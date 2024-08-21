https://ria.ru/20240821/zasedanie-1967648042.html

Котюков провел заседание комиссии Госсовета "Технологическое лидерство"

Котюков провел заседание комиссии Госсовета "Технологическое лидерство" - РИА Новости, 21.08.2024

Котюков провел заседание комиссии Госсовета "Технологическое лидерство"

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков, ранее назначенный председателем комиссии "Технологическое лидерство" Госсовета РФ, провел первое заседание, где... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T19:54

2024-08-21T19:54

2024-08-21T19:54

россия

красноярский край

михаил котюков

владимир путин

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КРАСНОЯРСК, 21 авг – РИА Новости. Губернатор Красноярского края Михаил Котюков, ранее назначенный председателем комиссии "Технологическое лидерство" Госсовета РФ, провел первое заседание, где участники обсудили план работы комиссии. "Провел первое заседание комиссии Госсовета РФ по направлению "Технологическое лидерство". Договорились о ее структуре и плане работы. В ближайшее время предстоит обсудить паспорта восьми новых нацпроектов, которые связаны с технологическим развитием страны", - написал Котюков в своем Telegram-канале. По его словам, в новых нацпроектах необходимо рассмотреть вопросы о средствах производства и автоматизации, новых материалах и химии, промышленном обеспечении транспортной мобильности, развитии космической деятельности, сбережении здоровья, обеспечении продовольственной безопасности, беспилотных авиасистемах и новых энергетических технологиях. Также он отметил, что два проекта были рассмотрены сегодня – это станкостроение и энергетика. "В рамках работы комиссии будем обеспечивать взаимодействие регионов, бизнеса и науки с федеральными органами власти, чтобы выполнить поставленные президентом задачи", - подчеркнул Котюков. В июле президент РФ Владимир Путин поручил создать 21 комиссию Госсовета по направлениям социально-экономического развития России. Возглавляют их главы российских регионов.

https://ria.ru/20240816/blagoustroystvo-1966589604.html

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россия, красноярский край, михаил котюков, владимир путин, политика