛЗ планирует выпустить еще 1,8 тысячи лифтов. В ближайшей перспективе завод планирует выйти на мощность в 10 тысяч лифтов ежегодно.
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"После масштабной модернизации в 2022 году, инвестиции в которую составили более 2 миллиардов рублей, завод стал эффективной производственной площадкой, оснащенной не только высокотехнологичным уникальным оборудованием, но и самой высокой испытательной башней в Европе", — отметила Зиновьева, слова которой приводятся в сообщении.
В настоящее время завод производит лифты широкой ценовой категории — от серийных моделей до бизнес-класса. Отличительной особенностью завода является специализация на производстве лифтов повышенного комфорта. В 2023 году стартовал проект по созданию интерактивного лифта.
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"Умные опции, а также уникальные дизайнерские решения разработали совместно Студия Артемия Лебедева и проектировщики предприятия. Это первая отечественная разработка лифтовой техники следующего поколения, которая управляется искусственным интеллектом и технологиями интернет-вещей (IoT)", — добавили в ведомстве.