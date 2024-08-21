Рейтинг@Mail.ru
Финляндия ведет переговоры с членами НАТО о размещении войск в стране - РИА Новости, 21.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:31 21.08.2024
https://ria.ru/20240821/voyska-1967576334.html
Финляндия ведет переговоры с членами НАТО о размещении войск в стране
Финляндия ведет переговоры с членами НАТО о размещении войск в стране - РИА Новости, 21.08.2024
Финляндия ведет переговоры с членами НАТО о размещении войск в стране
Финляндия ведет переговоры с несколькими странами НАТО о размещении войск на территории страны, заявил глава Минобороны Антти Хяккянен. РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T15:31
2024-08-21T15:31
в мире
финляндия
норвегия
швеция
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793465436_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_ab4b6ff7827a5bf628f94286f893d6e2.jpg
МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Финляндия ведет переговоры с несколькими странами НАТО о размещении войск на территории страны, заявил глава Минобороны Антти Хяккянен. Ранее финские СМИ сообщали, что Норвегия и Швеция планируют разместить свои войска в финской Лапландии. Хяккянен заявил финским СМИ, что войска из стран НАТО могли бы быть размещены в Финляндии на длительный срок, но не на постоянной основе. По словам министра, речь идет о ситуациях, когда реальная военная угроза отсутствует, но обстановка напряженная. Министр не уточнил, с какими странами ведутся переговоры, однако упомянул, что помимо Северной Европы в них приняли участие и другие страны. По словам Хяккянена, переговоры продолжатся осенью и зимой. Ранее министр обороны заявил, что в Финляндии появится штаб сухопутных войск НАТО. Место будущего штаба пока не определено.
https://ria.ru/20240713/nato-1959382614.html
финляндия
норвегия
швеция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793465436_86:0:2753:2000_1920x0_80_0_0_24027d46c6d2de0542e282d72a2891f1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, финляндия, норвегия, швеция, нато
В мире, Финляндия, Норвегия, Швеция, НАТО
Финляндия ведет переговоры с членами НАТО о размещении войск в стране

МО: Финляндия ведет переговоры с членами НАТО о размещении войск в стране

© Фото : Finnish Defence ForcesШведский и финский военнослужащие
Шведский и финский военнослужащие - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© Фото : Finnish Defence Forces
Шведский и финский военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Финляндия ведет переговоры с несколькими странами НАТО о размещении войск на территории страны, заявил глава Минобороны Антти Хяккянен.
Ранее финские СМИ сообщали, что Норвегия и Швеция планируют разместить свои войска в финской Лапландии.
Хяккянен заявил финским СМИ, что войска из стран НАТО могли бы быть размещены в Финляндии на длительный срок, но не на постоянной основе. По словам министра, речь идет о ситуациях, когда реальная военная угроза отсутствует, но обстановка напряженная. Министр не уточнил, с какими странами ведутся переговоры, однако упомянул, что помимо Северной Европы в них приняли участие и другие страны. По словам Хяккянена, переговоры продолжатся осенью и зимой.
Ранее министр обороны заявил, что в Финляндии появится штаб сухопутных войск НАТО. Место будущего штаба пока не определено.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
Россия должна показать Финляндии цену вступления в НАТО
13 июля, 08:00
 
В миреФинляндияНорвегияШвецияНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала