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Венгрия получила 27 заявок на льготную рабочую визу от россиян

Венгрия получила 27 заявок на льготную рабочую визу от россиян - РИА Новости, 21.08.2024

Венгрия получила 27 заявок на льготную рабочую визу от россиян

Венгрия в письме ЕК заявила, что получила 27 заявок на льготную рабочую визу от россиян и шесть от белорусов, пока одобрены пять и две соответственно. РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T17:18

2024-08-21T17:18

2024-08-21T17:22

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БУДАПЕШТ, 21 авг - РИА Новости. Венгрия в письме ЕК заявила, что получила 27 заявок на льготную рабочую визу от россиян и шесть от белорусов, пока одобрены пять и две соответственно. Правительство Венгрии в среду направило Еврокомиссии ответное письмо с пояснениями по поводу включения граждан России и Белоруссии в программу "Национальной карты" - льготной двухлетней рабочей визы. "В правительстве сообщили, что после расширения программы в июле заявления подали всего 33 человека, из них разрешение пока получили только семь", - приводит газета Magyar Nemzet текст письма, подписанного главой МВД Венгрии Шандором Пинтером. Отмечается, что из 33 заявителей - 27 россиян и шесть белорусов, пять и две заявки соответственно были одобрены, остальные пока находятся на рассмотрении."В правительстве не ожидают, что количество граждан России и Белоруссии, подавших заявки на получение Национальной карты, существенно превысит количество ранее поданных видов на жительство", - сообщается в письме.В письме отмечается, что менее 1% живущих в ЕС граждан России и Белоруссии приходится на Венгрию, "гораздо больше живет в Германии, а также в Испании, Италии, Австрии, Чехии и Польше".

https://ria.ru/20240818/vengrija-1966870389.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

венгрия, россия, белоруссия, еврокомиссия, в мире