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Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне

Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне - РИА Новости, 21.08.2024

Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне

Звуки взрывов снова раздались в среду в подконтрольном Киеву Херсоне, сообщает украинское издание "Страна". РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T22:38

2024-08-21T22:38

2024-08-21T22:38

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Звуки взрывов снова раздались в среду в подконтрольном Киеву Херсоне, сообщает украинское издание "Страна". Ранее в среду украинский телеканал "Общественное" сообщал о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне. "Сообщают о новых взрывах в Херсоне", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240821/ukraina-1967334738.html

херсон

россия

херсонская область

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