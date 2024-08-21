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Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне
Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне - РИА Новости, 21.08.2024
Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне
Звуки взрывов снова раздались в среду в подконтрольном Киеву Херсоне, сообщает украинское издание "Страна". РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T22:38
2024-08-21T22:38
2024-08-21T22:38
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Звуки взрывов снова раздались в среду в подконтрольном Киеву Херсоне, сообщает украинское издание "Страна". Ранее в среду украинский телеканал "Общественное" сообщал о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне. "Сообщают о новых взрывах в Херсоне", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсон, Россия, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне
"Страна": в подконтрольном Киеву Херсоне прогремели взрывы