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В Ярославской области ввели выплаты жителям пострадавших при обстреле домов

В Ярославской области ввели выплаты жителям пострадавших при обстреле домов - РИА Новости, 21.08.2024

В Ярославской области ввели выплаты жителям пострадавших при обстреле домов

Выплаты для жителей, чье имущество повреждено или уничтожено при атаках БПЛА, ввели в Ярославской области, сообщил губернатор Михаил Евраев. РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T18:25

2024-08-21T18:25

2024-08-21T18:25

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михаил евраев

происшествия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 21 авг – РИА Новости. Выплаты для жителей, чье имущество повреждено или уничтожено при атаках БПЛА, ввели в Ярославской области, сообщил губернатор Михаил Евраев."Во время отражения атак беспилотников есть риск получения ущерба. Чтобы защитить жителей региона от возможных последствий, ввели в Ярославской области дополнительные единовременные выплаты за счет средств резервного фонда правительства", - написал губернатор в своем Telegram-канале.Он уточнил, что сумма зависит от причиненного ущерба. Частично утратившие имущество первой необходимости получат 50 тысяч рублей, жителям, полностью утратившим имущество первой необходимости, направят 100 тысяч. За повреждение транспорта после технической экспертизы выплата составит до 300 тысяч рублей.Мера поддержки распространяется на случаи, возникшие с 13 июня 2024 года, подчеркнул глава региона."Поводов для беспокойства у жителей нет, мера носит превентивный характер, но в условиях агрессивных атак со стороны противника мы должны действовать на опережение и заранее быть готовыми к подобным последствиям", - проинформировал Евраев.

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жилье, ярославская область, михаил евраев, происшествия