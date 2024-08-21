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Котюков провел заседание комиссии Госсовета "Технологическое лидерство"
Котюков провел заседание комиссии Госсовета "Технологическое лидерство" - РИА Новости, 21.08.2024
Котюков провел заседание комиссии Госсовета "Технологическое лидерство"
Губернатор Красноярского края Михаил Котюков, ранее назначенный председателем комиссии "Технологическое лидерство" Госсовета РФ, провел первое заседание, где... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T19:54
2024-08-21T19:54
2024-08-21T19:54
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КРАСНОЯРСК, 21 авг – РИА Новости. Губернатор Красноярского края Михаил Котюков, ранее назначенный председателем комиссии "Технологическое лидерство" Госсовета РФ, провел первое заседание, где участники обсудили план работы комиссии. "Провел первое заседание комиссии Госсовета РФ по направлению "Технологическое лидерство". Договорились о ее структуре и плане работы. В ближайшее время предстоит обсудить паспорта восьми новых нацпроектов, которые связаны с технологическим развитием страны", - написал Котюков в своем Telegram-канале. По его словам, в новых нацпроектах необходимо рассмотреть вопросы о средствах производства и автоматизации, новых материалах и химии, промышленном обеспечении транспортной мобильности, развитии космической деятельности, сбережении здоровья, обеспечении продовольственной безопасности, беспилотных авиасистемах и новых энергетических технологиях. Также он отметил, что два проекта были рассмотрены сегодня – это станкостроение и энергетика. "В рамках работы комиссии будем обеспечивать взаимодействие регионов, бизнеса и науки с федеральными органами власти, чтобы выполнить поставленные президентом задачи", - подчеркнул Котюков. В июле президент РФ Владимир Путин поручил создать 21 комиссию Госсовета по направлениям социально-экономического развития России. Возглавляют их главы российских регионов.
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россия, красноярский край, михаил котюков, владимир путин, политика
Россия, Красноярский край, Михаил Котюков, Владимир Путин, Политика
Котюков провел заседание комиссии Госсовета "Технологическое лидерство"
Котюков провел первое заседание комиссии Госсовета "Технологическое лидерство"
КРАСНОЯРСК, 21 авг – РИА Новости.
Губернатор Красноярского края Михаил Котюков, ранее назначенный председателем комиссии "Технологическое лидерство" Госсовета РФ, провел первое заседание
, где участники обсудили план работы комиссии.
"Провел первое заседание комиссии Госсовета РФ по направлению "Технологическое лидерство". Договорились о ее структуре и плане работы. В ближайшее время предстоит обсудить паспорта восьми новых нацпроектов, которые связаны с технологическим развитием страны", - написал Котюков в своем Telegram-канале.
По его словам, в новых нацпроектах необходимо рассмотреть вопросы о средствах производства и автоматизации, новых материалах и химии, промышленном обеспечении транспортной мобильности, развитии космической деятельности, сбережении здоровья, обеспечении продовольственной безопасности, беспилотных авиасистемах и новых энергетических технологиях. Также он отметил, что два проекта были рассмотрены сегодня – это станкостроение и энергетика.
"В рамках работы комиссии будем обеспечивать взаимодействие регионов, бизнеса и науки с федеральными органами власти, чтобы выполнить поставленные президентом задачи", - подчеркнул Котюков.
В июле президент РФ Владимир Путин поручил создать 21 комиссию Госсовета по направлениям социально-экономического развития России. Возглавляют их главы российских регионов.