https://ria.ru/20240821/yashin-1967487290.html

Яшин: НПЦ БАС поможет в достижении целей национального проекта

Яшин: НПЦ БАС поможет в достижении целей национального проекта - РИА Новости, 21.08.2024

Яшин: НПЦ БАС поможет в достижении целей национального проекта

В Тольятти в ближайшее время начнет свою работу Научно-производственный центр беспилотных авиационных систем (НПЦ БАС). О том, какие разработки планируется там... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T11:00

2024-08-21T11:00

2024-08-21T11:31

интервью

константин яшин (заместитель директора фонда развития промышленности оренбургской области )

оренбургская область

беспилотные авиационные системы (бас)

программа "время героев"

россия

самарская область

тольятти

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В Тольятти в ближайшее время начнет свою работу Научно-производственный центр беспилотных авиационных систем (НПЦ БАС). О том, какие разработки планируется там вести и как они помогут развитию отрасли рассказал в интервью РИА Новости руководитель центра, заместитель директора Фонда развития промышленности Оренбургской области Константин Яшин.– В Тольятти готовится к открытию Научно-производственный центр БАС. Его учредителями стали фонд Национальной технологической инициативы, правительство Самарской области, технопарк "Жигулевская долина" и "Транспорт будущего Самара". Говоря простыми словами, что представляет собой центр и для чего он нужен?– В начале этого года в России был запущен национальный проект Беспилотные авиационные системы. Перед участниками отрасли ставится масштабная задача – производить более 30 тысяч гражданских БАС ежегодно к 2030 году. Выполнить такую задачу – непросто. И именно для этого по всей стране создаются Научно-производственные центры.Если простыми словами, НПЦ – это инфраструктура общего пользования для резидентов-инноваторов. Допустим, вы решили создать свой стартап. У вас есть перспективная идея, но нет денег, чтобы ее проверить, испытать, запустить пилотное производство. Тогда вы подаете заявку, становитесь резидентом НПЦ и тестируете свои разработки на нашем оборудовании при минимальных затратах.– Что вы готовы предложить своим будущим резидентам с точки зрения инфраструктуры?– На первых этапах мы создаем инфраструктуру, решающую относительно простые и понятные задачи – производство комплектующих для винтовых моделей дронов и сборку самих аппаратов.Это включает технологические линии по сборке электродвигателей, а также производству компонентов для электродвигателей и печатных плат, линию по производству ячеек АКБ 18 мВт*ч/год, линии по производству карбоновых труб, термопласт-автоматы, станки с ЧПУ, станок лазерной резки, раскроечный плоттер. То есть оборудование, позволяющее решать задачи по производству БАС с винтом здесь и сейчас. В дальнейшем – будет формироваться парк оборудования для производства комплектующих БАС новых поколений, включая линию по производству водородных топливных элементов.Помимо этого, резидентам доступны авиационный учебный центр для подготовки пилотов БАС, полигоны для летных испытаний, лабораторно-исследовательский центр для испытания комплектующих.Такой парк оборудования уже дает свои результаты – к нам поступило более 60 заявок на статус резидента НПЦ, более 30 получили предварительное одобрение.– По каким параметрам оценивается, подходит ли стартап для резидентства в НПЦ?– Есть два главных фактора. Первое – резиденты НПЦ должны понимать вызовы отрасли так же, как их понимаем мы, и искать пути их решения. Второе – это наличие перспективных идей в области БАС, решающих эти вызовы.– Про какие вызовы идет речь?– Сейчас все участники идут в одном направлении. Речь про модели БАС с движителем на основе воздушного винта. И это правильные и логичные шаги, в первую очередь – из-за относительной простоты расчетов и конструирования аппаратов. Рынок для винтовых БАС есть, и нужно его осваивать.Но дрон с винтом – это ограниченная технология по нескольким причинам.Во-первых, климат России. Есть периоды времени, когда дрон объективно не может выполнять полеты. Выпал снег – предлагаю вспомнить майские метели этого года – и дрон уже не может летать. Как полагаться на такую технологию? Особенно, если учесть, что доставка некоторых грузов нужна именно в плохую погоду, а не когда на улице штиль и светит солнце.Во-вторых, у нас расстояния даже внутри отдельно взятого региона – огромные. Это предполагает, что дроны должны уметь летать на сотни километров, и делать это быстро. Иначе они будут уступать "традиционным" технологиям.Поэтому мы ищем и ждем тех разработчиков, которые понимают все вызовы текущих технологий и ищут новые технологические решения.