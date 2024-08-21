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Венгрия получила 27 заявок на льготную рабочую визу от россиян - РИА Новости, 21.08.2024
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17:18 21.08.2024 (обновлено: 17:22 21.08.2024)
https://ria.ru/20240821/vizy-1967611979.html
Венгрия получила 27 заявок на льготную рабочую визу от россиян
Венгрия получила 27 заявок на льготную рабочую визу от россиян - РИА Новости, 21.08.2024
Венгрия получила 27 заявок на льготную рабочую визу от россиян
Венгрия в письме ЕК заявила, что получила 27 заявок на льготную рабочую визу от россиян и шесть от белорусов, пока одобрены пять и две соответственно. РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T17:18
2024-08-21T17:22
венгрия
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белоруссия
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БУДАПЕШТ, 21 авг - РИА Новости. Венгрия в письме ЕК заявила, что получила 27 заявок на льготную рабочую визу от россиян и шесть от белорусов, пока одобрены пять и две соответственно. Правительство Венгрии в среду направило Еврокомиссии ответное письмо с пояснениями по поводу включения граждан России и Белоруссии в программу "Национальной карты" - льготной двухлетней рабочей визы. "В правительстве сообщили, что после расширения программы в июле заявления подали всего 33 человека, из них разрешение пока получили только семь", - приводит газета Magyar Nemzet текст письма, подписанного главой МВД Венгрии Шандором Пинтером. Отмечается, что из 33 заявителей - 27 россиян и шесть белорусов, пять и две заявки соответственно были одобрены, остальные пока находятся на рассмотрении."В правительстве не ожидают, что количество граждан России и Белоруссии, подавших заявки на получение Национальной карты, существенно превысит количество ранее поданных видов на жительство", - сообщается в письме.В письме отмечается, что менее 1% живущих в ЕС граждан России и Белоруссии приходится на Венгрию, "гораздо больше живет в Германии, а также в Испании, Италии, Австрии, Чехии и Польше".
https://ria.ru/20240818/vengrija-1966870389.html
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венгрия, россия, белоруссия, еврокомиссия, в мире
Венгрия, Россия, Белоруссия, Еврокомиссия, В мире
Венгрия получила 27 заявок на льготную рабочую визу от россиян

Венгрия получила 27 заявок на рабочую визу от россиян, пока одобрила пять

© AP Photo / Denes ErdosФлаг Венгрии в Будапеште
Флаг Венгрии в Будапеште - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© AP Photo / Denes Erdos
Флаг Венгрии в Будапеште. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 21 авг - РИА Новости. Венгрия в письме ЕК заявила, что получила 27 заявок на льготную рабочую визу от россиян и шесть от белорусов, пока одобрены пять и две соответственно.
Правительство Венгрии в среду направило Еврокомиссии ответное письмо с пояснениями по поводу включения граждан России и Белоруссии в программу "Национальной карты" - льготной двухлетней рабочей визы.
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"В правительстве сообщили, что после расширения программы в июле заявления подали всего 33 человека, из них разрешение пока получили только семь", - приводит газета Magyar Nemzet текст письма, подписанного главой МВД Венгрии Шандором Пинтером.
Отмечается, что из 33 заявителей - 27 россиян и шесть белорусов, пять и две заявки соответственно были одобрены, остальные пока находятся на рассмотрении.
"В правительстве не ожидают, что количество граждан России и Белоруссии, подавших заявки на получение Национальной карты, существенно превысит количество ранее поданных видов на жительство", - сообщается в письме.
В письме отмечается, что менее 1% живущих в ЕС граждан России и Белоруссии приходится на Венгрию, "гораздо больше живет в Германии, а также в Испании, Италии, Австрии, Чехии и Польше".
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