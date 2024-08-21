https://ria.ru/20240821/voyska-1967576334.html
Финляндия ведет переговоры с членами НАТО о размещении войск в стране
Финляндия ведет переговоры с членами НАТО о размещении войск в стране - РИА Новости, 21.08.2024
Финляндия ведет переговоры с членами НАТО о размещении войск в стране
Финляндия ведет переговоры с несколькими странами НАТО о размещении войск на территории страны, заявил глава Минобороны Антти Хяккянен. РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T15:31
2024-08-21T15:31
2024-08-21T15:31
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МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Финляндия ведет переговоры с несколькими странами НАТО о размещении войск на территории страны, заявил глава Минобороны Антти Хяккянен. Ранее финские СМИ сообщали, что Норвегия и Швеция планируют разместить свои войска в финской Лапландии. Хяккянен заявил финским СМИ, что войска из стран НАТО могли бы быть размещены в Финляндии на длительный срок, но не на постоянной основе. По словам министра, речь идет о ситуациях, когда реальная военная угроза отсутствует, но обстановка напряженная. Министр не уточнил, с какими странами ведутся переговоры, однако упомянул, что помимо Северной Европы в них приняли участие и другие страны. По словам Хяккянена, переговоры продолжатся осенью и зимой. Ранее министр обороны заявил, что в Финляндии появится штаб сухопутных войск НАТО. Место будущего штаба пока не определено.
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в мире, финляндия, норвегия, швеция, нато
В мире, Финляндия, Норвегия, Швеция, НАТО
Финляндия ведет переговоры с членами НАТО о размещении войск в стране
МО: Финляндия ведет переговоры с членами НАТО о размещении войск в стране
МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Финляндия ведет переговоры с несколькими странами НАТО о размещении войск на территории страны, заявил глава Минобороны Антти Хяккянен.
Ранее финские СМИ сообщали, что Норвегия
и Швеция
планируют разместить свои войска в финской Лапландии
.
Хяккянен заявил финским СМИ, что войска из стран НАТО могли бы быть размещены в Финляндии на длительный срок, но не на постоянной основе. По словам министра, речь идет о ситуациях, когда реальная военная угроза отсутствует, но обстановка напряженная. Министр не уточнил, с какими странами ведутся переговоры, однако упомянул, что помимо Северной Европы в них приняли участие и другие страны. По словам Хяккянена, переговоры продолжатся осенью и зимой.
Ранее министр обороны заявил, что в Финляндии появится штаб сухопутных войск НАТО. Место будущего штаба пока не определено.