Другой важный вызов – это отсутствия единых критериев для всех разработчиков. В первую очередь – критериев безопасности. При всей перспективности дронов, они могут потенциально нести большую угрозу для жизни и здоровья людей.Поэтому нужно "научить" дроны понимать, что происходит вокруг, подстраиваться под местность и реагировать на внештатные ситуации. Это предполагает создание единой цифровой платформы и общей для всех БАС структуры, которая умеет с этой платформой взаимодействовать.Простыми словами – нужно определить критерии безопасности сенсорной системы, авионики, маршрутных контроллеров и так далее, чтобы эксплуатация дронов была максимально безопасной. И этим критериям обязать всех следовать.– Как вы будете искать решения для этих вызовов в рамках НПЦ?– В НПЦ мы создаем бизнес-экосистему, где каждый резидент – профессионал своего направления. Где ученые отвечают за науку, производственники – за производство, бизнесмены – за бизнес, и все стороны умеют слышать и ценить компетенции друг друга. Так можно совместно выработать общие критерии для оценки перспективности БАС.Мы считаем, что это должно решаться в рамках публичных площадок. В наших планах – проводить семинары, конференции. Совместно вырабатывать модели применения, критерии оценки летательных аппаратов, которые бы могли обеспечить их безопасность. Совместно находить решения для всепогодных и высокоскоростных БАС.Применение БАС в гражданских отраслях разнообразно – от мониторинга газопроводов до пассажирских перевозок. Но критерии должны быть общие для всех, и создаваться они должны публично.– О точке на карте, где разместился НПЦ. Почему для создания центра был выбран именно Тольятти?– Самарская область – регион, который был готов дать все условия для оперативного создания научно-производственного центра. Правительство и лично глава Самарской области заинтересованы в том, чтобы такой центр здесь появился.Другими важными факторами стали условия, созданные в особой экономической зоне, вовлеченность технопарка "Жигулевская долина". Это очень помогает в создании НПЦ, разработке бизнес-моделей, наполнении площадки персоналом.Кроме того, Самарская область – аэрокосмический регион, где наработаны компетенции в создании техники для авиации.– По сути, в стране сейчас создается новая отрасль промышленности. Как идет поиск специалистов с нужными компетенциями, готовы ли в НПЦ выращивать кадры?– Отрасль БАС – на самом деле еще очень молодая. Но люди видят потенциал, который в ней есть, чувствуют возможности для карьерного роста.Работу с кадрами мы рассматриваем как вложение в будущее и начинаем с профессиональной ориентации школьников, студентов средних специальных учебных заведений и вузов. Стремимся заинтересовать молодежь этим профессиональным маршрутом и вырастить из них специалистов в области БАС.Мы следуем правилу: сегодня – игра, завтра – профессия. Показывая наш продукт, устраивая соревнования дронов, мы создаем условия, чтобы дети и подростки "пообщались" с беспилотной техникой, оценили ее возможности и, размышляя о личном будущем, осознанно выбрали это направление обучения и карьеры.Поэтому мы приглашаем к сотрудничеству школы, ссузы, вузы, чтобы вместе выстраивать работу с молодежью, мотивировать их заниматься техническим творчеством и работать на производстве – выполнять сборку, наладку, испытания, сервис беспилотных аппаратов. Также ждем специалистов со всей страны, готовых реализовываться в отрасли БАС.– Расскажите о личном управленческом опыте. Как планируете его применять?– С одной стороны, считаю важным опыт муниципального служащего, затем – заместителя директора Фонда развития промышленности Оренбургской области. Это дало экспертизу в том числе в создании инфраструктурных проектов – технопарков и индустриальных парков.Боевой опыт, в свою очередь, заставляет думать по-другому, искать нестандартные решения, быстро реагировать на изменения внешней среды.Вижу, что есть все предпосылки для создания на тольяттинской площадке сильной команды, способной достигать результата. Этим мы сейчас и занимаемся в первую очередь. – Что дало участие в программе "Время героев", ориентированной на участников специальной военной операции? К каким выводам вы пришли?– "Время героев" – уникальная программа подготовки управленческих кадров. Это инициатива президента России Владимира Путина. Программа дает возможность адаптировать опыт, полученный на линии боевого соприкосновения, в гражданской сфере. Это и скорость принятия решений, и реагирование на вызовы, и работа с командой.

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, константин яшин (заместитель директора фонда развития промышленности оренбургской области ), оренбургская область, беспилотные авиационные системы (бас), программа "время героев", россия, самарская область, тольятти, общество, экономика